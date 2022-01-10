Новости регионов: в Нижнем Тагиле обнаружили превышение нормы формальдегида

Мужчина несколько лет получал пенсию по инвалидности по ложной справке в Ставропольском крае. Он оформил себе вторую группу инвалидности, хотя сам здоров.

Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Удмуртия

В Удмуртии в период новогодних праздников от пиротехники пострадали четыре человека. Как сообщает udm-info , жители Увинского и Селтинского районов, а также Ижевска получили травмы лица и конечностей.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ставрополье

Лжеинвалид из Ставропольского края в течение нескольких лет получал пенсионные выплаты, сообщает newstracker.ru . Гражданин оформил справку о наличии у него второй группы инвалидности, несмотря на то что совершенно здоров.

Ростовская область

Врачу-эндокринологу из Ростова-на-Дону инкриминируют гибель осуждённого, сообщают корреспонденты rostovgazeta.ru . Женщина оказывала медицинскую помощь гражданину по прозвищу Краснодарский Каннибал. 16 февраля 2020 года мужчина скончался от туберкулеза в региональной больнице.

Волгоградская область

В южной части Волгограда бегает стая позеленевших собак, сообщает информационное издание novostivolgograda.ru . Местные жители не исключают, что шерсть животных приобрела такой цвет из-за химикатов или красителей, находящихся на заброшенных территориях.

Республика Татарстан

В Казани в период новогодних праздников произошло 22 пожара, сообщает inkazan.ru . Однако общая численность возгораний в городе на 51% ниже, чем была в прошлом году. Жертвами чрезвычайных происшествий стали три человека.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Свердловская область

В Нижнем Тагиле в декабре зафиксировали превышение допустимой нормы формальдегида в воздухе. Как сообщают корреспонденты tagilcity.ru , данное вещество вызывает рези в глазах и слезотечение, а также приводит к насморку, одышкам и кашлю. Формальдегид выбрасывают в городе ЕВРАЗ и предприятие «Уралхимплaст» — 396 килограммов и 3,6 тонны соответственно.

Омская область

Жительница Омска самостоятельно расчистила сугробы перед пешеходным переходом. Как сообщает gorod55.ru , омичи постоянно жалуются на неудовлетворительную работу сотрудников коммунальных служб. Снег с проезжей части дорог сгребают на обочины, и он порой долго лежит там, существенно затрудняя передвижение пешеходов.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Оренбургская область

В одной из больниц Оренбурга пожилые пациентки станцевали с блогером в честь своего выздоровления. Одна из женщин уточнила, что стремилась разбавить больничную грусть, а соседки по палате оказались лёгкими на подъём и согласились поучаствовать в видеоролике. Он набрал уже свыше 12 тысяч просмотров, пишет 56orb.ru .

Нижегородская область

Ястребы-тетеревятники работают на мусорном полигоне в Балахне, пишет newsnn.ru . Птицы отпугивают своих сородичей, из-за которых на свалке создаётся антисанитарная обстановка.

Карелия

Жители Пряжи возят гробы на кладбище на санках. Родственники усопших при этом носят на себе все необходимые ритуальные атрибуты. Как сообщает karelinform.ru , с такой ситуацией местные жители сталкиваются уже не первый год, однако надзорные структуры их жалобы игнорируют.

Приморье

Полисы ОСАГО станут ещё дороже для жителей Приморского края. Корреспонденты vostokmedia.com пишут о повышении регионального коэффициента более чем на 23%. На сегодняшний день в Приморье зарегистрированы 857 тысяч автотранспортных средств. Регион находится на 13-м месте общего рейтинга.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Тюменская область

Тюменцы массово жалуются на коневодов, выгуливающих своих лошадей рядом с элитными комплексами. Как сообщает nashgorod.ru , хозяева животных ещё и хамят: они перегораживают дороги и кричат, требуя освободить путь. Горожане убеждены в том, что местная власть должна выписывать коневодам штрафы.

Хабаровский край

Жители Хабаровского края возмущены повышением цен и тарифов. Особенно это касается платы за тепло и стоимости проезда в общественном транспорте, пишут корреспонденты transsibinfo.com .

Башкирия