Новости регионов: в Удмуртии защитят ёлки от вырубки к Новому году
Андрей Кузнецов
NEWS.ru
18:08, 29 ноября 2021
Фото: pixabay.com
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Омичам предложили взять на котов из приюта в обмен на абонементы в музей. Также жители города могут получить пригласительные билеты на лекции за пожертвования.
Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.
Удмуртия
В Удмуртии создали 48 постов с целью обеспечить охрану ёлок от вырубки в преддверии Нового года. Охранные посты располагаются на дорогах общего пользования. Кроме того, за лесорубами следят с помощью фотоловушек и беспилотников, сообщает udm-info.
Ставропольский край
Управляющая компания в Ставрополе впервые лишилась дома за долги. Как сообщает newstracker.ru, «МКД» дважды привлекали к ответственности за наличие задолженностей перед ресурсоснабжающими структурами. Оба нарушения были выявлены в течение года. В результате у компании отобрали дом, которым она управляла.
Ростовская область
Директора одной из ростовских школ подозревают в служебном подлоге и создании «мертвых душ», сообщает rostovgazeta.ru. В 2018 году подозреваемая взяла на работу сторожа и уборщицу, однако числились они только на бумаге. Все обязанности были распределены на других сотрудников учреждения образования. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело.
Волгоградская область
Водитель перевернул бетономешалку, у которой отказала тормозная система, и спас таким образом волгоградцев. По информации novostivolgograda.ru, во избежание столкновения с другим транспортом водитель вывернул на обочину. Там он наехал на пень, и машина опрокинулась. Благодаря смекалке мужчины инцидент обошёлся без пострадавших.
Главное Управление МВД России по Волгоградской области34mvd/vk.com
Нижегородская область
В Нижнем Новгороде нет желающих купить чудо-кота за четыре млн рублей. Как сообщает newsnn.ru, хозяин питомца, разместивший объявление в Сети, утверждает, что животное способно избавлять от негативных мыслей и даже от депрессии.
Республика Татарстан
Сотрудники прокуратуры в Татарстане намерены проверить информацию о поборах в одной из школ. Как сообщает inkazan.ru, родители возмущены сбором средств на туалеты. С каждого ученика потребовалось по 1000 рублей.
Омская область
Жителям Омска предложили взять на попечение котов из приюта в обмен на абонементы в музей. По информации портала gorod55.ru, омичи могут пожертвовать деньги и получить пригласительные на посещение культурного учреждения либо на прослушивание лекций.
Свердловская область
Психиатрическую экспертизу предстоит пройти жительнице Екатеринбурга, «изгонявшей бесов» из своего двухлетнего ребенка. Как сообщает tagilcity.ru, женщина нанесла сыну несколько ножевых ранений. Мальчик был своевременно госпитализирован, и в настоящее время угрозы для его здоровья нет.
Оренбургская область
Родителям с детьми в Гае пришлось ждать консультацию врача на морозе. По данным 56orb.ru, работники медицинского учреждения запретили людям проходить в здание, мотивировав это нарушением санитарно-эпидемиологических норм. Главврач больницы пояснил, что решение вызвал резкий рост вирусных заболеваний среди несовершеннолетних граждан.
Сергей Булкин/NEWS.ru
Карелия
В Петрозаводске за минувший уволились свыше 20 водителей общественного транспорта. Как сообщает karelinform.ru, отток кадров связан с невысоким размером зарплаты, а также с уходом на пенсию. В городе образовался на данный момент дефицит водителей.
Тюменская область
Тюменская область попала в топ-10 по объемам закредитованности населения на севере, сообщает информационный портал nashgorod.ru. Средний долг по кредитам в регионе составляет на сегодня от 422 до 447 тысяч рублей. Объём задолженности по стране сейчас достигает 283 тысячи.
Приморский край
Школьники Приморского края с 30 ноября уходят на дистанционное обучение. Такое решение принято из-за ухудшения погодных условий на территории региона. Синоптики прогнозируют обильные осадки, пишут корреспонденты vostokmedia.com.
Башкирия
Судьбу известного башкирского рэпера Моргенштерна обсуждают на самом высоком уровне. По информации mkset.ru, у исполнителя есть два пути возвращения в Россию. Первый вариант — вернуться и отказаться от сотрудничества с властями. В таком случае угрозы Следкома можно будет претворить в реальность. Второй вариант — полностью согласиться на условия властей и продолжать заниматься бизнесом в стране.
Хабаровский край
Рыбопромышленники Хабаровского края выступили с инициативой о разрешении ведения добычи кеты только для себя. По данным корреспондентов transsibinfo.com, на официальном уровне предложение связано с сохранением популяции этой разновидности красной рыбы.