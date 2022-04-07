Новости регионов: в Оренбуржье при ДТП обнаружили дореволюционный подвал

В Ростове-на-Дону закрыли мясной цех, производящий продукцию для школ и дошкольных учреждений города. Причиной приостановки его деятельности стали антисанитарные условия, в которых готовилось питание для детей.
Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.
Ставропольский край
Работник ставропольской «Теплосети» пойдёт под суд за упавшую в траншею женщину. Инцидент произошёл из-за нарушения правил проведения работ, в результате чего пострадавшая получила серьёзные травмы, пишет
Удмуртия
24-летняя жительница Ижевска пострадала из-за падения слежавшегося снежного пласта с крыши торгового центра. Девушка с травмами была госпитализирована, сообщает
Ростовская область
В Ростове-на-Дону закрыт мясной цех, производящий продукцию для школ и дошкольных учреждений города. Причиной приостановки его деятельности стали антисанитарные условия, в которых готовилось питание для детей, пишет
Республика Татарстан
Сотню четвероногих обитателей приюта для собак в Татарстане неравнодушные люди спасли от потопа, пишет
Волгоградская область
Ряд районов Волгоградской области по просьбе представителей агропромышленного комплекса получит пятьдесят два новых трактора белорусского производства, пишут
Нижегородская область
В нижегородском Минздраве предсказали снижение смертности от коронавирусной инфекции, сообщает
Свердловская область
За последние десять лет жители Нижнего Тагила отметили подорожание продуктов питания в 2,5 раза, пишет
Оренбургская область
Старинный подвал дореволюционной постройки был случайно найден в Бузулуке после дорожно-транспортного происшествия с трактором. Как пишет
Тюменская область
Жители Тюмени обратились в суд с коллективным иском по вопросу отмены в регионе масочного режима. Как пишет
Омская область
Число разводов в Омской области практически сравнялось с числом регистрируемых браков. Как пишет
Карелия
«Арктический гектар» в Карелии желают приобрести в большей степени москвичи и петербуржцы, нежели жители республики, пишет
Приморский край
В Фокино один из читателей «Восток-Медиа» обнаружил уличный рекламный щит с портретом создателя финансовой пирамиды МММ и ссылками, ведущими на некий сайт и канал в Telegram с призывом «Спасай деньги». На билборде также присутствует пояснение, гласящее, что это не публичная оферта, а реклама личного блога гражданина России, пишет
Башкирия
В Уфе жители новых квартир, получившие ключи лично от мэра города, обнаружили трещины на стенах. Как пишет
Хабаровский край
Хабаровский музыкант Денис Данько переселился в китайский город Харбин, где открыл пекарню с традиционными рецептами русского хлеба, пишет