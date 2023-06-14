Новости регионов: в воды Приморья зашли акулы

Фото: Norbert Probst/imageBROKER.com/Global Look Press

В Приморском крае местные жители заметили акул, которые зашли в пролив Петра Великого. Они проплывали в акватории между Витязем и Зарубино. Акулы показались, высунув плавники, а затем скрылись, рассказали очевидцы. Тем временем в Карелии местная жительница поймала рыбу-мутанта с деформацией позвоночника. Предположительно, на водных обитателей оказала вредное воздействие деятельность кожевенного завода, который был закрыт в 90-е годы XX века.

Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Ставропольский край

В Пятигорске на протяжении длительного времени дома со степенью износа более 70% не обследовались. По сообщению newstracker.ru, заниматься этим должна была администрация города. В результате прокуратура решила провести проверку самостоятельно. Аварийными были признаны все пятнадцать домов.

Республика Удмуртия

Со следующей недели в Ижевске начнется нанесение дорожной разметки из термопластика. Как пишет udm-info.ru, пластиковые осевые, двойные сплошные, прерывистые, комбинированные линии разметки, линии приближения, а также бело-желтая разметка, обозначающая пешеходный переход, появятся на 30 участках автодорог.

Ростовская область

Предпринимателя из Новочеркасска приговорили к пяти годам колонии за обман Нововоронежской АЭС, пишет rostovgazeta.ru. Его признали виновным в мошенничестве и неправомерном обороте платежных средств.

Фото: rosenergoatom.ru Нововоронежская АЭС

Республика Татарстан

В Казани десятки тысяч человек просят не застраивать лес. Как пишет inkazan.ru, речь идет о вырубке леса на Дубравной. По мнению активистов, застройка территории может привести к необратимым последствиям: будут уничтожены природные ресурсы, наступит деградация экосистемы, ухудшится здоровье и качество жизни горожан.

Волгоградская область

По сообщению novostivolgograda.ru, в роднике в Волгоградской области обнаружили червя длиной 15 см. Теперь жители боятся пить из родника воду. В социальных сетях горожане делятся предположениями, что это был за червь и насколько он может быть опасен для людей.

Нижегородская область

В Нижегородской области появятся модульные отели. По сообщению newsnn.ru, на строительство объектов направят свыше 330 млн рублей. Аналогичную поддержку получат в общей сложности 38 российских регионов. Из бюджета на данные цели выделят восемь миллиардов рублей. Соответствующий документ подписан премьером России Михаилом Мишустиным.

Фото: Ferrari/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Свердловская область

В Свердловской области девочка чуть не упала с балкона. Как пишет tagilcity.ru, подросток находилась в квартире одна и вылезла через балкон на газовую трубу. Самостоятельно слезть с нее девочка не смогла. Внизу ее ждал друг, который, поняв сложность ситуации, обратился за помощью.

Оренбургская область

В Оренбургской области две девочки чуть не утонули в реке Орь. По сообщению издания 56orb.ru, детей уносило течением. Это заметили двое мужчин. Им удалось спасти утопающих: одну девочку вытащили на берег, а вторую достали со дна без сознания.

Тюменская область

В Тюмени правоохранители задержали скрывавшегося годами международного террориста. По сообщению издания nashgorod.ru, задержанный является членом запрещенной в Российской Федерации международной террористической организации. Ранее его привлекали к ответственности за вербовку.

Омская область

Жителя Омской области приговорили к 10 годам колонии строгого режима за сожжение сожительницы. По сообщению gorod55.ru, между погибшей и подсудимым возник конфликт, в ходе которого мужчина облил женщину спиртом и поджег. За совершенное преступление его приговорили к 10,5 года колонии строгого режима.

Карелия

В Карелии местная жительница выловила рыбу со сложной деформацией позвоночника. По сообщению издания karelinform.ru, озеро, откуда достали рыбу-мутанта, пользуется популярностью у жителей поселка Пиндуши. Предположительно, на водный объект оказала негативное влияние деятельность кожевенного завода, который закрыли еще в 90-х годах ХХ века.

Фото: Ольга Единархова /vk.com

Приморский край

В Приморском крае акулы зашли в залив Петра Великого. По сообщению vostokmedia.com, они проплывали в акватории между Витязем и Зарубино. Акулы показались, высунув плавники, а затем скрылись, рассказали очевидцы.

Башкирия

В Башкирии ученица 11-го класса стала фигуранткой уголовного дела из-за пропаганды террористического движения «Колумбайн» (организация признана террористической, деятельность в России запрещена). По сообщению mkset.ru, правоохранители провели обыски по месту жительства 17-летней жительницы Стерлитамака, обнаружив и изъяв компьютерную технику и личные дневники. Полицейские выяснили, что школьница не меньше года придерживается идеологии террористического движения, поощряющего насилие в школах.

Хабаровский край

Всероссийский фестиваль уличной культуры и спорта впервые проведут в Хабаровске. По сообщению transsibinfo.com, столицу Дальнего Востока посетят спортсмены со всего округа. В программу мероприятия вошли воркаут, ВМХ, панна-футбол, футбольный фристайл, скейтбординг, роллер-спорт, самокат, трикинг и брейкинг. Одним из самых зрелищных событий фестиваля станут парные заезды по дрифту.