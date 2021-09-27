Новости регионов: в Тюмени задержали студента с игрушечным пистолетом
Полицейские Оренбургской области нашли дома у пенсионера боевые наступательные гранаты, теперь ему грозит тюремное заключение на срок до восьми лет
Наталья Поликарпова
NEWS.ru
14:49, 27 сентября 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.
Удмуртия
Следователи возбудили уголовное дело по факту экстренной посадки вертолёта в Ижевске. Как пишет udm-info.ru, Вертолёт санавиации 23 сентября аварийно сел возле РКБ №1. Из-за жёсткого приземления воздушный транспорт частично разрушился.
Хабаровский край
Хабаровчане очистили от мусора полкилометра берега Амура. Для вывоза собранного мусора потребовался 20-тонный самосвал, сообщает transsibinfo.com.
Ростовская область
В Ростовской области возбудили уголовное дело после массового отравления несовершеннолетних в бассейне. Как пишет rostovgazeta.ru, дело возбудили по факту оказания услуг, которые не отвечают требованиям безопасности.
Ставропольский край
Количество заключённых на Ставрополье выросло во время пандемии. При этом в большинстве регионов число осуждённых и подследственных, напротив, сокращается. Как пишет newstracker.ru, если в 2019 году в колониях, СИЗО и других учреждениях на Ставрополье содержалось 10 902 человека, то в 2020 году — 11 436.
Татарстан
Следственный комитет России по Татарстану возбудил уголовное дело по статье об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Как пишет inkazan.ru, «Технохимпром» уклонился от уплаты налогов на 49 млн рублей. Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Нижегородская область
Нижегородскую больницу № 23 обработают от грызунов после жалоб. Как пишет NewsNN, ранее пациентка данной инфекционной больницы пожаловалась в одной из социальных сетей на нашествие комаров и мышей. Женщина рассказывала, что комары искусали её ребенка, а мыши забегают в палаты и даже залезают в сумки.
Волгоградская область
Школы и вузы Волгоградской области могут перевести на дистанционное обучение, пишет novostivolgograda.ru. Глава региона отметил, что всплеск заболеваемости коронавирусом связан с массовым выходом людей на работу после периода летних отпусков и начало очных занятий в образовательных учреждениях.
Свердловская область
В Свердловской области водитель грузовика не захотел «взвешиваться» и сбил инспектора, пишет tagilcity.ru. Нарушитель скрылся с места преступления, оставив документы у инспекторов. Он вернулся лишь через несколько часов с пустым кузовом. Отмечается, что пострадавший мужчина получил сотрясение мозга.
Омская область
В двух районах Омской области обнаружили опасные химические вещества, пишет gorod55.ru. Почва оказалась загрязнена нитратами и бензапиреном. Содержание первого вещества в восьми образцах превысило норму. Ещё две пробы почвы содержали второе вещество.
Оренбургская область
Полицейские Сорочинска нашли дома у пенсионера боевые наступательные гранаты, сообщает 56orb.ru. В отношении мужчины возбудили уголовное дело, ему грозит тюремное заключение на срок до восьми лет.
pixabay.com
Карелия
Пьяная компания взрослых избила подростка в Петрозаводске, сообщает karelinform.ru. По словам родственника пострадавшего, тот получил множественные травмы и был госпитализирован. Полиция выясняет причины конфликта и ищет свидетелей.
Тюменская область
В Тюмени задержали студента колледжа, который пришёл на пары с игрушечным пистолетом, сообщает nashgorod.ru. Правоохранителей вызвал преподаватель, который увидел, как молодой человек крутит в руках оружие.
Приморье
Приморские грибники спрятались на дереве от тигра, сообщает vostokmedia.com. Они услышали рык зверя и залезли на ветки. Один из грибников снял видео, на котором видно, как зверь бегает вокруг деревьев и не даёт приморцам спустится на землю. Спустя 40 минут хищник ушёл.
Башкирия
Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Уфе, готовившийся пятью неонацистами, сообщает mkset.ru. Взрыв самодельной бомбы должен был произойти в здании правоохранительной службы. Отмечается, что задержанным было от 18 до 20 лет.