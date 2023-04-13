Новости регионов: ветер сорвал фасад дома во Владивостоке

Фото: vtoryakvdk/t.me

Во Владивостоке ветер сорвал фасад многоквартирного дома. Местные жители обратились в управляющую компанию, где им пообещали восстановить стены, но за крупное вознаграждение. Тем временем в Ростовской области появился антирейтинг управляющих компаний, задолжавших по счетам за электричество. Общий долг составил 245 млн рублей.

Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Ставропольский край

Житель Ессентуков с выходом на пенсию решил заняться благоустройством дома. Детали для ремонта мужчина воровал в городском парке. Как сообщает newstracker.ru, пенсионер тайком вынес из парка цепи, карабин и другие детали.

Республика Удмуртия

Благодаря слаженной и оперативной работе санавиации Удмуртии младенец с гематомой в головном мозге из Можги смог избежать серьезной операции. Как сообщает udm-info.ru, ребенку едва исполнилось пять месяцев.

Ростовская область

В Ростовской области составили антирейтинг управляющих компаний, задолжавших по счетам за электричество. Таких компаний более сотни, сообщает rostovgazeta.ru, они обслуживают две тысячи домов. Общий долг превысил 245 млн рублей.

Республика Татарстан

В Татарстане участились случаи заболевания скарлатиной. С начала 2023 года ею заразились более тысячи человек — в четыре раза больше, чем за этот же период 2021 года, передает inkazan.ru.

Волгоградская область

К 80-летию победы под Сталинградом жителям Волгоградской области подготовили видеопоздравление с борта МКС. Ролик для волгоградцев накануне записали летчики-космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев, пишет novostivolgograda.ru.

Фото: Роскосмос

Нижегородская область

Нижегородский Бэнкси создал очередной арт-объект. Для размещения своего нового творения уличный художник выбрал стену жилого кирпичного дома. Как передает newsnn.ru, на деревянной табличке он изобразил телеэкран с сюжетом популярного американского мультсериала и сделал подпись: ‎"Жильцам этого дома демонстрировался по телевизору мультипликационный сериал "Симпсоны«"‎.

Свердловская область

Инспектору ДПС из Свердловской области назначили штраф в размере миллиона рублей за получение взятки. Как сообщает tagilcity.ru, теперь уже бывшего инспектора спецбатальона ДПС осудили за взятку в размере 60 тысяч рублей. За эти деньги он должен был закрывать глаза на нарушения правил дорожного движения и перевозки, которые совершали водители большегрузов.

Оренбургская область

Государственный архив Оренбургской области опубликовал снимки Юрия Гагарина и его семьи. Летчик-космонавт был запечатлен во время посещения Оренбурга со своей супругой Валентиной и младшей дочерью Галиной, сообщает 56orb.ru. На сайте было размещено еще несколько редких кадров из других поездок Героя Советского Союза по региону.

Фото: Государственный архив Оренбургской области Юрий Гагарин среди личного состава Оренбургского высшего военного авиаучилища летчиков

Тюменская область

Жительница Тюмени арестована по подозрению в убийстве супруга. По версии следствия ссора между обвиняемой и ее 38-летним мужем разгорелась из-за незначительного повода, оба супруга были в состоянии алкогольного опьянения, сообщает nashgorod.ru. В ходе конфликта 34-летняя женщина схватила нож и нанесла супругу не менее четырех ударов.

Омская область

Жительницу Омска задержали по подозрению в серийном мошенничестве. Как пишет gorod55.ru, 22-летняя гражданка заработала обманным путем 1,7 млн рублей. Жертвой мошенницы и ее подельников становились пожилые люди. К ним поступали звонки, неизвестные представлялись родственниками или сотрудниками правоохранительных органов и рассказывали о якобы произошедшем серьезном ДТП. Они убеждали своих жертв, что для решения данной ситуации необходимо заплатить. С каждого перевода омичка забирала себе от 5% до 10%.

Карелия

В Петрозаводске у женщины из-за пыли на улице случился приступ астмы. По словам горожанки, ее прогулка возле озера превратилась в пытку. В одной из местных групп в соцсети, она пожаловалась на пыль, автомобильные выхлопы, а также ароматы канализации и собак, передает karelinform.ru. Жители обратились в мэрию с просьбой организовать в городе работу поливальных машин.

Приморский край

Многоквартирный дом во Владивостоке лишился фасада. Его сорвало ветром, делится vostokmedia.com. Управляющая компания готова отремонтировать стены, но просит за свои услуги приличную сумму. Решение пока не принято, жители дома сейчас активно обсуждают сложившуюся ситуацию в социальных сетях.

Башкирия

В Уфе появилась умная остановка закрытого типа, она расположена у ГКЗ «Башкортостан». Остановочный павильон стоимостью 1,6 млн рублей оснащен кондиционером, табло с автобусным расписанием и кнопкой вызова службы экстренной помощи, пишет mkset.ru. Кроме того, на остановке можно зарядить телефон.

Хабаровский край

Из-за сильного снегопада в Комсомольске-на-Амуре были вынуждены закрыть аэропорт. Transsibinfo.com сообщает, что он был вновь открыт 12 апреля в 20:00. На прошлой неделе из-за непогоды также закрывали один из аэропортов на севере Хабаровского края. Тогда рейсы Хабаровск — Николаевск-на-Амуре — Охотск за 4 и 5 апреля перенесли.