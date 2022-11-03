Новости регионов: в Нижнем Новгороде загорелась мусорная свалка

Фото: vk.com/typical_nn

В Уфе заключили под стражу студентов, подозреваемых в совершении терактов в период с 18 по 25 октября этого года. По данным следствия, они поджигали объекты ОАО «РЖД» в Калининском и Уфимском районах города. На основании судебного решения студентов арестовали на два месяца — до 28 декабря 2022 года.

Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Ставропольский край

Мужчина из Ставрополя обокрал нефтяную компанию, воспользовавшись садовой тачкой, пишет newstracker.ru. Его будут судить за крупное хищение.

Удмуртия

В рамках акции «Ночь искусств» в Ижевске начнет работать арт-маршрут. Жители города с 4 по 6 ноября смогут поучаствовать в арт-маршруте по музеям, театрам, выставочным и концертным залам, библиотекам и прочим культурным учреждениям Ижевска, пишет udm-info.ru.

Ростовская область

Аниматоры в Ростове в 2022 году в среднем стали зарабатывать на 20% меньше, а горожане начали массово отказываться от услуг Деда Мороза и Снегурочки к Новому году, информирует rostovgazeta.ru.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Республика Татарстан

В Казани при покупке энергетиков начали требовать паспорт. Глава Республики Рустам Минниханов подписал закон, в соответствии с которым подросткам запрещено продавать зажигалки и энергетические напитки. В магазине «Пятёрочка» в Казани у желающих купить энергетик уже начали требовать документы, подтверждающие возраст, пишет inkazan.ru.

Волгоградская область

В Волгограде мобилизованных обучают стрельбе из РПГ в лазерном тире. Как пишет издание novostivolgograda.ru, у волгоградцев появилась возможность ощутить себя в настоящем бою и вспомнить, как стрелять из противотанкового гранатомета РПГ-7 и автомата Калашникова.

Нижегородская область

В Нижнем Новгороде зафиксировано возгорание мусорной свалки. Пожар охватил 600 квадратных метров, сообщает newsnn.ru. Работают четыре единицы техники и 20 специалистов. Как проинформировали в ГУ МЧС, угрозы от возгорания нет.

Свердловская область

По информации tagilcity.ru, в одном из подвалов Верхней Пышмы в Свердловской области поселилась лиса. Животное выходит из своего укрытия и доедает остатки пищи в палисаднике. По словам местных жителей, в городе это не первый подобный случай.

Оренбургская область

По данным 56orb.ru, заведующая детским садом в Оренбурге отдала злоумышленникам порядка 117 тысяч рублей. Ей позвонил неизвестный мужчина и назвался работников мэрии. Он попросил у женщины 50 тысяч рублей, далее — еще 68 тысяч рублей, поскольку в детский сад приедет проверка. После этого женщина опомнилась и позвонила в полицию.

Тюменская область

В Тюменской области собираются на пять миллионов увеличить затраты на губернатора. По данным nashgorod.ru, согласно опубликованному проекту бюджета на 2023 год, расходы на обеспечение деятельности губернатора Тюменской области составят 22 миллиона 314 тысяч рублей.

Фото: admomsk.ru

Омская область

Омичи жалуются на голос робота в общественном транспорте, сообщает gorod55.ru. 1 ноября стало известно, что в транспорте Омска теперь звучит не голос Ирины Герлиц, которая объявляла остановки много лет, а «Яндекс.Алисы».

Карелия

Генпрокуратура заблокировала аккаунт поисковика, известного в Карелии, сообщает karelinform.ru. Аккаунт руководителя общественной организации «Поисково-спасательный отряд «Доброспас» Алексея Глушкова во «ВКонтакте» был заблокирован. Летом 2022 года Глушков предстал перед судом за дискредитацию армии. Ему выписали штраф в размере 30 тысяч рублей.

Приморский край

В Приморском крае создают фотошутер с леопардами на Unreal Engine 5, сообщает vostokmedia.com. Разработка видеоигры «Ориентир: по следам леопарда» ведется вместе с приморским нацпарком «Земля леопарда».

Башкирия

В Уфе заключили под стражу студентов, совершивших теракты в период с 18 по 25 октября этого года. Как пишет mkset.ru, подозреваемые поджигали объекты ОАО «РЖД» в Калининском и Уфимском районах города. На основании судебного решения их арестовали на два месяца — до 28 декабря 2022 года.

Хабаровский край

Работникам птицефабрик в личных хозяйствах в Хабаровском крае запретят содержать птиц. По данным transsibinfo.com, это одна из принятых в регионе мер в целях биологической защищенности предприятий, в том числе от птичьего гриппа. Кроме того, в регионе решили ужесточить пропускной и ветеринарно-санитарный режимы на предприятиях, обеспечить недопущение скоплений городских и перелетных пернатых на их территориях.