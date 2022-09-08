Новости регионов: в Татарстане выпал первый снег

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Один из кандидатов Омского горсовета снят с выборов из-за нацистской символики. В частности, согласно постановлению Ленинского районного суда, с участия в выборах снят Виталий Шанцев. Кандидата обвинили в «пропаганде или публичном демонстрировании нацистской атрибутики или символики». По этой причине он потерял право избираться. Шанцеву назначили штраф в тысячу рублей, а его регистрация как кандидата аннулирована.

Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Ставропольский край

В Ставропольском крае раскрыто дело о хищении 36 млн рублей у РЖД. Средства похищены во время проведения реконструкции очистных сооружений железных дорог в Георгиевске, об этом сообщил newstracker.ru. Сведениями о данном событии поделились жители региона в социальных сетях.

Удмуртия

В Удмуртии впервые наблюдается тенденция роста сбережений, который опережает рост кредитной задолженности. С апреля этого года в регионе зафиксировано уменьшение величины задолженности по кредитам, при этом вклады населения возрастают, о чем сообщили udm-info.ru.

Ростовская область

Жители Ростовской области были наказаны за требование построить детский сад. Об этом сообщает rostovgazeta.ru. Родители детей, проживающие на хуторе Волошино в Родионо-Несветайском районе Ростовской области, выразили протест в адрес местной власти. Они обвинили чиновников в том, что те откладывают строительство дошкольного учреждения. В ответ участников несанкционированного митинга обязали оплатить штраф.

Республика Татарстан

В Татарстане прошли осадки со снегом. Жители Дрожжановского района наблюдали выпадение первого снега осенью. Об этом рассказали в inkazan.ru. О возможных заморозках в ночное время с 5 на 6 сентября сообщал прогноз синоптиков. В связи с этим объявлено штормовое предупреждение.

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Волгоградская область

Волгоградцы хотели бы получать зарплату 40 тысяч рублей. Об этом передает информацию novostivolgograda.ru. В течение месяца ожидаемая заработная плата возросла на 600 рублей. Однако только каждый третий горожанин согласится на меньшую выплату ради постоянного трудоустройства или сохраненного места работы.

Нижегородская область

Нижегородцы просят отпустить их с работы для просмотра футбола. Как передает newsnn.ru, матч между «Пари НН» и «Химками» состоится в 15:00 — а это середина рабочего дня. Капитан клуба «Пари НН» направил обращение к главам компаний с просьбой отпустить болельщиков на стадион, а также составил заявление на отгул, которое работники могут показать работодателям.

Свердловская область

Под Краснотурьинском планируют добывать металлы из отходов. Об этом сообщает tagilcity.ru. Система основана на принципе выхватывания из потока отходов железных фрагментов весом до 30 кг. Затем их будут направлять в контейнеры для вторичного сырья.

Оренбургская область

Охранники спасли жизнь вору, который при неудачной попытке скрыться с места преступления попал в болото. Об этом сообщает 56orb.ru. Мужчина остановил на дороге автомобиль и попросил водителя его подвезти. В районе промышленной зоны он выхватил ценные вещи из авто и бросился бежать, однако упал в болото на территории предприятия. Там его обнаружила охрана и передала полицейским.

Тюменская область

В Тюменской области закончено расследование убийства. Женщина напала на сожительницу своего сына, о чем сообщили в nashgorod.ru. Летом 2022 года в частном домовладении между обвиняемой и сожительницей ее сына произошла ссора. В результате конфликта обвиняемая схватила нож и нанесла потерпевшей смертельное ранение в спину. Женщина скончалась на месте.

Омская область

Один из кандидатов Омского горсовета снят с выборов из-за нацистской символики. Об этом сообщает gorod55.ru. В частности, согласно постановления Ленинского районного суда, с участия в выборах снят Виталий Шанцев. Кандидата обвинили в «пропаганде или публичном демонстрировании нацистской атрибутики или символики». По этой причине он потерял право избираться. Шанцеву назначили штраф в тысячу рублей, его регистрация как кандидата аннулирована.

Карелия

Один из городов в Карелии планируют лишить стадиона. Об этом передают в karelinform.ru. Министерству образования и спорта, а также главе РК направил обращение тренер по футболу из Лахденпохьи. Он сообщил, что два года назад был начат ремонт стадиона с площадкой для футбола и хоккея. В этом году местные власти решили снести его и установить на его месте «умную площадку» — с тренажерами.

Фото: Marijan Murat/dpa/Global Look Press

Приморский край

Жители Владивостока и участники ВЭФ-2022 заметили необычайный рост количества пользовательниц в приложении для знакомств «Тиндер». Об этом сообщает vostokmedia.com. Возможно, это объясняется тем, что на форум приехало много пользователей социальных сетей. Такой вывод можно сделать на основе профилей, в которых девушки пишут, что приехали из Москвы и во Владивостоке пробудут до 9 сентября.

Башкирия

В Уфе девушка-инвалид столкнулась со сложностью сесть в автобус. Водители не желают оказывать помощь горожанке при посадке в автобус в инвалидном кресле. Об этом пишут в mkset.ru. Автор сообщения рассказал, что водители низкопольных автобусов нагло закрывают перед девушкой дверь и уезжают.

Хабаровский край

В Улан-Удэ родился котенок с двумя головами. Местные ветеринары отказались оказывать помощь хозяевам мутанта, объясняя это тем, что животное с подобной патологией не выживет. Об этом пишет transsibinfo.com. Спустя сутки котенок с двумя головами умер. Его хозяева, невзирая на потерю, считают рождение в их семье двухголового котенка удачей.