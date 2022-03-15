Новости регионов: в Удмуртии предупредили о сокращении рабочих мест
Андрей Кузнецов
NEWS.ru
10:27, 15 марта 2022
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Волгоградский депутат предложил узаконить содержание скотины на дачах, чтобы люди могли себя прокормить в изменившихся экономических условиях. Жителям запрещено держать скотину и птицу в городской черте с 2018 года.
Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.
Удмуртия
В Удмуртии без работы рискуют остаться свыше трёх тысяч граждан, пишетudm-info. Руководители не менее 500 предприятий проинформировали Минсоцполитики о том, что освободят тысячи рабочих мест в связи с очередными антироссийскими санкциями.
Ставрополье
Владельца свалки у памятника природы в Ставропольском крае арестовали на два месяца. По данным newstracker.ru, информация о существовании мусорного полигона рядом с памятником природы появилась ещё четыре года назад. Однако властям и надзорным органам очень долго не удавалось добиться того, чтобы площадку закрыли, а владелец был привлечён к ответственности.
Ростовская область
На территории парка Островского в Ростове-на-Дону решили построить спортивный комплекс для занятий теннисом. Как сообщает rostovgazeta.ru, об этом проинформировал мэр Алексей Логвиненко после посещения спортклуба «Олимпик». По словам градоначальника, на сегодняшний день клуб не располагает полноценным залом для физической подготовки.
unsplash.com
Республика Татарстан
В одном из посёлков недалеко от Казани планируют построить школу на 500 мест. Как сообщает inkazan.ru, новое учреждение образования появится на территории Высокой Горы. Правительство Республики Татарстан выделило на это 425,2 млн рублей.
Волгоградская область
Волгоградский парламентарий выступил с инициативой о том, чтобы была узаконена скотина на дачах. Как сообщают корреспонденты novostivolgograda.ru, изменившиеся экономические условия не позволяют рядовым гражданам обеспечивать себя пропитанием.
Нижегородская область
В Нижегородской области недостроенный дом выставили на продажу за 24 млн рублей. По информации newsnn.ru, объявление о предстоящем аукционе размещено на сайте государственных торгов. Однако здание готово на данный момент всего на 11%.
Свердловская область
В Тагиле специалисты зафиксировали тройное превышение диоксида азота в атмосферном воздухе. Как сообщают корреспонденты tagilcity.ru, диоксид азота медики относят к третьему классу опасности. Эксперты отмечают, что он крайне негативно отражается на органах дыхания.
Сергей Булкин/NEWS.ru
Оренбургская область
Приговорённый к пожизненному заключению оренбуржец из исправительной колонии «Черный дельфин» подал в суд на руководство ИК за то, что ему запретили смотреть телевизор. По информации 56orb.ru, осуждённый выступил с требованием компенсировать ему ущемлённые права.
Тюменская область
Пожилые жители Тюменской области недополучили пенсии в марте, сообщает nashgorod.ru. Официальные представители ПФР заявили, что в феврале неработающим пенсионерам региона выплаты проиндексировали на 8,6%. Кроме того, им начислили надбавки за первый месяц текущего года, когда плановая индексация достигала всего 5,9%. Итоговая сумма оказалась выше. График платежей в настоящее время находится в обычном режиме.
Омская область
Военного из Омской области заставили выплатить 400 тысяч рублей за комментарий, оставленный ещё три года тому назад под постом о теракте, произошедшем на территории Новой Зеландии. Как сообщает gorod55.ru, гражданин оправдал действия террористов.
Карелия
Жителей Петрозаводска предупредили о предстоящем повышении цен на проезд в городском общественном транспорте. По информации karelinform.ru, билет будет стоить 38 рублей.
Сергей Булкин/NEWS.ru
Приморье
Блогеры из Приморского края устроили поминки для социальной сети Instagram. Как сообщают корреспонденты vostokmedia.com, в постах, которые пользователи посвятили прощанию с площадкой, прослеживались и гнев, и даже депрессия.
Башкирия
Жители Башкирии высмеяли в социальных сетях жалобы местного парламентария на повышение цен, а также на отсутствие сахара на прилавках магазинов. По данным Mkset, Ильгам Галин оставил в своем аккаунте пост, в котором попросил власть вернуть сахар и сделать всё возможное для сдерживания цен на гречку, рис и макаронные изделия.
Хабаровский край
Власти Хабаровского края направили 881 млн рублей на борьбу с пожарами и паводками. Как сообщает сайт transsibinfo.com, уровень пожароопасности в 2022 году окажется выше всех средних значений. Первые возгорания специалисты прогнозируют уже на конец текущего месяца.