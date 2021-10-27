Новости регионов: ветераны Оренбургской области получат выплаты
Андрей Кузнецов
NEWS.ru
16:58, 27 октября 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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У пенсионера в Волгограде обнаружили коллекцию вооружения эпохи Великой Отечественной войны, пригодного для использования. Мужчине грозит уголовное наказание.
Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.
Удмуртия
Безработных в Удмуртии стало меньше. Как пишет udm-info, за месяц количество официально зарегистрированных безработных уменьшилось на 700 человек. С начала года — на 9,1 тысяч человек.
Ростовская область
Ростовчане заявили о голодовке в случае введения жесткого локдауна, пишет rostovgazeta.ru. Власти региона рассмотрят вопрос введения новых ограничений. Пользователи в соцсетях поинтересовались, зачем вводить ограничения, если ситуация лучше не становится. Другие посчитали, что всё это приведет к дефициту продуктов и голодовке.
Ставропольский край
Суточная вакцинация на Ставрополье выросла в 20 раз. Как пишет newstracker.ru, ранее на Ставрополье ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для представителей ряда профессий, в том числе для врачей, учителей и продавцов.
Татарстан
В Казани за плохой ремонт пожарных машин задержали начальника МЧС. Как пишет inkazan.ru, в начале года следователи заподозрили «распил контрактов» на ремонт пожарных машин на общую сумму более 309 млн рублей. В ближайшее время следствие обратится в суд и будет ходатайствовать об избрании сотруднику МЧС меры пресечения.
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Нижегородская область
На украшении Нижнего Новгорода к Новому году сэкономят более 5,5 млн рублей. Как сообщает newsnn.ru, работы обойдутся в 10 млн рублей. Начальная цена контракта была 15,6 млн рублей. Деньги выделят из городского бюджета.
Волгоградская область
Мужчина в Волгограде коллекционировал боеприпасы времен ВОВ, которые находил на раскопках. Как сообщает novostivolgograda.ru, полиция обнаружила в его доме около сотни патронов различного калибра, порох, составные части огнестрельного оружия и предметы, похожие на гранаты. Все они были пригодны для использования. Теперь пенсионеру грозит уголовное наказание.
Сергей Булкин/NEWS.ru
Свердловская область
В одном из детских садов в Краснотурьинске родителей не пускали за детьми без QR-кода. Как пишет tagilcity.ru, в городе при этом не было официального объявления о начале работы новой пропускной системы. По словам родителей, другие детсады в районе функционировали в обычном режиме.
Омская область
Два омских депутата устроили скандал на пленарном заседании горсовета. Как сообщает gorod55.ru, коммунист Иван Ивченко публично оскорбил своего оппонента из партии «Коммунисты России» Владимира Жукова, назвав его «заикастой обезьяной». После этого он облил депутата водой.
Оренбургская область
Ветераны ВОВ в Оренбургской области получат единовременные выплаты в размере от трёх до пяти тысяч рублей по распоряжению губернатора региона. Как сообщает 56orb.ru, выплаты запланированы в связи с 80-й годовщиной со дня разгрома немецко-фашистских войск.
Карелия
Жители Петрозаводска пожаловались на женщину, которая специально «обкашляла» их на остановке. Как сообщает karelinform.ru, на замечания людей она не реагировала и продолжала ходить вокруг толпы и кашлять. О странном инциденте очевидцы рассказали в соцсетях.
pixabay.com
Тюменская область
Житель Тюмени рассказал, что видео, где он якобы ломает камеру ПДД — не настоящее. Как сообщает nashgorod.ru, участником фейковой съемки оказался местный пранкер Сергей Палавинкин. Видео вызвало много положительных комментариев в сети.
Приморье
На Камчатке археологи РАН обнаружили стоянку древних людей, возникшую примерно 2000 лет назад. Как сообщает vostokmedia.com, учёные уже раскопали на её месте более 150 артефактов.
Башкирия
На бизнес-омбудсмена Башкирии Флюра Асадуллина пожаловались за недружелюбие в соцсети. Как сообщает mkset.ru, уполномоченный отказался принять заявку в друзья и за это на него пожаловались в Госдуму. А депутат, получивший жалобу, направил запрос в прокуратуру.
Хабаровский край
В Хабаровском крае поймали нарушителей заповедности на вертолётах. Как пишет transsibinfo.com, ими оказались туристы, прилетевшие порыбачить из Москвы. На них наложили штраф в 300 тысяч рублей.