Новости регионов: в Удмуртии спасли детей, застрявших на высокой елке

Фото: shutterstock.com

В Удмуртии спасли детей, застрявших на высокой елке. Дети умудрились подняться на высоту 7,5 м, с дерева их эвакуировали пожарные с помощью трехколенной лестницы. Между тем в Волгоградской области четверо детей получили травмы после катания на качелях. Инцидент произошел еще весной этого года, однако СК предал его огласке только сейчас.

Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Ставропольский край

Перед началом учебного года в школах Ставрополья выявили более 280 нарушений, информирует издание newstracker.ru. При проверке обнаружили проблемы с ремонтом систем отопления, водоснабжения и вентиляции. В некоторых классах было плохое освещение. Столовые, медкабинеты и другие помещения не соответствовали нормам.

Республика Удмуртия

В Удмуртии спасли детей, застрявших на высокой елке, сообщает udm-info.ru. Две девочки умудрились подняться на высоту 7,5 метров, с дерева их эвакуировали пожарные с помощью трехколенной лестницы.

Ростовская область

Более 13 тысяч жителей в Ростовской области ждут очереди на вакцинацию от коронавируса. В Ростовской области планируется приобрести очередную партию вакцины против коронавируса, информирует rostovgazeta.ru.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Республика Татарстан

Руководство казанского «Рубина» обсудило с бывшим главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым возможное назначение в клуб, сообщает inkazan.ru. О подробностях переговоров с Черчесовым информации нет. Специалист — не единственная кандидатура на пост наставника «Рубина». В шорт-лист входят еще несколько человек, в том числе главный тренер азербайджанского «Сабаха» Мурад Мусаев.

Волгоградская область

Четверо детей получили травмы после катания на качелях в Волгоградской области. По данным издания novostivolgograda.ru, инцидент произошел еще весной этого года, однако СК предал его огласке только сейчас. Качели обвалились, когда на них катались четыре девочки 9, 10 и 11 лет. При падении дети получили серьезные травмы.

Нижегородская область

Как сообщает newsnn.ru, в Нижнем Новгороде продают метеорит за 55 млн рублей. Необычный товар под названием Khochashevo весит почти 15 кг. Его высота достигает 16 см, а длина — 25 см. Сам метеорит имеет многогранную форму. Нынешний владелец отмечает, что космический объект зарегистрирован в базе данных метеоритного бюллетеня.

Свердловская область

За взятку в Екатеринбурге судят инспектора ДПС, сообщает tagilcity.ru. Мужчину обвиняют во взяточничестве и превышении полномочий. Следствие полагает, что в октябре прошлого года инспектор, находясь на ночной смене, получил из рук посредника взятку в размере 100 тысяч рублей.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Оренбургская область

Футбольный клуб «Оренбург» проведет еще несколько матчей в розовой форме, пишет 56orb.ru. Спортивный директор футбольного клуба «Оренбург» Дмитрий Андреев прокомментировал недовольство болельщиков розовой формой и заявил, что команда сыграет в ней еще несколько матчей

Тюменская область

Пожилые тюменцы пытались застрелить надоевших им гонщиков. Как информирует nashgorod.ru, тюменцы вышли ночью на улицу с винтовками и начали стрелять по машинам и по молодежи, которая дрифтовала в том районе. Первые сообщения о случившемся появились в соцсетях.

Омская область

Из Омска планируют запустить прямой рейс в Ингушетию. Как сообщает gorod55.ru, в настоящее время на странице аэропорта города в соцсети выясняется потребность омичей в таком маршруте. Пока большинство респондентов голосуют за запуск рейса Омск — Магас. Комментаторы отмечают необходимость создания маршрутов по направлениям в Ульяновск, Мурманск и Ижевск.

Карелия

Спасатели нашли живой потерявшуюся в лесу в Карелии местную жительницу. Об этом информирует karelinform.ru. Инцидент произошел вечером 15 августа в Кондопоге.

Приморский край

Пожарные спасли троих детей и троих взрослых из горящего дома во Владивостоке. По данным vostokmedia.com, они использовали специальные устройства для эвакуации. Площадь пожара была около 12 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются.

Башкирия

В Уфе в подъезде жилого дома девушка подверглась домогательству со стороны неизвестного мужчины. Как пишет mkset.ru, девушка зашла в подъезд, следом за ней забежал неизвестный, он держал руки в карманах, а потом оголился. От крика девушки мужчина бросился бежать. Все это попало на камеру видеонаблюдения, которая располагалась в подъезде. Сообщается, что полиция установила личность злоумышленника.

Хабаровский край

В Комсомольске-на-Амуре проводится осмотр городского кладбища в связи с сообщениями о нашествии медведей, пишет transsibinfo.com. Соцсети распространили информацию о могилах, разрытых, предположительно, бурыми медведями. В настоящее время на кладбище работают специалисты управления ЖКХ совместно с охотоведами, представителями Росгвардии и МУП «СККО».