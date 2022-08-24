Новости регионов: в Омске произошла массовая драка хоккеистов Хоккеисты омского «Авангарда» и «Сочи» устроили массовую драку во время матча

Фото: Алексей Мальгавко/ РИА Новости

«Авангард» и «Сочи». Архивное фото

Хабаровчане массово скупают российские флаги, из-за чего в магазинах возник ажиотаж. Флаги покупают в основном для школ и вузов. Такой спрос обусловлен тем, что с 1 сентября в учебных заведениях вводится новая церемония: отныне неделя в них будет начинаться поднятием флага и гимном России.

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Ставропольский край

В Георгиевске выявили источник неприятного запаха, мешавшего местному населению в течение последних 10 дней. Зловоние исходило от птицефабрики ЗАО «Байсад», сообщает newstracker.ru. Руководитель бизнеса — Эдуард Садыхов, входящий в сотню самых богатых предпринимателей в Ставропольском крае.

Удмуртия

Некоторые дороги в Удмуртии начнут ремонтировать позже запланированных сроков. Причина — задержки в поставках щебня с Урала, сообщает издание udm-info.ru. Поставки щебня задерживаются на срок от 20 до 45 дней. В связи со срывами времени поставок некоторые дороги начнут ремонтировать осенью. Помимо этого, в текущем году в связи с санкциями против РФ выросла цена на стройматериалы и запчасти для дорожной техники.

Ростовская область

По заявлению депутата, врачам в Ростовской области повысили заработные платы только на бумаге, сообщает rostovgazeta.ru. Врачи получают 20 тысяч рублей, фельдшеры — 10 тысяч.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Республика Татарстан

Сайты Татарстана за первые семь месяцев 2022 года атаковали свыше 410 тысяч раз. В 2021 году таких случаев было 72 тысячи. Как сообщает inkazan.ru, в середине марта в Татарстане сформировали штаб по противодействию кибератакам, который работает в том числе на 70 крупнейших предприятиях республики.

Волгоградская область

В Волгоградской области полицейские задержали курьера, который передал злоумышленникам 3 млн рублей от обманутых пенсионеров области. По информации novostivolgograda.ru, мошенники звонили пожилым людям, говорили, что их близкие якобы попали в аварию и могут сесть в тюрьму. Во избежание якобы уголовной ответственности злоумышленники требовали деньги, которые необходимо передать курьеру.

Нижегородская область

Как сообщает издание newsnn.ru, нижегородец отсудил у интернет-магазина 3 млн рублей за отмену заказов. В течение года мужчина не получал никаких вещей и получал предоплату. Всего ему не оформили 122 заказа на сумму в несколько миллионов рублей. Причиной, по словам представителей интернет-магазина, был технический сбой. Нижегородец подал в суд и выиграл дело.

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Свердловская область

В Екатеринбурге в свой выходной пожарный спас людей из горящего общежития. Вместе с очевидцами он помог одному из пострадавших выбраться на улицу, оказал ему первую медпомощь, а далее вызволил ребенка и пожилого человека, пишет tagilcity.ru.

Оренбургская область

Оренбургские депутаты законодательного собрания не хотят возврата прямых выборов мэра, пишет 56orb.ru. В ходе голосования о новом законопроекте 15 человек проголосовали за и 32 против.

Тюменская область

Житель Тюмени влез на подъемнике вместе с саксофонистом в окно, расположенное на седьмом этаже, чтобы извиниться перед любимой женщиной, сообщает nashgorod.ru. Но девушка не оценила поступок, и наблюдатели могли слышать матерную брань и ругань в адрес мужчины.

Омская область

Во время матча хоккеисты омского «Авангарда» и «Сочи» устроили массовую драку. Как пишет gorod55.ru, потасовка «пять на пять» началась сразу же после стартового вбрасывания. Она продлилась в течение нескольких минут. Все участники получили штрафные пять минут. По словам тренера омской команды, соперники заранее сообщили им о возможной драке.

Карелия

В Карелии в ходе ремонта полностью затопило здание школы. По информации karelinform.ru, дождевая вода из-за ремонта кровли затопила почти всю школу и повредила имущество, расположенное внутри. Местные жители начали сомневаться, сможет ли школа принять учащихся в начале учебного года.

Приморский край

27 августа перестанет работать дельфинарий Приморского океанариума, пишет vostokmedia.com.В Приморском океанариуме сообщили, что работники будут готовить дельфинарий к «проведению культурной программы ВЭФ». Затем в аквариумах проведут плановые технические работы.

Фото: Alexander Chaplygin/Global Look Press

Башкирия

Властям Республики Башкортостан выделят 149 млн рублей на обустройство пляжных зон на реках и озерах. Деньги перечислит Ростуризм, сообщает mkset.ru. Помимо этого, более 81 млн регион получит для создания кемпингов и автокемпингов. Еще 104 млн направят на покупку туристического оборудования. В общей сложности Башкирии предоставят свыше 335 млн рублей на развитие пляжного отдыха.

Хабаровский край

Хабаровчане массово скупают российские флаги, из-за чего в магазинах возник ажиотаж. Как сообщает transsibinfo.com, флаги России десятками покупают в основном для школ и вузов. Популярность российского флага обусловлена тем, что с 1 сентября в учебных заведениях вводится новая церемония. Отныне неделя в них будет начинаться поднятием флага и гимном России.