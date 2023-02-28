Новости регионов: тигр растерзал кавказскую овчарку в Приморье

Фото: Shutterstock

В Оренбурге все больше местных жителей обращаются в травмпункты за помощью после падения на льду. За день в городскую больницу поступает около 100 человек с травмами, полученными из-за неочищенных дорог. Чаще всего у пострадавших медики фиксируют ушибы мягких тканей и переломы рук и ног.

Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Ставропольский край

В Ставрополье за некорректное лечение ребенка медучреждение оштрафовали на 200 тысяч рублей, сообщает newstracker.ru. В больнице несовершеннолетнему пациенту с переломом ноги неверно выбрали тактику лечения, после чего ребенку потребовалась операция.

Удмуртия

В Ижевске следственные органы организовали проверку жилья несовершеннолетнего с инвалидностью, пишет udm-info.ru. В доме на протяжении нескольких лет протекает крыша, из-за чего стены покрылись плесенью, а в комнатах установились слишком низкие температуры. Мама мальчика заявила, что ранее уже подавала жалобы, на которые никто не реагировал. Правоохранители инициировали проверку жилищных условий.

Ростовская область

Жители Ростовской области разместили в банках более одного трл рублей накоплений в прошлом году. При этом депозитный портфель в регионе за 12 месяцев составил 1,1 трл рублей, сообщает rostov gazeta.ru.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Республика Татарстан

Татарстан оказался в пятерке регионов с минимальным уровнем безработицы, пишет inkazan.ru. В IV квартале 2022 года показатель по региону достигал 2,2% от трудоспособного населения, что на 0,2 подпункта меньше, чем в конце 2021 года. Население республики в среднем находит новую работу за 3,5 месяца.

Волгоградская область

В Волгоградской области 143,7 тысячи граждан смогли пройти бесплатный медицинский осмотр, пишет novosti volgograda.ru. Именно такое количество человек прошли медицинские профосмотры и диспансеризацию за январь и февраль 2023 года. В организации профилактических мероприятий поучаствовали 50 медучреждений.

Нижегородская область

В Нижегородской области прошел кинофестиваль «ЧерноречьеФест». Как пишет newsnn.ru, главный приз отечественного фестиваля получила картина «Плакать нельзя».

Свердловская область

В Свердловской области наблюдается снижение количества безработных граждан, сообщает tagilcity.ru. Показатель теперь достигает 3,2%. Область оказалась на 28 месте во всероссийском рейтинге регионов по уровню безработицы.

Оренбургская область

По сведениям 56orb.ru, в травмпункты Оренбурга пребывает все больше граждан, пострадавших из-за падения на льду. В горбольницу № 4 ежедневно обращаются более 100 пациентов, получивших травмы из-за неочищенных дорог. Чаще всего медики фиксируют ушибы мягких тканей, переломы рук и ног.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Тюменская область

Жительница Тюмени потеряла около четырех млн рублей накоплений из-за уловки мошенников. Как пишет nashgorod.ru, злоумышленники связались с тюменкой по телефону под видом сотрудников Центробанка РФ. Под предлогом защиты от несанкционированного списания средств со счета и оформления кредита они выманили у женщины 3,9 млн рублей.

Омская область

Жители Омска тратят на поиски работы и последующее трудоустройство в среднем более шести месяцев, сообщает gorod55.ru. Уровень безработицы в области сейчас достигает 4,2%, что на 1,7% ниже, чем годом ранее.

Карелия

В районе Карелии обнаружены останки северного оленя. Как сообщает karelinform.ru, на прошедших праздниках один из местных жителей опубликовал в социальных сетях историю об убийстве самки северного оленя браконьером. Он рассказал, что мужчина, который «называет себя охотником», проживает в Кемском районе.

Приморский край

В Приморье тигр в очередной раз вышел к людям, сообщает vostokmedia.com. Очевидцы видели полосатого хищника на центральной улице в Зеленовке, где он остановился у калитки одного из жилых домов, а в соседнем доме похитил и растерзал кавказскую овчарку.

Башкирия

В Уфе строитель упал в шахту лифта с высоты восьмого этажа и смог выжить. Как отмечает mkset.ru, 28-летний гражданин свалился в шахту в процессе разгрузки оборудования. Сотрудники МЧС вытащили пострадавшего и отправили в больницу. ЧП произошло в строящемся здании.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Хабаровский край

Общественные деятели Читы призывают ввести запрет на розничную продажу спиртных напитков. Соответствующее обращение было направлено главе краевого центра Евгению Ярилову, сообщает transsibinfo.com. После рассмотрения документа было решено изучить мнение населения по данному вопросу с помощью социологического исследования на сайте администрации городского округа. Опрос стартовал 28 февраля, он продлится 10 дней.