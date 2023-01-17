Новости регионов: в школах Тобольска прошли массовые эвакуации

Фото: shutterstock.com

В Нижегородской области сотрудница одного из пунктов выдачи заказов ударила ребенка. Произошедшее попало на камеры видеонаблюдения. Свидетель, пришедший в пункт выдачи, рассказал, что сотрудница разозлилась из-за сбоя в работе программы для выдачи заказов.

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Ставропольский край

Жителям Ставрополя предстоит выплатить 850 тысяч рублей штрафа за порчу трассы. Они ездили на чрезмерно перегруженных фурах, что повлияло на состояние дорожного полотна, сообщает newstracker.ru.

Удмуртия

Население Удмуртии может воспользоваться передовыми методами исследования печени, пишет udm-info.ru. Региональную клиническую инфекционную больницу оснастили портативной системой, способной определить фиброз печени.

Ростовская область

В Ростове двое вооруженных пассажиров ограбили водителя такси и нанесли ему травмы. О произошедшем стало известно благодаря сообщениям граждан в социальных сетях. Преступление произошло на пересечении Большой Садовой и Чехова, пишет rostovgazeta.ru.

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Республика Татарстан

Жители ЖК Green City в Казани выкладывают фотографии переполненных мусорных контейнеров. Количество отходов выросло настолько, что проезд рядом со свалкой мусора в скором времени может быть заблокирован, сообщает inkazan.ru.

Волгоградская область

Жители Волгограда страдают от чрезмерного количества пыли и песка в воздухе. Специалисты заявляют, что объем пыли достиг опасного для здоровья людей значения. По сведениям novostivolgograda.ru, такие загрязнения могут попадать в город со стороны Казахстана, Астраханской области и Калмыкии.

Нижегородская область

В Нижегородской области сотрудница одного из пунктов выдачи заказов ударила ребенка, сообщает newsnn.ru. Конфликт был записан на камеру и опубликован в Telegram-канале. Гражданин, который стал свидетелем рукоприкладства, отметил, что работница не смогла выдать заказ из-за технической ошибки, из-за чего начала агрессивно себя вести.

Свердловская область

Автомобилисты Нижнего Тагила недовольны состоянием городских дорог. Водители жалуются, что одна из двух полос проезжей части недоступна из-за снежного покрова. Как сообщает tagilcity.ru, малолитражные автомобили начинают буксовать из-за внушительного количества снега. Водителям приходится помогать друг другу толкать машины.

Оренбургская область

В Оренбургской области в автомобиле произошла утечка газа, за которой последовал взрыв. Как пишет 56orb.ru, огонь с машины перекинулся и на постройку. Из-за пожара пострадало 40 кв. м дома. Было установлено, что пожар произошел по вине владельца автомобиля, который закурил возле машины. Мужчина был госпитализирован.

Тюменская область

В Тобольске прошла массовая эвакуация школ и университетов. Как пишет nashgorod.ru, ссылаясь на комментарии очевидцев, ранее в учебные заведения начали поступать звонки о заложенных бомбах. Местные жители рассказали, что к пединституту прибыли скорая, полиция и Росгвардия. Аналогичная картина наблюдалась у школ № 9 и № 14.

Омская область

«Алкогольная Сибирская Группа» перешла под руководство акционеров из Подмосковья, сообщает gorod55.ru. Буквально несколько дней назад ООО «АСГ-Омск» работала под контролем Сергея Николаева, а теперь ему на смену пришла управляющая компания ООО «АСГ», которая числится в Рузском районе Московской области. Правление УК перешло к Елене Столбовских, которая ранее два месяца являлась гендиректором компании.

Карелия

Верба начала цвести в Петрозаводске в середине календарной зимы. Фотографиями цветущей вербы делятся местные жители в социальных сетях. Как сообщает karelinform.ru, из-за оттепели в столице Карелии начал таять снег.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Приморский край

Жители Приморья заинтересовались причиной появления вертолета Ка-52 в небе над Амурским заливом, сообщает vostokmedia.com. Выяснилось, что в центральной части Дальнего Востока снимается художественный фильм.

Башкирия

В уфимской резиденции Деда Мороза побывали более 100 тысяч жителей региона и туристов. Проводы Деда Мороза прошли 14 января, сообщает mkset.ru. Для гостей резиденции подготовили праздничный концерт и фотосессию с героями сказок.

Хабаровский край

Хабаровчане недовольны обогревом салонов автобусов, следующих по маршруту № 14. Как сообщает transsibinfo.com, в рамках надзорных мероприятий было установлено, что в трех из десяти автобусов температура находилась на отметке ниже рекомендованного уровня в 12 °C. Проверку инициировала мэрия при участии Минтранса региона. Руководству автотранспортного предприятия порекомендовали как можно скорее привести в рабочее состоянии датчики, определяющие температуру в салонах автобусов.