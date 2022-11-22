Новости регионов: в самолете из Нижнего Новгорода обнаружили дыру

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Администрацию Омской области обязали убрать незаконное кладбище животных. По информации пресс-службы прокуратуры, недалеко от села Верхний Карбуш Троицкого сельского поселения была ликвидирована свалка опасных отходов. Местные жители обнаружили на данном участке складирование останков крупного рогатого скота, о чем рассказали представителям СМИ.

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Ставропольский край

На Ставрополье на территориях детских площадок во время проверки зафиксированы многочисленные нарушения, сообщает newstracker.ru. В Труновском округе на площадках обнаружен сломанный инвентарь, испорченное спецпокрытие. Также на ряде объектов отходит краска или есть ржавчина. Практически на всех площадках отсутствуют таблички с правилами и возрастными ограничениями.

Удмуртия

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Удмуртия оказалась на 62-м месте рейтинга регионов РФ по уровню заработных плат. Об этом сообщает udm-info.ru. Наиболее высокие зарплаты зафиксированы в Чукотском и Ямало-Ненецком автономных округах, где свыше 40% работающих граждан получают порядка 100 тысяч рублей.

Ростовская область

В Ростове-на-Дону коммунальные службы обязали убирать дороги, если на них намело минимум два сантиметра снега и не более пяти сантиметров — на тротуарах. Об этом сообщает rostovgazeta.ru.

Республика Татарстан

В Казани рыбаки начали выходить на реку, только покрывшуюся льдом. По информации inkazan.ru, водоем еще не полностью заледенел, однако это не останавливает любителей зимней рыбалки. Для обеспечения безопасности людей в Татарстане на водоемах организуют временные спасательные посты. МЧС напоминает местным жителям, что безопасным для выхода на лед считается время, когда его толщина достигнет 7 см.

Волгоградская область

Фото: shutterstock.com

В Волгоградской области подросток нарушил правила обращения с оружием. Как сообщает novostivolgograda.ru, это произошло во время охоты. Смертельный выстрел из карабина ТОЗ-16 произошел произвольно. Ружье просто лежало в салоне машины. 16-летний волжанин получил смертельное ранение в грудь и спустя два часа умер в больнице.

Нижегородская область

В хвостовой части самолета, направлявшегося из Нижнего Новгорода в Новосибирск, была обнаружена дыра. Как передают newsnn.ru, причиной оказался не убранный во время заправки топливом трос. Это произошло в транзитном аэропорту. В настоящее время производится ремонт самолета.

Свердловская область

В столовой одной из школ Нижнего Тагила учащийся заметил тараканов, ползающих по информационному стенду. Ребенок снял увиденное на камеру телефона, сообщает tagilcity.ru. В данной ситуации будет разбираться Роспотребнадзор.

Оренбургская область

В Оренбурге 19-летняя девушка не справилась с управлением авто и врезалась в столб. Об этом сообщает 56orb.ru. Спасатели помогли ей выбраться из иномарки. Потерпевшая получила многочисленные травмы и была доставлена в больницу. В настоящее время проводится проверка по факту ДТП.

Тюменская область

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Двое жителей Тюменской области подрались в ночь с 18 на 19 ноября. Происшествие произошло у местного клуба, сообщает nashgorod.ru, В настоящее время мужчины разыскивают еще одного участника происшествия, который в тот день отдыхал в этом заведении. Они хотят ему вернуть обещанные деньги за сломанное зеркало заднего вида.

Омская область

Администрацию области обязали убрать незаконное кладбище животных, пишет gorod55.ru. По информации пресс-службы прокуратуры Омской области, недалеко от села Верхний Карбуш Троицкого сельского поселения была ликвидирована свалка опасных отходов. Местные жители обнаружили на данном участке складирование останков крупного рогатого скота, о чем рассказали представителям СМИ.

Карелия

На петрозаводской набережной планируется возведение нового памятника, пишет karelinform.ru. Монумент будет посвящен Михаилу Евлампиевичу Перхину — ювелиру мастерской Фаберже. который родился в карельской деревне Ялгуба.

Приморский край

Минпромторг Приморского края подготовил новый проект закона, направленный на ограничение продажи алкоголя. Об этом сообщает vostokmedia.com. В перспективе «наливайки» будут закрыты, а маленьким магазинам в жилых домах будет запрещено продавать алкоголь, если вход в них будет расположен со стороны подъезда. Небольшим кафе и барам, площадью менее 30 квадратных метров, расположенным в жилых районах, придется отказаться от реализации алкогольной продукции.

Башкирия

Фото: shutterstock.com Фото: shutterstock.com

32 несовершеннолетних башкирца в 2022 году получили алкогольные отравления. В результате один подросток погиб. По информации сайта mkset.ru, ссылающегося на Роспотребнадзор РБ, в целом пострадали 17 детей и 15 подростков. В период с января по октябрь зафиксировано 127 летальных случаев отравления алкоголем среди местного населения. Больше всего смертей произошло в Уфе — 32 случая.

Хабаровский край

В Хабаровском крае трое местных жителей обратились за медпомощью из-за укусов крыс. По информации сотрудников скорой помощи, сразу после укуса грызуна важно нажать на край раны, чтобы позволить кровотечению вынести максимальное число опасных бактерий. Затем рекомендуется незамедлительно обработать рану перекисью водорода или промыть мылом, после чего обратиться к травматологу, пишет transsibinfo.com. При необходимости нужно сделать прививки против столбняка и бешенства.