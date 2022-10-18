Новости регионов: в школе Улан-Удэ произошло массовое отравление учащихся

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Тюмени 27-летний мужчина домогался до несовершеннолетней девочки в салоне автомобиля. 15 октября обвиняемый применил в отношении нее действия сексуального характера, после чего скрылся в неизвестном направлении. Вскоре он был задержан оперативниками.

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Ставропольский край

В третьем квартале текущего года в Ставрополье цена на квартиры снизилась на 7%. На данный момент средняя стоимость квартиры составляет 4,9 млн рублей. Данный показатель упал на 6,9%. Но если для сравнения брать стоимость квадратного метра за этот период, то она увеличилась на 2,3%. Средняя цена одного квадратного метра стоит 85 тысяч рублей, пишет newstracker.ru.

Удмуртия

По данным udm-info.ru, за выходные пожарные Удмуртии 12 раз выезжали на тушение пожаров. В деревне Лонки-Ворцы пожар уничтожил жилой дом и прилегающие к нему постройки. В селе Алнаши возгорание произошло в двухкомнатной квартире. В Сарапуле пожар случился в подъезде восьмиквартирного дома. Кроме того, пожары были потушены и в садах и огородах.

Фото: mchs.gov.ru

Ростовская область

Как сообщает rostovgazeta.ru, власти Шахт Ростовской области находятся в поисках нового подрядчика для подготовки на кладбище мест для воинских захоронений. На это будет потрачено 208 тысяч рублей. О тендере стало известно 7 октября, а 14 октября должен быть выбран победитель. Пока не уточняется, с чем связана спешка.

Республика Татарстан

Жители Татарстана смогут накопить на новую машину в течение восьми лет. Им понадобится 8,3 года, чтобы накопить на новый автомобиль и 4,9 года — на поддержанный автомобиль. В среднем по России данный показатель составляет 7,6 года, информирует inkazan.ru.

Волгоградская область

В Волгограде в Тракторозаводском районе местные жители жалуются на запах гари. Задымление замечено в районе реки Мокрая Мечетка, пишет novostivolgograda.ru. О возникновении пожаров пока не было информации.

Нижегородская область

По данным newsnn.ru, в Сергаче канализационные воды стекают в реку Пьяну. Отмечается отвратительный запах. В Роспотребнадзоре разыскивают собственника канализационного колодца, из которого вытекают нечистоты.

Свердловская область

В Нижнем Тагиле родителям запретили входить на территорию некоторых учебных заведений, пишет tagilcity.ru. Эти нововведения ввели для безопасности. Следует отметить, что рекомендации разослали по родительским чатам, но из Минобразования подобных распоряжений не было.

Оренбургская область

Между Башкирией и Оренбургской областью ведутся работы по уточнению границ, информирует 56orb.ru. Первыми заявили о том, что граница между двумя областями будет изменена и зафиксирована документально, башкирские чиновники.

Тюменская область

По данным nashgorod.ru, в Тюмени 27-летний мужчина домогался до несовершеннолетней девочки в салоне автомобиля. 15 октября обвиняемый применил в отношении нее действия сексуального характера, после чего скрылся в неизвестном направлении. Вскоре он был задержан оперативниками.

Омская область

В Усть-Заостровке родственники наркоторговцев набросились на представителей СМИ. По этому делу СК Омской области начал проверку, сообщает «Город55». Известно, что в начале октября сотрудники «12 канала» готовили сюжет, в ходе которого они попали на родственников подозреваемого. Они активно препятствовали съемкам и угрожали журналистам.

Карелия

В Карелии резко поднялись цены на продукты и медикаменты, сообщает karelinform.ru. С 4 по 10 октября цены на бананы выросли на 6,6%, на помидоры — 5,5%, свеклу — 4,1%, картофель — 3,7%, огурцы — 1,7% и на белокочанную капусту — на 1%.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Приморский край

Как сообщает vostokmedia.com, житель Уссурийска ехал по городу на велосипеде в ярком нижнем белье. Пользователи Сети отмечают, что полуголый гонщик уже не раз выезжает в таком виде на улицу. Они считают, что мужчина маньяк или болен.

Башкирия

В Башкирии жители подали жалобу на невыплату заработной платы за строительство школы в ЛНР. Жалоба появилась в соцсети на странице главы региона Радия Хабирова, сообщает mkset.ru. По словам женщины, ее супругу не выплатили зарплату, он числился на стройке прорабом. На жалобу ответил сотрудник ЦУРа. Он передал эту информацию ответственным ведомствам.

Хабаровский край

Как сообщает transsibinfo.com, в одной из школ Улан-Удэ, массово отравились учащиеся. С прошлой недели было зафиксировано 11 лабораторно подтвержденных случаев кишечной инфекции. Блюда, которые были приготовлены в школьной столовой, были заражены норовирусом. Это доказывают предварительные анализы эпидрасследования. В Роспотребнадзоре сообщили, что сотрудники пищеблока не соблюдали дезинфекционный режим и правила личной гигиены.