Новости регионов: в Забайкалье ждут завершения 15-летней стройки школы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Подросток в Оренбургской области сломал шею, нырнув в воду. 14-летний мальчик сам обратился к врачам, его направили в центр детской хирургии в Оренбурге, состояние оценивается как среднетяжелое.

Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Ставропольский край

В Ставропольском крае правоохранители задержали главу одного из образовательных учреждений. Женщине предъявлены подозрения в мошенничестве, связанном с фиктивным обучением, сообщает newstracker.ru. Ей грозит лишение свободы на срок до шести лет.

Удмуртия

В Удмуртии вдвое выросли темпы строительства по сравнению с прошлым годом, информирует udm-info.ru. В республике построено примерно четыре тысячи частных домов. Цель краевой администрации — рост обеспечения жителей жилплощадью, к 2030 году планируется достичь уровня 33,8 кв. метров на человека.

Ростовская область

В Ростовской области цена на минимальный продуктовый набор выросла на 14,6% в сравнении с декабрем 2021 года, пишет rostovgazeta.ru. Сейчас его стоимость составляет 5789,4 рубля.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Республика Татарстан

В Татарстане ущерб от экономических преступлений за предыдущее полугодие превысил 34,6 млрд рублей. Известно, что в 90,1% случаев ущерб, причиненный мошенниками и взяточниками, возместили, отмечает inkazan.ru.

Волгоградская область

В Волгоградской области урожай зерна превысил прошлогодние показатели. Уже сейчас аграрии намолотили два миллиона тонн, сообщает novostivolgograda.ru. Названо четыре лидирующих района: Котельниковский, Клетский, Чернышковский и Октябрьский. Всего в 2022 году аграриям региона необходимо намолотить 4,7 млн тонн зерна, 1,6 млн из них — непосредственно для нужд региона.

Нижегородская область

В Нижегородской области осужден экс-сотрудник Министерства имущественных отношений, мужчину обвинили в злоупотреблении полномочиями. По информации следователей, чиновник открыл коммерческое предприятие для фиктивного строительства фанерной фабрики, оформив его на свою родственницу, после чего продал его за 3,7 млн рублей, информирует newsnn.ru. Суд запретил обвиняемому занимать госдолжности на протяжении года и 11 месяцев.

Свердловская область

В Свердловской области защитники животных пожаловались на жительницу урочища Шпаньковское: женщина держит в строительном вагончике 20 голодных собак вместе с сыном тринадцати лет. По данным tagilcity.ru, полицейские порекомендовали женщине исправиться, сделать уборку и лучше кормить псов. Иначе собак у нее конфискуют, также ей может грозить штраф.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Оренбургская область

В Оренбургской области подросток сломал шею, ныряя в воду. По данным 56orb.ru, 14-летний мальчик сам обратился к медикам после того, как почувствовал боль в шее после ныряния. Подросток направлен в центр детской хирургии в Оренбурге, его состояние оценивается как среднетяжелое.

Тюменская область

В Тюмени из окна четвертого этажа дома на улице Народной выпала 14-летняя девочка, пишет nashgorod.ru. В данный момент ребенок находится в больнице.

Омская область

В Омской области директора стройфирмы накажут за невыплату зарплаты 40 сотрудникам, пишет gorod55.ru. Глава предприятия уже должен работникам 1,3 млн рублей, к выплатам он приступил только после вмешательства прокуратуры.

Карелия

Ученые Карелии рассказали об опасных бактериях в Онежском озере, сообщает karelinform.ru. Также из-за климатических изменений и летней жары в питьевой воде могут появиться водоросли, замеченные близ форелевых хозяйств.

Приморский край

Юрист дал комментарии о вердикте по нашумевшему иску к H&M в Приморье, сообщает vostokmedia.com. По словам специалиста, судья могла отказать в исковом требовании, так как аналогичных дел в практике еще не было, а изменять ситуацию сотруднице судебных органов не захотелось.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Башкирия

В Республике Башкортостан сообщается о четвертой аварии за последние три дня со смертельным исходом. По данным mkset.ru, на трассе Дюртюли — Нефтекамск 20 июля в утренние часы столкнулись фургон УАЗ и автомобиль Lada Granta, двое пассажиров «Лады» умерли от полученных травм. В понедельник в селении Бакалы в результате наезда погибли четыре человека, на следующий день также сообщили о двух ДТП, унесших жизни пятерых человек.

Хабаровский край

В селении Баляге в Забайкалье ожидают введения в эксплуатацию школы, строительство которой ведется уже 15 лет. По данным transsibinfo.com, процесс был заморожен практически сразу, так как средств на строительство не было. Проблему решили после вступления региона в ДФО.