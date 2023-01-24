Новости регионов: в Волгограде напали на коммунистов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Архивное фото

В Оренбургской области инспекторы ГИБДД помогли ликвидировать возгорание в курятнике. Полицейские заметили пожар во время патрулирования улиц. Правоохранители разбудили жильцов дома и вызвали спасателей.

Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Ставропольский край

Городскую администрацию Ипатово обязали ликвидировать восемь несанкционированных свалок отходов. Ранее в округе были выявлены многочисленные стихийные мусорные полигоны, сообщает newstracker.ru.

Удмуртия

Ученики ижевского экономико-технологического колледжа шьют толстовки для военнослужащих в зоне СВО, передает udm-info.ru. За шесть часов работы девушки успевают сшить толстовку или гимнастерку.

Ростовская область

В Ростовской области возбуждено уголовное дело по факту массового отравления детей в Тарасовском районе, сообщает rostovgazeta.ru. После школьного обеда школьникам в возрасте от 7 до 15 лет стало плохо.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Республика Татарстан

Жители Казани пожаловались на невозможность раздельного сбора отходов, передает inkazan.ru. Мусорные контейнеры переполнены, отходы не вывозят уже несколько дней. С проблемой столкнулись жители нескольких районов города.

Волгоградская область

В центральном районе Волгограда произошло нападение на коммунистов. Агрессивное поведение проявили неизвестные, вооруженные перцовым пистолетом и ножом. По словам потерпевших, ранее они получали фото и видеоролики с уничтожением коммунистической символики. По информации novostivolgograda.ru, на место происшествия прибыла полиция.

Нижегородская область

В Нижегородской области полиция пресекла деятельность наркопритона, который организовал 54-летний местный житель в собственной квартире. Как передают newsnn.ru, мужчине грозит лишение свободы на срок до четырех лет. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде.

Свердловская область

В Нижнем Тагиле мальчик оказался под колесами легкового автомобиля, сообщает tagilcity.ru. Как рассказал водитель, он на небольшой скорости двигался к АЗС и не заметил восьмилетнего ребенка. Пострадавший был доставлен в больницу, после осмотра его отпустили домой. По факту ДТП проводится проверка.

Оренбургская область

В Оренбуржье инспекторы ГИБДД помогли местным жителям ликвидировать возгорание в курятнике. Как передает 56orb.ru, правоохранители во время патрулирования увидели пожар, после чего разбудили владельцев дома и вызвали МЧС. Источником возгорания оказалось сено.

Тюменская область

Житель Тюмени выстрелил из пистолета в панель управления лифтом. Как передает nashgorod.ru, стрелявший решил похвастаться оружием перед соседом, с которым вместе ехал в лифте.

Омская область

В Омской области недалеко от деревни Приозерка произошло нападение верблюда на сторожа, сообщает gorod55.ru.От полученных травм пострадавший скончался в больнице. Как выяснилось, база отдыха, где произошла трагедия, принадлежит омскому ЗСЖБ № 6 застройщика Гуринова.

Карелия

В Карелии зафиксировано значительное подорожание продуктов. Как сообщает karelinform.ru, с 10 по 16 января цены в регионе выросли: на репчатый лук — на 6,2%, морковь — на 4,2%, белокочанную капусту — на 3,5%, свёклу — на 3,3%, огурцы — на 2,5%. В то же время помидоры подешевели на 1,7%, а бананы — на 1,5%.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Приморский край

В Приморье в этом году планируется проведение реконструкции мостов, сообщает vostokmedia.com. В рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Приморье отремонтируют 15 мостов. На данный момент дорожники ведут подготовительные работы.

Башкирия

Республика Башкортостан оказалась на 11 месте в Национальном туристическом рейтинге. Как уточнил глава региона Радий Хабиров, в прошлом году в Башкирии побывали 1,7 млн туристов, в этом году ожидается приезд 2 млн человек, передает mkset.ru.

Хабаровский край

В этом году в 35 населенных пунктах Хабаровского края зафиксированы случаи нападения амурского тигра на домашний скот и собак. О том, как вести себя в местах обитания этих редких зверей, местным жителям дали рекомендации эксперты. Они подчеркнули, что тигр — это краснокнижное животное, поэтому его нельзя убивать и отпугивать выстрелами, сообщает transsibinfo.com.