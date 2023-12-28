Новости регионов: в орской тушенке нашли неучтенные ингредиенты

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В орской тушенке нашли неучтенные ингредиенты. В составе продукта обнаружили камедь, волосяные фолликулы и покровную ткань с фрагментами потовых желез. Суд поддержал требования Роспотребнадзора и признал действия ООО «Орский мясокомбинат» противоправными. Тем временем птицефабрика в Волгоградской области намерена увеличить производство куриных яиц вдвое. За три года планируется повысить производительность до 68 млн яиц в год.

Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Ставропольский край

В Ставрополе после хлопка газа задержали владельца пекарни, который без разрешения подключил газовое оборудование, пишет newstracker.ru. Это могло стать одной из причин ЧП: 26 декабря в здание произошел хлопок газа, затем начался пожар. Пострадали семь человек, трое из них были госпитализированы в тяжелом состоянии.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Республика Удмуртия

Женщина в Удмуртии спаивала своего 14-летнего сына. Ее осудили за вовлечение несовершеннолетнего в систематическое употребление алкоголя, пишет udm-info.ru.

Ростовская область

В Ростовской области двух мужчин задержали за запуск петард. 28-летние мужчины приобрели пиротехнику и запустили ее. Грохот привлек внимание сотрудников полиции и казаков, которые прибыли к месту происшествия. Теперь молодым людям грозит штраф в размере до 2,5 тысячи рублей или арест сроком до 15 суток из-за игнорирования предупреждения о запрете запуска салютов, пишет rostovgazeta.ru.

Республика Татарстан

Казанскому блогеру, известному под псевдонимом Bolt, позвонили из Госавтоинспекции из-за ролика в соцсетях, где мужчина катался с сыном по центру города на лыжах и сноуборде. Члены семьи зацепились страховочным оборудованием за машину, пишет inkazan.ru. Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец заявила, что блогера могут привлечь к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей. Сама детский омбудсмен уверена, что будет лучше провести с мужчиной беседу.

Волгоградская область

Урюпинская птицефабрика намерена вдвое увеличить производство куриных яиц в Волгоградской области, пишут novostivolgograda.ru. Птицефабрика планирует повысить производительность с 36 до 68 млн яиц в год. Таких показателей предприятие хочет достичь в течение трех ближайших лет.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Нижегородская область

Суд арестовал 133,1 млн рублей судоходной компании «Волжское пароходство» после ЧП на ГЭС, пишет newsnn.ru. 20 июня теплоход, двигающийся из Городца, протаранил ворота шлюза Городецкого гидроузла. В результате судоходство было временно приостановлено. Ущерб составил 158,7 млн рублей.

Свердловская область

Житель Верхней Пышмы убил отца и пытался зарезать мать, пишет tagilcity.ru. 37-летний мужчина напал на своих родителей с ножом. После ранений они успели выбежать из квартиры и закрыть дверь. Мужчина умер на лестничной клетке, а его супруга успела дозвониться до другого сына и вызвать медиков.

Оренбургская область

Роспотребнадзор нашел неучтенные ингредиенты в орской тушенке. В составе продукта выявили препарат сухого животного коллагенового белка, камедь, покровную ткань с фрагментами потовых и сальных желез, волосяные фолликулы. Суд поддержал требования ведомства и признал действия ООО «Орский мясокомбинат» противоправными, пишет 56orb.ru.

Тюменская область

Тюменская область ждет в гости туристов железнодорожного круиза «В Сибирь». Экскурсионный состав поезда включает 10 вагонов. Как пишет nashgorod.ru, в Тюмень, а затем в Тобол познакомиться с достопримечательностями приедет 220 человек.

Омская область

Жительница Омска получила сотрясение мозга после падения на голову куска льда. Как пишет gorod55.ru, проверкой инцидента уже занялась прокуратура. Известно, что травму женщина получила при входе в здание, где она работает.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Карелия

Кондуктор из Петрозаводска помог ребенку вернуться домой. Как пишет karelinform.ru, он заметил плачущую девочку во время поездки в троллейбусе. Ребенок рассказал, что ее должны были встретить родители, но она перепутала транспорт. Кондуктор связался с родителями и рассказал о случившемся. На обратном пути троллейбуса взрослые встретили дочь на остановке и поблагодарили сотрудника.

Приморский край

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло недалеко от Владивостока. Как пишет vostokmedia.com, эпицентр толчков находился в заливе Петра Великого поблизости от островных территорий города. Расстояние от острова Русский составляло около 11 км, от острова Рейнеке — 10 км, а центр столицы Приморья от эпицентра находился в 30 км.

Башкирия

В Башкирии показатели смертности в 2023 году снизились на 2,4%. Средний коэффициент составил 11,7 случая на 1000 человек. При этом в 50 муниципалитетах данный показатель оказался выше средних значений. Среди них Бураевский район, Калтасинский, Стерлибашевский, Архангельский и Миякинский районы, пишет mkset.ru.

Хабаровский край

Масштабы незаконной вырубки елок значительно снизились в Хабаровском крае. В рамках профилактической операции «Елочка» инспекторы провели 327 рейдов, было выявлено всего шесть нарушений, пишет transsibinfo.com.