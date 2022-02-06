Новости регионов: в Приморье обязали маркировать бездомных собак

На народном сходе в Башкирии россияне выступили против приезда пчеловодов из Франции. Они записали обращение, в котором высказались против сдачи в аренду земельных участков, расположенных рядом с их населёнными пунктами.

Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Республика Удмуртия

Граждане, проживающие в селе Селты, возмущены ненадлежащим качеством работ по уборке снежных сугробов с дороги, по которой дети добираются в школу. На маршруте образовались колеи, а потому возить по дороге детей стало небезопасно, пишет udm-info .

Ставрополье

В Ставропольском крае планируют рассмотреть вопрос о продлении каникул в школах, сообщает newstracker.ru . Региональному Минобразования дали поручение подготовить инициативы о дальнейшем формате обучения детей. Специалисты профильного ведомства сейчас решают, каким ему быть: дистанционным либо очным.

Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

Ростовская область

В Ростовской области собирают подписи против повышения тарифа на капитальный ремонт многоквартирных жилых домов, сообщают корреспонденты rostovgazeta.ru . Губернатор региона Василий Голубев ранее выступил с заявлением, в котором предупредил, что этот тариф может вырасти вдвое.

Волгоградская область

В Волгограде сотрудники местной службы спасения вызволили из железной ограды оленя. Инцидент произошёл в Тракторозаводском районе города. Животное вывезли за черту населённого пункта, пишет novostivolgograda.ru .

Республика Татарстан

Владельцы заведений общепита в Республике Татарстан потеряли от 15% до 20% выручки из-за пандемии коронавирусной инфекции. Представители бизнеса надеются на то, что местная власть откажется от введения новых «антиковидных» ограничений, пишет inkazan.ru .

Annette Riedl/dpa/Global Look Press

Свердловская область

В 2021 году сотрудники полиции задержали свыше 100 лжеминёров на территории Свердловской области, сообщает tagilcity.ru . Чаще всего звонки делали люди, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, а также граждане, у которых усиливались психические расстройства.

Нижегородская область

В одной из поликлиник в Нижнем Новгороде образовались огромные очереди из заболевших и выздоровевших, пишет newsnn.ru . Пациенты массово жалуются на то, что врачи физически не успевают принять всех желающих. В возникающих из-за этого столпотворениях активно распространяется коронавирус, сетуют нижегородцы. Местная власть ссылается на пандемию.

Тюменская область

В Тюмени снесён памятник деревянного зодчества, сообщает информационное издание nashgorod.ru . Местные жители возмущены ликвидацией объекта культурного наследия. Правительство региона обещает построить на этой территории дом. При этом власти говорят о реставрации. Тюменский урбанист акцентировал внимание на том, покупка нового сруба выйдет дешевле, нежели консервация сохранившихся брёвен.

Оренбургская область

Корреспонденты сайта 56orb.ru выяснили, в какую сумму обходятся Оренбургской области бездомные собаки. Власти региона ранее заключили с подрядчиком договор на отлов уличных животных. В общей сложности на это было выделено свыше 850 тысяч рублей. Этих средств должно хватить на то, чтобы обезопасить до 70 дворняжек. Таким образом, на одного пса потратят около 12 тысяч.

Евгения Смолянская/NEWS.ru

Карелия

Жители Карелии сравнивают ретропоезд в Сортавалу с фильмом ужасов. Как сообщает информационный портал karelinform.ru , граждане массово жалуются на дым: «окна не открыть ни зимой, ни летом, и от копоти всё, как в шахте».

Омская область

Уровень смертности в Омской области резко упал. Как сообщает gorod55.ru , в январе 2022 года в регионе скончались 2578 человек. Этот показатель на 200 ниже того, который был зафиксирован по итогам первого месяца 2021-го. Данные статистики свидетельствуют о том, что численность смертей сократилась и в районах, и в областном центре.

Приморье

В Приморском крае принят закон, регламентирующий обязательную маркировку собак. По информации vostokmedia.com , под маркировкой следует понимать неснимаемую или несмываемую метку, находящуюся непосредственно на теле животного. Летом текущего года в крае начнут вести единую базу данных, в которую будут вносить всех промаркированных бездомных псов.

Башкирия

В Башкирии состоялся народный сход. Граждане не желают, чтобы в республику пришли пчеловоды из Франции, пишут корреспонденты Mkset . Жители целого ряда местных деревень записали видеообращение, в котором выразили свой громкий протест против сдачи в аренду земельных участков, расположенных рядом с их населёнными пунктами. Башкирцы аргументируют свой протест тем, что неподалёку находится природный зоологический заказник «Ишимбайский».

unsplash.com

Хабаровский край