Новости регионов: в Тюмени задержали студента с игрушечным пистолетом

Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Удмуртия

Следователи возбудили уголовное дело по факту экстренной посадки вертолёта в Ижевске. Как пишет udm-info.ru , Вертолёт санавиации 23 сентября аварийно сел возле РКБ №1. Из-за жёсткого приземления воздушный транспорт частично разрушился.

Хабаровский край

Хабаровчане очистили от мусора полкилометра берега Амура. Для вывоза собранного мусора потребовался 20-тонный самосвал, сообщает transsibinfo.com .

Ростовская область

В Ростовской области возбудили уголовное дело после массового отравления несовершеннолетних в бассейне. Как пишет rostovgazeta.ru , дело возбудили по факту оказания услуг, которые не отвечают требованиям безопасности.

Ставропольский край

Количество заключённых на Ставрополье выросло во время пандемии. При этом в большинстве регионов число осуждённых и подследственных, напротив, сокращается. Как пишет newstracker.ru , если в 2019 году в колониях, СИЗО и других учреждениях на Ставрополье содержалось 10 902 человека, то в 2020 году — 11 436.

Татарстан

Следственный комитет России по Татарстану возбудил уголовное дело по статье об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Как пишет inkazan.ru , «Технохимпром» уклонился от уплаты налогов на 49 млн рублей. Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Нижегородская область

Нижегородскую больницу № 23 обработают от грызунов после жалоб. Как пишет NewsNN , ранее пациентка данной инфекционной больницы пожаловалась в одной из социальных сетей на нашествие комаров и мышей. Женщина рассказывала, что комары искусали её ребенка, а мыши забегают в палаты и даже залезают в сумки.

Волгоградская область

Школы и вузы Волгоградской области могут перевести на дистанционное обучение, пишет novostivolgograda.ru . Глава региона отметил, что всплеск заболеваемости коронавирусом связан с массовым выходом людей на работу после периода летних отпусков и начало очных занятий в образовательных учреждениях.

Свердловская область

В Свердловской области водитель грузовика не захотел «взвешиваться» и сбил инспектора, пишет tagilcity.ru . Нарушитель скрылся с места преступления, оставив документы у инспекторов. Он вернулся лишь через несколько часов с пустым кузовом. Отмечается, что пострадавший мужчина получил сотрясение мозга.

Омская область

В двух районах Омской области обнаружили опасные химические вещества, пишет gorod55.ru . Почва оказалась загрязнена нитратами и бензапиреном. Содержание первого вещества в восьми образцах превысило норму. Ещё две пробы почвы содержали второе вещество.

Оренбургская область

Полицейские Сорочинска нашли дома у пенсионера боевые наступательные гранаты, сообщает 56orb.ru . В отношении мужчины возбудили уголовное дело, ему грозит тюремное заключение на срок до восьми лет.

pixabay.com

Карелия

Пьяная компания взрослых избила подростка в Петрозаводске, сообщает karelinform.ru . По словам родственника пострадавшего, тот получил множественные травмы и был госпитализирован. Полиция выясняет причины конфликта и ищет свидетелей.

Тюменская область

В Тюмени задержали студента колледжа, который пришёл на пары с игрушечным пистолетом, сообщает nashgorod.ru . Правоохранителей вызвал преподаватель, который увидел, как молодой человек крутит в руках оружие.

Приморье

Приморские грибники спрятались на дереве от тигра, сообщает vostokmedia.com . Они услышали рык зверя и залезли на ветки. Один из грибников снял видео, на котором видно, как зверь бегает вокруг деревьев и не даёт приморцам спустится на землю. Спустя 40 минут хищник ушёл.

Башкирия