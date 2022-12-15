Новости регионов: в Ростовской области объявили масочный режим

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Национальной библиотеке Карелии украли редкое издание Бориса Пастернака. В отношении похитительницы раритета завели уголовное дело. Специальной экспертизой была подтверждена подлинность и культурная ценность украденной книги. Ее стоимость оценивается в 1,4 млн рублей.

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Ставропольский край

Директор компании в Ставропольском крае оказался фигурантом уголовного дела. Его обвиняют в подкупе полицейского, о чем сообщает newstracker.ru. Полицейские остановили водителя трактора, чтобы проверить его документы. Узнав об этом, работодатель решил подкупить полицейского.

Удмуртия

В Ижевске открылись елочные базары, сообщает udm-info.ru. Покупать новогодние деревья можно до 31 декабря в 26 официальных торговых точках.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ростовская область

В Ростовской области объявлен масочный режим. Жителям рекомендовано носить маски в общественных местах, передает rostovgazeta.ru. В регионе в течение недели зафиксировано 30 тысяч случаев заражения ОРВИ, что на 123% выше эпидпорога.

Республика Татарстан

Казань заняла четвертое место в рейтинге районов республики по уровню безработицы в ноябре этого года. Показатель достиг 0,54%, передает inkazan.ru.

Волгоградская область

По информации novostivolgograda.ru, в Волгограде 24-летний парень до смерти избил 43-летнего мужчину. Молодой человек без причины набросился на жертву, нанес несколько ударов кулаком по голове и скрылся. Пострадавший потерял сознание. После госпитализации он скончался уже в больнице. Злоумышленник задержан, возбуждено уголовное дело.

Нижегородская область

В Нижегородской области грабители, вооруженные пистолетом, совершили похищение водителя автокрана и его сына, а также угнали автокран. Как передает newsnn.ru, позже потерпевшие были отпущены. По фактам нападения и кражи возбуждены несколько уголовных дел. Злоумышленники задержаны, их приговорили к 15 годам колонии строгого режима.

Свердловская область

В Екатеринбурге женщина едва не оказалась под колесами поезда. Переходя через железную дорогу, она не заметила, что приближается электричка. Пострадавшая получила переломы и испуг. Врачи установили, что женщине был причинен тяжкий вред здоровью. В итоге она отсудила у РЖД 100 тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте tagilcity.ru.

Оренбургская область

В Оренбургской области пенсионер, управлявший легковым автомобилем, врезался в КамАЗ, об этом передает 56orb.ru. Как выяснилось, водитель не соблюдал безопасную дистанцию с грузовиком. Пенсионер госпитализирован. В настоящее время ведется расследование обстоятельств ДТП.

Тюменская область

В Тюменской области количество пациентов с ОРВИ возросло на 80%. Как передает nashgorod.ru, скачок уровня заболеваемости зафиксирован во всех возрастных группах, самый значительный — среди школьников 7–14 лет (на 83%), и среди взрослого населения (на 91 %).

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Омская область

Новосибирский завод объяснил наличие своих отходов под Омском. Об этом сообщает gorod55.ru. В ПАО «НЗХК» заподозрили нарушение, когда исполнитель чересчур быстро доставил бочки с отходами до места назначения. В итоге акт о выполнении работ не был подписан.

Карелия

В Национальной библиотеке Республики Карелия произошла кража редкого издания Бориса Пастернака. Как сообщает karelinform.ru, в отношении похитительницы литературного раритета завели уголовное дело. Специальной экспертизой была подтверждена подлинность и культурная ценность украденной книги. Ее стоимость оценивается в 1,4 млн. рублей.

Приморский край

Из приморской колонии-поселения № 37 сбежал заключенный. Об этом пишет vostokmedia.com. Беглец имеет особые приметы. У мужчины нет фаланги на указательном пальце правой руки. На правом плече — татуировка якоря, а на левом — паутины. Помимо этого, на обеих руках есть шрамы от сведенных наколок.

Башкирия

В Уфе школьников в середине учебного года планируют перевести на вторую смену. Об этом пишет mkset.ru. В сентябре городские власти обещали, что учебный год будет проходить штатно, однако родители неожиданно узнали, что один из корпусов будет снесен.

Хабаровский край

В Хабаровске в течение суток искали похищенную белую лошадь. Как передает transsibinfo.com, животное было найдено благодаря внимательности очевидцев. Они, рассказали владельцам лошади, где искать пропажу. В ее поисках также помогли записи с камер видеонаблюдения.