Новости регионов: в Приморье погиб капитан судна, выпав за борт

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Приморье погиб 55-летний капитан судна. Мужчина по неизвестной причине выпал за борт. По факту произошедшей трагедии проводится проверка. Тем временем в Волжском во время выполнения работ двое промышленных альпинистов упали с высоты. Один из них погиб, второй получил травмы. СК по региону организовал проверку.

Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Ставропольский край

Четыре человека погибли в ДТП с участием грузовика на Ставрополье. Как пишет newstracker.ru. водитель LADA Granta врезался в легковой автомобиль, который попал в аварию и стоял на дороге. LADA отбросило на встречную полосу, автомобиль столкнулся с грузовиком. Среди погибших — водитель и три пассажира LADA.

Республика Удмуртия

44-летний житель Удмуртии, ударивший ножом свою сожительницу, получил срок в виде четырех лет колонии строгого режима. Как информирует udm-info.ru, в январе 2023 года обвиняемый, находясь состоянии алкогольного опьянения поссорился со своей возлюбленной и несколько раз ударил женщину по лицу, а затем нанес ей удар кухонным ножом в грудь. Потерпевшая выжила, но получила серьезные травмы.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ростовская область

В Ростовской области назвали самые необычные имена для детей. Как пишет rostovgazeta.ru, в донском ЗАГСе в топ оригинальных имен для девочек вошли Нисанур, Асие, Эланур, Ругайя и Сильвия. Среди мужских выделили имена Теймураз, Ара, Тигран-Аршак, Ёсин и Орхан.

Республика Татарстан

Суд в Набережных Челнах признал пожилую женщину виновной в нанесении телесных повреждений малолетнему ребенку. Как информирует inkazan.ru, в суд обратились родители ребенка, заявив, что женщина бросила со второго этажа стеклянную банку. Банка попала в ребенка, у него диагностировали ссадины и кровоподтеки правой локтевой области и предплечья.

Волгоградская область

В Волжском во время работ с высоты упали двое промышленных альпинистов. Как пишут novostivolgograda.ru, один альпинист погиб, а второй получил серьезные травмы из-за оборвавшегося троса. По факту гибели сотрудника клининговой компании краевое управление СК организовало проверку.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Нижегородская область

Шеф-повар одного из ресторанов Нижнего Новгорода скончался на рабочем месте. В состоянии комы его доставили в больницу, спасти его не удалось, пишет newsnn.ru.

Свердловская область

Родители учеников школы № 22 в Екатеринбурге планируют обратиться в прокуратуру после массового увольнения учителей. По их мнению, ситуация не стабилизировалась, в школе не хватает преподавателей. Как сообщает tagilcity.ru, в сентябре многие учителя уволились из-за плохого отношения к ним со стороны нового руководителя. В администрации Екатеринбурга прокомментировали, что данная ситуация является штатной.

Оренбургская область

В Оренбурге ночью на улице Донковцева неизвестный водитель протаранил сразу четыре автомобиля, пишет 56orb.ru. Видеоролик с места происшествия был опубликован в соцсетях. По мнению местных жителей, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

Тюменская область

На окраине Тюмени во время ликвидации пожара было найдено тело женщины. Как пишет nashgorod.ru, возгорание нежилого здания произошло на улице Тимофея Чаркова.

Омская область

В Омске столкнулись троллейбус и автобус, информирует gorod55.ru. В ДТП никто не пострадал. На фото с места аварии видно, что у автобуса вылетело заднее окно, а у троллейбуса разбито лобовое.

Карелия

Собаки покусали подростка на севере Карелии возле жилых домов на улице Мусорина, сообщает karelinform.ru. По словам автора опубликованного в Сети видео, животные напали на подростка, который проходил мимо них. В происходящем местные жители винят «сердобольных бабушек», которые постоянно кормят собак, из-за чего последние считают двор своей территорией.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Приморский край

В Приморье скончался 55-летний капитан судна. Как сообщает vostokmedia.com, он выпал за борт по неизвестной причине. Обстоятельства трагедии устанавливаются.

Башкирия

В Уфе тело шестилетней девочки было найдено под окнами жилого дома. Как информирует mkset.ru, трагедия произошла в доме по улице Большая Московская. Погибшая жила в квартире на 16 этаже. Как уточняет издание, девочка могла остаться без присмотра родителей. Следователи устанавливают причины случившегося.

Хабаровский край

В Хабаровском крае группа спасателей МЧС выехала на поиски пропавшего рыбака. Как пишет transsibinfo.com, мужчина отправился на вторую протоку реки Хор около села Екатеринославка и не вернулся.