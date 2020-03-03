Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Башкирия

Глава сельсовета в одном из районов Башкирии пригрозил местному жителю тюрьмой за лишние «вопросы». Как пишет mkset.ru , молодой человек обратился к главе с просьбой почистить дорогу, а, получив отказ, попросил показать документы. В ответ чиновник пообещал засадить мужчину «без суда и следствия».

Ставропольский край

В Ставрополе потерпевшими по делу «банды полицейских» признали 18 человек, пишет newstracker.ru . По мнению следствия, люди обращались за кредитом под залог недвижимости и автомобилей. Однако даже при выплате долга не получали свое имущество назад. При этом обращение в полицию не помогало — экс-замначальника УМВД Ставрополя Владимир Новиков не давал ход делу.

Нижегородская область

В Нижегородской области суд отказался рассматривать дело о продаже алкоголя в «Храме летающего макаронного монстра». Вискарий организации в беседе с newsnn.ru рассказал, что алкоголь совершенно бесплатно предлагали всем прихожанам, сделавшим пожертвование.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Омская область

Житель Омска в суде добился взыскания почти 155 тыс. руб. с турагентства ООО «Буравцов». Как сообщает gorod55.ru , горожанин купил путевку на Кипр, но поездка не состоялась, а туроператор вернул лишь часть потраченных средств. Омич обратился в надзорное ведомство, чтобы взыскать оставшуюся сумму, компенсацию морального вреда и штраф за отказ добровольно вернуть потраченные деньги.

Волгоградская область

В Волгограде оперативник пытался вымогать у коммерсанта деньги. В октябре прошлого года полицейский предложил родственнику учредителя одной из строительных организаций Волгограда помочь решить вопрос о непривлечении должностных лиц фирмы к уголовной ответственности. Он сообщил, что для этого ему потребуется 3 млн руб., пишет портал novostivolgograda.ru . Сейчас полицейский взят под стражу.

Татарстан

Создатели центра «Принятие» в интервью inkazan.ru рассказали об отношении к представителям ЛГБТ-сообщества в Казани. По их словам, больше всего негатива исходит от националистов, а представители религиозных конфессий, наоборот, проявляют нейтральность.

Приморский край

Во Владивостоке автоледи легла под колёса эвакуатора, чтобы спасти свою машину. Как пишет vostokmedia.com , в итоге сотрудники ГИБДД всё-таки увезли автомобиль на штрафстоянку, а женщину привлекли к ответственности.

Ростовская область