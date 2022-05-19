Новости регионов: в Оренбурге продают юбилейную монету «Макдоналдс»

Юбилейная монета «McDonald’s» / Фото auction.ru

В Оренбурге продают юбилейную монету «McDonald’s» за полмиллиона рублей. На монете имеется гравировка «McDonald’s. 30 years in Russia». Такие сувениры раздавали гостям сети ресторанов два года назад.

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Ставропольский край

Сотрудник администрации Ессентуков стал фигурантом уголовного дела за превышение полномочий, пишет newstracker.ru. Он попался на махинациях при строительстве спорткомплекса.

Удмуртия

В Удмуртии может обрушиться новый дом, построенный для переселенцев. Семь лет назад в республике появился термин «новый аварийный дом». Так впервые назвали здание, которое было построено для переселенцев, но уже через год стало непригодным для жизни, сообщает udm-info.

Ростовская область

В Ростове-на-Дону за получение взятки задержали следователя полиции и адвоката, пишет rostovgazeta.ru. Следствие установило, что полицейский получил деньги от адвоката. Последний передавал их по просьбе клиента, который являлся фигурантом уголовного дела.

Республика Татарстан

В Татарстане по итогам апреля коммерческие застройщики продали жилья на 3,4 млрд рублей. Это почти в 2,5 раза меньше, чем в марте — тогда девелоперы реализовали квартиры на 8,2 млрд, пишет inkazan.ru.

Пресс-служба отделения ОНФ в Волгоградской области

Волгоградская область

Глава Росприроднадзора решает проблему свалки у мемориала «Лысая гора» в Волгограде. Как пишет издание novostivolgograda.ru, специалисты взяли почву на анализ и обнаружили превышение концентрации загрязняющих веществ, в том числе по нефтепродуктам, меди, свинцу, цинку и нитрат-иону. Площадь испорченного участка превысила 13 тысяч квадратных метров.

Нижегородская область

Надгробия и лавочки начали воровать на кладбище в Дзержинске. Как сообщает newsnn.ru, ссылаясь на слова местных жителей, здесь также обнаруживают пропажу искусственных цветов с могил родственников.

Свердловская область

200 жителей Нижнего Тагила к 300-летию города вышивают самый большой герб в России. Как пишет tagilcity.ru, длина изделия составит три метра. Активисты рассчитывают, что проект попадет в Книгу рекордов.

Оренбургская область

Юбилейную монету «McDonald’s» в Оренбурге продают за полмиллиона рублей. Как пишет 56orb.ru, на монете имеется гравировка «McDonald’s. 30 years in Russia» («McDonald’s. 30 лет в России»). Такие сувениры раздавали гостям сети ресторанов два года назад.

Тюменская область

Тюменские следователи подозревают директора компании «Тюменьстроймонтаж» в убийстве. Как сообщает nashgorod.ru, подозреваемый помещён в следственный изолятор до 14 июля: соответствующее решение вынес Тюменский суд. Поиски второго подозреваемого в убийстве продолжаются.

Омская область

В Омской области поймали троих браконьеров, убивших зайца и трёх косуль. Как сообщили в Управлении по охране животного мира, нарушители подстрелили животных в закреплённых охотничьих угодьях «Просторы», пишет Телеграм-канал gorod55ru. При этом охотники убили животных в закрытые сроки, не имея разрешений и запрещённым методом: охотясь на автомобиле. По данному факту организована проверка. Браконьерам грозит до пяти лет тюрьмы.

Карелия

Глава Карелии Артур Парфенчиков выступил за отмену масочного режима в республике. Соответствующее обращение он направил Главному санитарному врачу России Анне Поповой, пишет karelinform.ru. Руководитель региона отметил, что заболеваемость инфекцией COVID-19 на территории республики снизилась до 5,8 случая на 100 тысяч человек. Ранее этот показатель составлял 196,8 случая.

Кравцовские водопады shamora.info

Приморский край

В Приморском крае ввели оплату за проход к Кравцовским водопадам. Данный факт привлёк внимание регионального УФАС. Ведомство направило соответствующее уведомление в ФГБУ «Земля Леопарда», пишет vostokmedia.com. Как сообщили в учреждении, плата взимается за проход по экотропе, а именно по деревянному настилу. При этом в учреждении заверили, что сам доступ к природному объекту полностью открыт.

Башкирия

Советскую площадь в Уфе отремонтируют ко Дню Республики 11 октября. В настоящее время рабочие устанавливают здесь скульптурную группу. Работы ведет компания скульптора Салавата Щербакова «Випсервиспроект», пишет mkset.ru. Стало известно, что мэрия города выделит на реконструкцию объекта дополнительное финансирование.

Хабаровский край

В Хабаровском крае с 1 июля 2022 года подорожают коммунальные услуги. Индексация тарифов на жилищно-коммунальные услуги составит 3,8%, сообщает transsibinfo.com. Отмечается, что изменение стоимости услуг ЖКХ в крае в текущем году произойдёт только один раз: внеплановых повышений цен не ожидается.