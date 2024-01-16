Новости регионов: в Волгоградской области годовалый ребенок обварился кофе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Волгоградской области годовалый малыш обварился горячим кофе. Ребенок получил ожоги шеи, туловища и рук. Мальчика доставили в больницу. Между тем в Омске сгорел частный дом из-за неправильного обращения с печкой. Площадь распространения огня составила 350 кв метров.

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Ставропольский край

Из-за ложной информации о готовящихся терактах на Ставрополье школьники в минувшие выходные остались дома, сообщает newstracker.ru. Как уточняет издание, в список заминированных учреждений вошло более 20 школ. Кроме того, множество фейков продолжают распространяться через соцсети. Многие родители, обеспокоенные этим, массово оставляют детей дома.

Республика Удмуртия

В прошлом году Ижевский механический завод нарастил выпуск пистолетов в пять раз, а продукции спецназначения — в два раза, пишет udm-info.ru. Кроме того, предприятие увеличило выпуск и гражданской продукции: охотничьих ружей и пневматических изделий.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ростовская область

Уроженец Ростовской области задержан за бег по крышам вагонов в метро. Ранее было установлено, что хулиганы бегали по крыше вагонов, а также выкручивали лампочки из люстры, а затем инсценировали драку. В настоящее время устанавливаются все причастные граждане к этому инциденту, пишет rostovgazeta.ru.

Республика Татарстан

Гололед стал причиной ряда смертельных ДТП в Татарстане. Последний инцидент произошел днем 15 января на трассе Казань-Оренбург, когда столкнулись ряд иномарок. Один человек погиб, четыре госпитализированы, информирует inkazan.ru.

Волгоградская область

В Волгоградской области годовалый малыш обварился кофе, пишут novostivolgograda.ru. Он получил ожоги шеи, туловища и рук. Поскольку повреждения оказались достаточно серьезные, мальчика доставили в больницу.

Нижегородская область

Смертельное ДТП произошло в Богородском округе Нижегородской области. Трое человек скончались, еще один получил серьезные ранения, сообщает newsnn.ru. Инцидент произошел рядом с поворотом на село Лакша. Проезжую часть не смогли поделить три грузовых машины и один легковой автомобиль. Личности погибших устанавливаются.

Свердловская область

В Североуральске суд взыскал 47 тысяч рублей с хозяина собаки, которая напала на почтальона. Инцидент с нападением собаки на женщину произошел в апреле 2022 года, когда она разносила почту в поселке Южный. Как пишет tagilcity.ru, Набросилась собака на нее около дома на улице Розы Люксембург. Пес несколько раз укусил женщину за лицо.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Оренбургская область

В Оренбурге огласили приговор подросткам, которые избивали мужчин в парке им. Гуськова. Все участники преступления получили реальные сроки, пишет 56orb.ru. Избиение произошло 26 апреля 2023 года рядом с машзаводом в парке имени Гуськова. В то время троим подросткам было по 17 лет, а одному 14. Они набросились на двух мужчин и избивали несколько минут. Данный инцидент они снимали на видео. Также они похитили у потерпевших наличные деньги и банковские карты. После избиения злоумышленники скрылись. В соответствии с приговором суда они получили от 1 года 2 месяцев до 1 года 8 месяцев лишения свободы.

Тюменская область

В Тобольске для гостей гастрономического фестиваля сварят более 20 тысяч пельменей. Как сообщает nashgorod.ru, все заведения общепита города подготовили специальные пельменные меню. Фестиваль будет проходить с 29 января по 10 февраля.

Омская область

В Омске сгорел частный дом из-за неправильного обращения с печкой. Как пишет gorod55.ru, площадь распространения огня составила 350 кв метров. Из горящего здания жильцы эвакуировались самостоятельно. В тушении пожара и ликвидации его последствий были задействованы восемь автомобилей и 42 человека личного состава.

Карелия

В Карелии суд вынес определение о выплате экс-чиновнику 4 млн рублей по делу о трагедии на Сямозере. Как сообщает karelinform.ru, такое решение суд вынес по материалам гражданского дела по заявлению экс-главы республиканского управления Роспотребнадзора Анатолия Коваленко к Минфину РФ. Признанный невиновным в гибели детей на Сямозере бывший чиновник требовал компенсировать понесенный моральный вред за годы уголовного преследования, из-за чего у него подкосилось здоровье.

Приморский край

Жители Приморья, отдыхающие на льду озера Ханка, повстречали раненую дикую лисицу. Как пишет vostokmedia.com, с поднятой лапой животное подошло к мужчине, который предложил ему еду. При этом брать еду из рук человека хищник не стал.

Башкирия



В Башкирии тысячи людей пришли на оглашение приговора Фаилю Алсынову. Как пишет mkset.ru, Фаиль Алсынов, является бывшим руководителем общественной организацией «Башкорт» (признана экстремистской и запрещена в России), для которого следствие запросило четыре года лишения свободы в колонии поселении.





Фото: Социальные сети Фаиль Алсынов

Хабаровский край

Таксист-мигрант угрозами выбил из хабаровчанки за поездку почти в десять раз больше положенного. Как информирует transsibinfo.com, происшествие случилось в Москве. По словам потерпевшей, во время заказа такси через мобильное приложение, было указано, что оплата будет произведена наличными. Поскольку наличных средств у девушки не оказалось, она предложила оплатить услуги посредством банковского перевода. Однако водитель за отсутствие наличных назначил штраф и запер девушку в машине. В результате она перевела ему 5000 рублей, вместо положенных 600 рублей.