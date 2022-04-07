Новости регионов: в Оренбуржье при ДТП обнаружили дореволюционный подвал

В Ростове-на-Дону закрыли мясной цех, производящий продукцию для школ и дошкольных учреждений города. Причиной приостановки его деятельности стали антисанитарные условия, в которых готовилось питание для детей.

Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Ставропольский край

Работник ставропольской «Теплосети» пойдёт под суд за упавшую в траншею женщину. Инцидент произошёл из-за нарушения правил проведения работ, в результате чего пострадавшая получила серьёзные травмы, пишет newstracker.ru .

Удмуртия

24-летняя жительница Ижевска пострадала из-за падения слежавшегося снежного пласта с крыши торгового центра. Девушка с травмами была госпитализирована, сообщает udm-info . К проверке обстоятельств случившегося подключился Следственный комитет.

Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ростовская область

В Ростове-на-Дону закрыт мясной цех, производящий продукцию для школ и дошкольных учреждений города. Причиной приостановки его деятельности стали антисанитарные условия, в которых готовилось питание для детей, пишет rostovgazeta.ru .

Республика Татарстан

Сотню четвероногих обитателей приюта для собак в Татарстане неравнодушные люди спасли от потопа, пишет inkazan.ru . От наводнения животные прятались на крышах будок, пока сотрудники приюта и их добровольные помощники отводили воду в специально выкопанную для этого яму, откуда затем откачивали её помпой в близлежащий овраг.

Волгоградская область

Ряд районов Волгоградской области по просьбе представителей агропромышленного комплекса получит пятьдесят два новых трактора белорусского производства, пишут novostivolgograda.ru . Предполагается, что эти тракторы должны будут в какой-то степени заменить сельскохозяйственные машины иностранного производства, которые в настоящее время простаивают из-за нехватки запчастей по причине экономических санкций.

Нижегородская область

В нижегородском Минздраве предсказали снижение смертности от коронавирусной инфекции, сообщает newsnn.ru . Отмечается, что продолжительность новой волны COVID-19, которая ожидается в апреле этого года, будет зависеть от количества вакцинаций и ревакцинаций. Специалисты отметили, что не ждут роста числа госпитализаций и летальных исходов.

Сотрудник временного госпиталя Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Свердловская область

За последние десять лет жители Нижнего Тагила отметили подорожание продуктов питания в 2,5 раза, пишет tagilcity.ru . И если в 2012 году люди могли на среднюю зарплату по региону приобрести 19 наборов продуктов, то в нынешнем году на такую же сумму они могут себе позволить лишь 12 продуктовых наборов.

Оренбургская область

Старинный подвал дореволюционной постройки был случайно найден в Бузулуке после дорожно-транспортного происшествия с трактором. Как пишет 56orb.ru , спецмашина внезапно провалилась под землю во время уборки снега и льда. Теперь специалисты думают, как восстановить или законсервировать обнаруженный исторический объект.

Тюменская область

Жители Тюмени обратились в суд с коллективным иском по вопросу отмены в регионе масочного режима. Как пишет nashgorod.ru , двадцать два местных жителя полагают, что коронавирусные ограничения нарушают их гражданские права и лишают возможности посещать торговые центры без масок.

Посетители торгового центра Сергей Булкин/NEWS.ru

Омская область

Число разводов в Омской области практически сравнялось с числом регистрируемых браков. Как пишет gorod55.ru , с января по март нынешнего года в регионе было заключено 2096 браков и оформлено 1928 разводов. Отмечается, что по сравнению с 2021 годом разрыв между этими двумя процедурами сократился.

Карелия

«Арктический гектар» в Карелии желают приобрести в большей степени москвичи и петербуржцы, нежели жители республики, пишет karelinform.ru . Отмечается, что с 1 февраля 2022 года, когда право оформить «арктический гектар» получили жители других регионов России, за первые два месяца от них поступило свыше 1,6 тысяч заявок. Тогда как за год до этого приобрести «арктический гектар» пожелали лишь 600 местных жителей.

Приморский край

В Фокино один из читателей «Восток-Медиа» обнаружил уличный рекламный щит с портретом создателя финансовой пирамиды МММ и ссылками, ведущими на некий сайт и канал в Telegram с призывом «Спасай деньги». На билборде также присутствует пояснение, гласящее, что это не публичная оферта, а реклама личного блога гражданина России, пишет vostokmedia.com .

Башкирия

В Уфе жители новых квартир, получившие ключи лично от мэра города, обнаружили трещины на стенах. Как пишет Mkset , инцидент произошёл с домом № 4 на улице Современников, в который были переселены люди из аварийного подъезда дома на Маршала Жукова. Жалобы на трещины опубликованы в социальных сетях.

Хабаровский край