Новости регионов: в Удмуртии предупредили о сокращении рабочих мест

Волгоградский депутат предложил узаконить содержание скотины на дачах, чтобы люди могли себя прокормить в изменившихся экономических условиях. Жителям запрещено держать скотину и птицу в городской черте с 2018 года.

Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Удмуртия

В Удмуртии без работы рискуют остаться свыше трёх тысяч граждан, пишет udm-info . Руководители не менее 500 предприятий проинформировали Минсоцполитики о том, что освободят тысячи рабочих мест в связи с очередными антироссийскими санкциями.

Ставрополье

Владельца свалки у памятника природы в Ставропольском крае арестовали на два месяца. По данным newstracker.ru , информация о существовании мусорного полигона рядом с памятником природы появилась ещё четыре года назад. Однако властям и надзорным органам очень долго не удавалось добиться того, чтобы площадку закрыли, а владелец был привлечён к ответственности.

Ростовская область

На территории парка Островского в Ростове-на-Дону решили построить спортивный комплекс для занятий теннисом. Как сообщает rostovgazeta.ru , об этом проинформировал мэр Алексей Логвиненко после посещения спортклуба «Олимпик». По словам градоначальника, на сегодняшний день клуб не располагает полноценным залом для физической подготовки.

unsplash.com

Республика Татарстан

В одном из посёлков недалеко от Казани планируют построить школу на 500 мест. Как сообщает inkazan.ru , новое учреждение образования появится на территории Высокой Горы. Правительство Республики Татарстан выделило на это 425,2 млн рублей.

Волгоградская область

Волгоградский парламентарий выступил с инициативой о том, чтобы была узаконена скотина на дачах. Как сообщают корреспонденты novostivolgograda.ru , изменившиеся экономические условия не позволяют рядовым гражданам обеспечивать себя пропитанием.

Нижегородская область

В Нижегородской области недостроенный дом выставили на продажу за 24 млн рублей. По информации newsnn.ru , объявление о предстоящем аукционе размещено на сайте государственных торгов. Однако здание готово на данный момент всего на 11%.

Свердловская область

В Тагиле специалисты зафиксировали тройное превышение диоксида азота в атмосферном воздухе. Как сообщают корреспонденты tagilcity.ru , диоксид азота медики относят к третьему классу опасности. Эксперты отмечают, что он крайне негативно отражается на органах дыхания.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Оренбургская область

Приговорённый к пожизненному заключению оренбуржец из исправительной колонии «Черный дельфин» подал в суд на руководство ИК за то, что ему запретили смотреть телевизор. По информации 56orb.ru , осуждённый выступил с требованием компенсировать ему ущемлённые права.

Тюменская область

Пожилые жители Тюменской области недополучили пенсии в марте, сообщает nashgorod.ru . Официальные представители ПФР заявили, что в феврале неработающим пенсионерам региона выплаты проиндексировали на 8,6%. Кроме того, им начислили надбавки за первый месяц текущего года, когда плановая индексация достигала всего 5,9%. Итоговая сумма оказалась выше. График платежей в настоящее время находится в обычном режиме.

Омская область

Военного из Омской области заставили выплатить 400 тысяч рублей за комментарий, оставленный ещё три года тому назад под постом о теракте, произошедшем на территории Новой Зеландии. Как сообщает gorod55.ru , гражданин оправдал действия террористов.

Карелия

Жителей Петрозаводска предупредили о предстоящем повышении цен на проезд в городском общественном транспорте. По информации karelinform.ru , билет будет стоить 38 рублей.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Приморье

Блогеры из Приморского края устроили поминки для социальной сети Instagram. Как сообщают корреспонденты vostokmedia.com , в постах, которые пользователи посвятили прощанию с площадкой, прослеживались и гнев, и даже депрессия.

Башкирия

Жители Башкирии высмеяли в социальных сетях жалобы местного парламентария на повышение цен, а также на отсутствие сахара на прилавках магазинов. По данным Mkset , Ильгам Галин оставил в своем аккаунте пост, в котором попросил власть вернуть сахар и сделать всё возможное для сдерживания цен на гречку, рис и макаронные изделия.

Хабаровский край