Новости регионов: в Омске объявлен режим «чёрного неба» В Омске из-за загрязненности воздуха объявлен режим «черного неба»

Фото: vk.com/omsklivenet

Бывшая продавщица ювелирного магазина в Хабаровске в течение полугода воровала ювелирные изделия и подменяла их на поддельные. Об этом работникам магазина стало известно в ходе ревизии. В общей сложности 33-летнюю женщину подозревают в краже ювелирных украшений на 780 тысяч рублей.

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Ставропольский край

Жительница Невинномысска выплатила 250 штрафов за несоблюдение ПДД. Все штрафы ей выписали за превышение скорости. Как сообщает newstracker.ru, в общей сложности женщина заплатила 185 тысяч рублей. В течение долгого времени она игнорировала свою задолженность. В результате в дело пришлось вмешаться судебным приставам.

Удмуртия

Глава Удмуртии Александр Бречалов оценил летнее содержание Ижевска. По его заявлению, сезон «провален». Руководитель региона сделал выговор мэру города Олегу Бекмеметьеву, информирует udm-info.ru. Повышенное внимание он уделил проблеме покоса травы. Стоит напомнить, в конце июня Бречалов уже раскритиковал главу Ижевска и его команду. Причина — срыв покоса травы в Ижевске.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ростовская область

В Ростовской области компания по производству мясной продукции искусственно продлевала сроки годности и скрывала информацию о сырье для выпуска своих товаров. Как сообщает rostovgazeta.ru, при оформлении документов не указывали сырье, которое компания применяла для изготовления говядины. Это, в свою очередь, не дает возможности оценить качество продукции.

Республика Татарстан

Республика Татарстан оказалась в числе пяти лучших российских регионов благодаря большому количеству самозанятых подростков. Сейчас их порядка 3,5 тысячи человек, информирует inkazan.ru.

Волгоградская область

В Волгограде ребенок оказался в больнице после игры с ртутным термометром. По данным издания novostivolgograda.ru, он надкусил градусник. По словам родителей, они не заметили, как малыш взял термометр.

Нижегородская область

Как сообщает newsnn.ru, 18% нижегородцев взяли деньги в долг для отпуска. Опрос показал: 63% жителей региона в течение первых двух летних месяцев отдохнули. При этом 46% отдали предпочтение внутрироссийским курортам, 34% путешествовали по городам, 26% ездили на природу недалеко от своих домов. За границей отдыхали только 11% нижегородцев.

Свердловская область

Из-за сильной жары Нижний Тагил окутает смог. По данным tagilcity.ru, в городе также не будет ветра, в результате чего дым повиснет в воздухе и создаст дискомфорт. Причина задержки жары в городе — антициклон, занимающий всю европейскую территорию РФ.

Оренбургская область

В 2022 году в Оренбуржье упали показатели рождаемости и смертности, пишет 56orb.ru. В этом году родилось меньше детей, чем в 2021-м: 9397 против 10573. Актов о смерти также стало меньше на 2186 — 15440. Сократилось и число браков: 6300 в 2021 году при показателе менее 6000 за аналогичный период 2022 года.

Тюменская область

Как пишет nashgorod.ru, в тюменские больницы поступит свыше миллиона доз вакцины от гриппа. Более 700 тыс. доз за счет средств федерального бюджета, около 300 тысяч — областного. В общей сложности в рамках эпидсезона вакцинировать планируют 60% жителей области.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Омская область

Вечером в Омске был объявлен режим «черного неба». По данным gorod55.ru, режим НМУ, больше известный как режим «черного неба», будет первой степени опасности. В течение этого периода предприятия должны сокращать выбросы на 5–30% с учетом сферы деятельности компаний.

Карелия

В Петрозаводске пенсионер в течение двух недель живет на улице. Как пишет издание karelinform.ru, стало известно, что мужчину из дома выгнала супруга, забрав при этом банковскую карту. Денег у него нет. Местные жители обращаются к жене мужчины и просят пустить его домой.

Приморский край

В Приморье в людном месте мужчина в камуфляже открыл огонь, сообщает vostokmedia.com. Неизвестный начал стрелять из пневматического пистолета во Владивостокской крепости. Даже аргументы очевидцев его не остановили.

Башкирия

В Гафурийском районе Башкортостана в детском лагере «Дубки» произошла вспышка COVID-19. Соответствующую информацию подтвердили в республиканском управлении Роспотребнадзора, пишет mkset.ru. Родители забрали детей уже на 6-й день пребывания в лагере. Отдыхать остались лишь дети из неблагополучных семей. Сейчас в лагере ввели режим карантина.

Хабаровский край

Бывшая продавщица ювелирного магазина в Хабаровске в течение полугода воровала ювелирные изделия и подменяла их на поддельные. Об этом работникам магазина стало известно в ходе ревизии, сообщает transsibinfo.com. В общей сложности 33-летнюю женщину подозревают в краже ювелирных украшений на 780 тысяч рублей.