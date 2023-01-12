Новости регионов: в Татарстане могут запретить кормить бездомных животных

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В Башкирии родители юных хоккеистов из Салавата требуют вернуть тренера, который был мобилизован осенью прошлого года. По словам родителей, это был единственный тренер, который готовил вратарей.

Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Ставропольский край

В Ставропольском крае, несмотря на сильные морозы, занятия в школах решено не отменять, пишет newstracker.ru. В настоящее время в крае усилились порывы ветра и начались сильные заморозки.

Удмуртия

В Ижевске пройдет благотворительный концерт в поддержку больного ребенка. Как сообщает udm-info.ru, врачи настаивают на проведении операции ребенку в кратчайшие сроки. Для проведения операции необходимо приобрести титановые пластины, стоимость которых составляет 480 тысяч рублей. Семья мальчика не имеет возможность приобрести их самостоятельно.

Ростовская область

В Ростове у рейсового автобуса после наезда на электрический кабель вылетели все стекла, пишет rostovgazeta.ru. Инцидент произошел на проспекте Космонавтов.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Республика Татарстан

В Татарстане с 1 марта намерены ввести запрет на кормление бездомных собак. Как сообщает inkazan.ru, в холодное время года животные без еды становятся более агрессивными. Чтобы предотвратить это, в Зеленодольске намерены поставить специальные кормушки для животных.

Волгоградская область

В Волгограде выписали из больницы местную жительницу после того, как в отношении нее совершил акт агрессии бывший возлюбленный. Женщина попала в больницу после нанесенных ей множественных ножевых ранений лица, груди и живота. Обстоятельства происшествия попали на камеру видеонаблюдения, сообщает novostivolgograda.ru. В настоящее время женщина находится дома.

Нижегородская область

В Нижнем Новгороде горожане наблюдали редкое природное явление — световые столбы. По словам специалистов, подобное явление является одним из разновидностей гало. Эффект появляется на фоне преломления света на ледяных кристаллах, пишет newsnn.ru.

Свердловская область

В Свердловской области обнаружен труп матери пятерых детей. Как информирует tagilcity.ru, женщина ушла из дома три недели назад. Жители считают, что было совершено убийство, к которому может быть причастен бывший супруг погибшей. Ранее мужчина неоднократно ее избивал.

Оренбургская область

В Оренбурге 14-летняя девочка выпала из окна дома с седьмого этажа. На место происшествия прибыли все экстренные службы. Девочка выжила, в настоящее время она госпитализирована в медучреждение, сообщает 56orb.ru.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Тюменская область

За период новогодних каникул, в Тюмени снизился уровень заболеваемости гриппом на 44%. Как пишет nashgorod.ru, по информации управления Роспотребнадзора по региону, в настоящее время он составляет на 100 тысяч населения 12,7.



Омская область

Казахстан закрыл трассы в сторону Омской области. Как информирует gorod55.ru., на фоне резкого похолодания до минус 30 градусов движение для дизельного, а также общественного транспорта временно приостановлено.



Карелия

В Петрозаводске памятник архитектуры признан аварийным. Как информирует karelinform.ru, после посещения деревянного памятника архитектуры «Дом Лузгина» экспертами Управления по охране объектов культурного наследия Карелии владельцев домовладения известили о его состоянии и потребовали немедленно устранить все проблемы, иначе это будет произведено в принудительном порядке. Дом находится в частной собственности.

Приморский край

Во Владивостоке капитан катамарана посадил на мель судно, на котором находились 200 пассажиров. Как пишет vostokmedia.com, капитан катамарана «Москва» уклонился от маршрута около острова Русский. В результате инцидента сломались лопасти двух винтов.

Башкирия

В Салавате родители юных хоккеистов требуют вернуть тренера по хоккею, которого мобилизовали в сентябре прошлого года. По словам обратившихся в редакцию mkset.ru женщин, Руслан С. единственный тренер, который готовил вратарей. В настоящее время занятия приостановлены. На ранее направленное обращение к главе региона с просьбой вернуть тренера ответ не поступил.

Фото: Shutterstock

Хабаровский край

В Хабаровске на «Уроках цифры», которые реализуются в рамках проекта «Кадры для цифровой экономики», школьников будут учить предсказывать погоду. Ребята узнают о работе метеорологов и научатся работать с метеорадарами. Как пишет transsibinfo.com, в зависимости от ступени образования занятия будут разделены на три категории. Отмечается, что уроки будут включать как теоретические, так и практические занятия.