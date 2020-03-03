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Башкирия
Глава сельсовета в одном из районов Башкирии пригрозил местному жителю тюрьмой за лишние «вопросы». Как пишет
Ставропольский край
В Ставрополе потерпевшими по делу «банды полицейских» признали 18 человек, пишет
Нижегородская область
В Нижегородской области суд отказался рассматривать дело о продаже алкоголя в «Храме летающего макаронного монстра». Вискарий организации в беседе с
Омская область
Житель Омска в суде добился взыскания почти 155 тыс. руб. с турагентства ООО «Буравцов». Как сообщает
Волгоградская область
В Волгограде оперативник пытался вымогать у коммерсанта деньги. В октябре прошлого года полицейский предложил родственнику учредителя одной из строительных организаций Волгограда помочь решить вопрос о непривлечении должностных лиц фирмы к уголовной ответственности. Он сообщил, что для этого ему потребуется 3 млн руб., пишет портал
Татарстан
Создатели центра «Принятие» в интервью
Приморский край
Во Владивостоке автоледи легла под колёса эвакуатора, чтобы спасти свою машину. Как пишет
Ростовская область
В Ростовской области обвиняемому в отравлении таллием работников авиазавода в Таганроге инженеру дали чуть больше недели на ознакомление с 21 томами уголовного дела. По данным
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