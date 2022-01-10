Новости регионов: в Нижнем Тагиле обнаружили превышение нормы формальдегида

Мужчина несколько лет получал пенсию по инвалидности по ложной справке в Ставропольском крае. Он оформил себе вторую группу инвалидности, хотя сам здоров.
Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.
Удмуртия
В Удмуртии в период новогодних праздников от пиротехники пострадали четыре человека. Как сообщает
Ставрополье
Лжеинвалид из Ставропольского края в течение нескольких лет получал пенсионные выплаты, сообщает
Ростовская область
Врачу-эндокринологу из Ростова-на-Дону инкриминируют гибель осуждённого, сообщают корреспонденты
Волгоградская область
В южной части Волгограда бегает стая позеленевших собак, сообщает информационное издание
Республика Татарстан
В Казани в период новогодних праздников произошло 22 пожара, сообщает
Свердловская область
В Нижнем Тагиле в декабре зафиксировали превышение допустимой нормы формальдегида в воздухе. Как сообщают корреспонденты
Омская область
Жительница Омска самостоятельно расчистила сугробы перед пешеходным переходом. Как сообщает
Оренбургская область
В одной из больниц Оренбурга пожилые пациентки станцевали с блогером в честь своего выздоровления. Одна из женщин уточнила, что стремилась разбавить больничную грусть, а соседки по палате оказались лёгкими на подъём и согласились поучаствовать в видеоролике. Он набрал уже свыше 12 тысяч просмотров, пишет
Нижегородская область
Ястребы-тетеревятники работают на мусорном полигоне в Балахне, пишет
Карелия
Жители Пряжи возят гробы на кладбище на санках. Родственники усопших при этом носят на себе все необходимые ритуальные атрибуты. Как сообщает
Приморье
Полисы ОСАГО станут ещё дороже для жителей Приморского края. Корреспонденты
Тюменская область
Тюменцы массово жалуются на коневодов, выгуливающих своих лошадей рядом с элитными комплексами. Как сообщает
Хабаровский край
Жители Хабаровского края возмущены повышением цен и тарифов. Особенно это касается платы за тепло и стоимости проезда в общественном транспорте, пишут корреспонденты
Башкирия
Несколько жителей Башкирии получили отравление хлором в одном из банных комплексов. Там отдыхала компания из 11 человек. Несколько из них пожаловались на неважное самочувствие, и их экстренно госпитализировали, пишет