Новости регионов: в Удмуртии защитят ёлки от вырубки к Новому году

Омичам предложили взять на котов из приюта в обмен на абонементы в музей. Также жители города могут получить пригласительные билеты на лекции за пожертвования.

Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Удмуртия

В Удмуртии создали 48 постов с целью обеспечить охрану ёлок от вырубки в преддверии Нового года. Охранные посты располагаются на дорогах общего пользования. Кроме того, за лесорубами следят с помощью фотоловушек и беспилотников, сообщает udm-info .

Ставропольский край

Управляющая компания в Ставрополе впервые лишилась дома за долги. Как сообщает newstracker.ru , «МКД» дважды привлекали к ответственности за наличие задолженностей перед ресурсоснабжающими структурами. Оба нарушения были выявлены в течение года. В результате у компании отобрали дом, которым она управляла.

Ростовская область

Директора одной из ростовских школ подозревают в служебном подлоге и создании «мертвых душ», сообщает rostovgazeta.ru . В 2018 году подозреваемая взяла на работу сторожа и уборщицу, однако числились они только на бумаге. Все обязанности были распределены на других сотрудников учреждения образования. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело.

Волгоградская область

Водитель перевернул бетономешалку, у которой отказала тормозная система, и спас таким образом волгоградцев. По информации novostivolgograda.ru , во избежание столкновения с другим транспортом водитель вывернул на обочину. Там он наехал на пень, и машина опрокинулась. Благодаря смекалке мужчины инцидент обошёлся без пострадавших.

Главное Управление МВД России по Волгоградской области 34mvd/vk.com

Нижегородская область

В Нижнем Новгороде нет желающих купить чудо-кота за четыре млн рублей. Как сообщает newsnn.ru , хозяин питомца, разместивший объявление в Сети, утверждает, что животное способно избавлять от негативных мыслей и даже от депрессии.

Республика Татарстан

Сотрудники прокуратуры в Татарстане намерены проверить информацию о поборах в одной из школ. Как сообщает inkazan.ru , родители возмущены сбором средств на туалеты. С каждого ученика потребовалось по 1000 рублей.

Омская область

Жителям Омска предложили взять на попечение котов из приюта в обмен на абонементы в музей. По информации портала gorod55.ru , омичи могут пожертвовать деньги и получить пригласительные на посещение культурного учреждения либо на прослушивание лекций.

Свердловская область

Психиатрическую экспертизу предстоит пройти жительнице Екатеринбурга, «изгонявшей бесов» из своего двухлетнего ребенка. Как сообщает tagilcity.ru , женщина нанесла сыну несколько ножевых ранений. Мальчик был своевременно госпитализирован, и в настоящее время угрозы для его здоровья нет.

Оренбургская область

Родителям с детьми в Гае пришлось ждать консультацию врача на морозе. По данным 56orb.ru , работники медицинского учреждения запретили людям проходить в здание, мотивировав это нарушением санитарно-эпидемиологических норм. Главврач больницы пояснил, что решение вызвал резкий рост вирусных заболеваний среди несовершеннолетних граждан.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Карелия

В Петрозаводске за минувший уволились свыше 20 водителей общественного транспорта. Как сообщает karelinform.ru , отток кадров связан с невысоким размером зарплаты, а также с уходом на пенсию. В городе образовался на данный момент дефицит водителей.

Тюменская область

Тюменская область попала в топ-10 по объемам закредитованности населения на севере, сообщает информационный портал nashgorod.ru . Средний долг по кредитам в регионе составляет на сегодня от 422 до 447 тысяч рублей. Объём задолженности по стране сейчас достигает 283 тысячи.

Приморский край

Школьники Приморского края с 30 ноября уходят на дистанционное обучение. Такое решение принято из-за ухудшения погодных условий на территории региона. Синоптики прогнозируют обильные осадки, пишут корреспонденты vostokmedia.com .

Башкирия

Судьбу известного башкирского рэпера Моргенштерна обсуждают на самом высоком уровне. По информации mkset.ru , у исполнителя есть два пути возвращения в Россию. Первый вариант — вернуться и отказаться от сотрудничества с властями. В таком случае угрозы Следкома можно будет претворить в реальность. Второй вариант — полностью согласиться на условия властей и продолжать заниматься бизнесом в стране.

Хабаровский край