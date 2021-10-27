Новости регионов: ветераны Оренбургской области получат выплаты

У пенсионера в Волгограде обнаружили коллекцию вооружения эпохи Великой Отечественной войны, пригодного для использования. Мужчине грозит уголовное наказание.

Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Удмуртия

Безработных в Удмуртии стало меньше. Как пишет udm-info , за месяц количество официально зарегистрированных безработных уменьшилось на 700 человек. С начала года — на 9,1 тысяч человек.

Ростовская область

Ростовчане заявили о голодовке в случае введения жесткого локдауна, пишет rostovgazeta.ru . Власти региона рассмотрят вопрос введения новых ограничений. Пользователи в соцсетях поинтересовались, зачем вводить ограничения, если ситуация лучше не становится. Другие посчитали, что всё это приведет к дефициту продуктов и голодовке.

Ставропольский край

Суточная вакцинация на Ставрополье выросла в 20 раз. Как пишет newstracker.ru , ранее на Ставрополье ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для представителей ряда профессий, в том числе для врачей, учителей и продавцов.

Татарстан

В Казани за плохой ремонт пожарных машин задержали начальника МЧС. Как пишет inkazan.ru , в начале года следователи заподозрили «распил контрактов» на ремонт пожарных машин на общую сумму более 309 млн рублей. В ближайшее время следствие обратится в суд и будет ходатайствовать об избрании сотруднику МЧС меры пресечения.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Нижегородская область

На украшении Нижнего Новгорода к Новому году сэкономят более 5,5 млн рублей. Как сообщает newsnn.ru , работы обойдутся в 10 млн рублей. Начальная цена контракта была 15,6 млн рублей. Деньги выделят из городского бюджета.

Волгоградская область

Мужчина в Волгограде коллекционировал боеприпасы времен ВОВ, которые находил на раскопках. Как сообщает novostivolgograda.ru , полиция обнаружила в его доме около сотни патронов различного калибра, порох, составные части огнестрельного оружия и предметы, похожие на гранаты. Все они были пригодны для использования. Теперь пенсионеру грозит уголовное наказание.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Свердловская область

В одном из детских садов в Краснотурьинске родителей не пускали за детьми без QR-кода. Как пишет tagilcity.ru , в городе при этом не было официального объявления о начале работы новой пропускной системы. По словам родителей, другие детсады в районе функционировали в обычном режиме.

Омская область

Два омских депутата устроили скандал на пленарном заседании горсовета. Как сообщает gorod55.ru , коммунист Иван Ивченко публично оскорбил своего оппонента из партии «Коммунисты России» Владимира Жукова, назвав его «заикастой обезьяной». После этого он облил депутата водой.

Оренбургская область

Ветераны ВОВ в Оренбургской области получат единовременные выплаты в размере от трёх до пяти тысяч рублей по распоряжению губернатора региона. Как сообщает 56orb.ru , выплаты запланированы в связи с 80-й годовщиной со дня разгрома немецко-фашистских войск.

Карелия

Жители Петрозаводска пожаловались на женщину, которая специально «обкашляла» их на остановке. Как сообщает karelinform.ru , на замечания людей она не реагировала и продолжала ходить вокруг толпы и кашлять. О странном инциденте очевидцы рассказали в соцсетях.

pixabay.com

Тюменская область

Житель Тюмени рассказал, что видео, где он якобы ломает камеру ПДД — не настоящее. Как сообщает nashgorod.ru , участником фейковой съемки оказался местный пранкер Сергей Палавинкин. Видео вызвало много положительных комментариев в сети.

Приморье

На Камчатке археологи РАН обнаружили стоянку древних людей, возникшую примерно 2000 лет назад. Как сообщает vostokmedia.com , учёные уже раскопали на её месте более 150 артефактов.

Башкирия

На бизнес-омбудсмена Башкирии Флюра Асадуллина пожаловались за недружелюбие в соцсети. Как сообщает mkset.ru , уполномоченный отказался принять заявку в друзья и за это на него пожаловались в Госдуму. А депутат, получивший жалобу, направил запрос в прокуратуру.

Хабаровский край