Новости регионов: в Тюмени пожаловались на свалку мертвых кошек и собак

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жители Тюмени пожаловались на свалку мертвых животных рядом со своими домами. Кроме бытового мусора россияне приносят туда тела питомцев и дохлых птиц.

Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Республика Удмуртия

В Воткинске гидравлические испытания не прошли 10 процентов многоквартирных жилых домов. По данным корреспондентов udm-info, из бюджета республики выделили миллион рублей на проведение капитального ремонта 260 метров водопровода.

Ростовская область

В Ростовской области суд запретил предприятию-нарушителю производить молоко, пишет rostovgazeta.ru. С 2019 года в ходе проверок завода периодически фиксировались факты использования сырого молока компаний-фантомов. Лабораторные проверки показали, что предприятие выпускало фальсифицированную продукцию, используя растительные жиры. Более того, в пробах были обнаружены антибиотики.

Ставрополье

В Ставропольском крае бывший руководитель отделения судебных приставов отправился на скамью подсудимых за взяточничество, сообщает newstracker.ru. По версии следствия, в мае минувшего года фигурант уголовного дела решил помочь местной жительнице с решением проблемы за финансовое вознаграждение. Злоумышленник пообещал гражданке прекратить открытые в отношении нее исполнительные производства.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Республика Татарстан

В Казани больше зарабатывают сегодня те, кто любит свою работу. Каждый четвертый участник социологического опроса признался в том, что занимается нелюбимым делом, сообщают корреспонденты информационного портала inkazan.ru.

Волгоградская область

Волгоград оказался в десятке городов РФ по доступности общепита. По данным novostivolgograda.ru, на территории областного центра работает сегодня множество заведений быстрого питания и кафе, однако есть проблемы с крупными барами и ресторанами. В этой категории Волгоград занимает в рейтинге четвертую позицию с конца.

Свердловская область

Жительница Свердловской области пожаловалась на докторов, отказавшихся лечить детей, укушенных клещами. Как сообщает tagilcity.ru, медики отправили к дежурному врачу двух девочек, на телах которых были четко видны укусы насекомых. Однако в конечном итоге детей отправили по домам со справками.

Нижегородская область

На строительство правительственного квартала на территории Нижнего Новгорода выделили 25 миллиардов рублей. По информации сайта newsnn.ru, офисные помещения класса А+ разместятся на площади 150 тысяч квадратных метров. В них переедут чиновники, работающие сейчас в нижегородском Кремле.

Тюменская область

Жители Тюмени массово жалуются на свалку мертвых собак и кошек, появившуюся рядом с их домами, пишет nashgorod.ru. Кроме бытового мусора люди выносят туда тушки животных и птиц.

Оренбургская область

В Оренбургской области ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов сдали 38 выпускников. Как сообщает информационный портал 56orb.ru, свыше трети учеников оренбургских школ получили от 81 балла, несмотря на повышение требований к экзаменуемым. Акцент в заданиях сделали в текущем году не только на знание правил и фактов, но и на умение систематизировать и анализировать информацию.

Омская область

Омская авиакомпания Red Wings официально проинформировала об отмене перелетов по 11 направлениям, сообщает gorod55ru. Ранее стало известно о том, что из Омска запустят много рейсов в общей сложности по 14 направлениям. Между тем в настоящее время в расписании перевозчика Red Wings значатся лишь три маршрута: самолеты отправляются сейчас в Казань, Екатеринбург и Минеральные Воды.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Самолет авиакомпании Red Wings

Приморье

Приморские байкеры устроили тренировку на ступенях надземного пешеходного перехода в пригороде Владивостока, сообщает vostokmedia.com. Два мотоциклиста съезжают с мостового перехода по ступенькам. Байкеры полностью экипированы и в шлемах.

Карелия

В Карелии крупный ЦБК опроверг ранее появившуюся информацию, что возникли проблемы с модернизацией, сообщают корреспонденты karelinform.ru. Руководство компании уверяет, что работы будут продолжены, невзирая на приостановку деятельности партнеров из Финляндии.

Башкирия

Сроки завершения ремонта автомобильных дорог на территории Башкирии сорвали проливные дожди. Об этом проинформировали сегодня официальные представители республиканского Минтранса. Как сообщает сайт mkset.ru, из-за неблагоприятных погодных условий непригодными для использования стали дороги с переходным типом покрытия.

Хабаровский край

Пожарные Хабаровского края тушат девять грозовых возгораний, сообщает transsibinfo.com. Сотрудники Министерства лесного хозяйства и лесопереработки сообщили, что грозовой фронт, прошедший в регионе 12 и 13 июня, повлек за собой пожары на территориях Ульчского, Комсомольского, Верхнебуреинского, Аяно-Майского, Амурского и Ванинского районов.