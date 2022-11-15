Новости регионов: в Нижнем Новгороде нашли собаку с отрубленными лапами

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Работа ветеринарной клиники

В Оренбурге мужчина ненамеренно выстрелил себе в голову из охотничьего ружья. От полученных травм охотник скончался. В настоящее время сотрудники УМВД по Оренбургской области устанавливают обстоятельства произошедшего.

Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Ставропольский край

Диабетики Ставрополья перестали получать инсулин из-за нехватки врачей, информирует newstracker.ru. Так, чтобы оформить рецепт в селе Донском, нужно сначала попасть на прием к эндокринологу. Однако запись к узким специалистам осуществляется только один раз в полтора-два месяца.

Удмуртия

В Удмуртии подошел к концу очередной судебный процесс по уголовному делу за неуплату алиментов. Ранее судимая 42-летняя жительница Воткинска, имеющая долг на содержание троих несовершеннолетних детей более 1 млн рублей, была осуждена районным судом к лишению свободы на срок 2 года 10 месяцев, сообщает udm-info.ru.

Ростовская область

В Ростовской области экс-сотрудники ГИБДД получили по семь лет условно за взятки, пишет rostovgazeta.ru. В прошлом году в городе Шахты они остановили на дороге нетрезвого водителя и получив от него 15 тысяч рублей, вернули ему документы и отпустили.

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Республика Татарстан

В Казани с фасада жилого дома осыпалась штукатурка, сообщает inkazan.ru. Кусок облицовки обвалился у дома № 70, расположенного на улице Большая в Адмиралтейской слободе.

Волгоградская область

ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля случилось в Волгограде. По данным novostivolgograda.ru, легковушка не уступила дорогу автобусу, из-за чего автобус применил резкое торможение. В результате маневра три пассажирки автобуса получили травмы и были госпитализированы.

Нижегородская область

В Нижнем Новгороде обнаружили собаку с отрубленными лапами. В настоящее время местные волонтеры пытаются спасти жизнь животному. Как пишет newsnn.ru, у собаки отрублен хвост и вырваны когти на оставшихся лапах.

Свердловская область

В Екатеринбурге кондуктор автобуса стала инициатором потасовки с мужчиной, который не оплатил проезд. По сведениям tagilcity.ru, мужчина сообщил кондуктору, что деньги он имеет, однако они на банковской карте. В этой связи разгорелся словесный конфликт.

Оренбургская область

В Оренбурге мужчина ненамеренно выстрелил себе в голову из охотничьего ружья, сообщает 56orb.ru. От полученных травм охотник скончался. В настоящее время сотрудники УМВД по Оренбургской области устанавливают обстоятельства произошедшего.

Тюменская область

В Тюмени жители застряли в неисправной электричке. Как информирует nashgorod.ru, поломка произошла в электричке из Заводоуковска в Тюмень. По словам очевидцев, в одном из вагонов погас свет и что-то зашипело, начали бегать люди в форме.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Омская область

Омский роддом № 5 официально ликвидирован, сообщает gorod55.ru. В официальных документах значится: «Прекращение деятельности юридического лица путем реорганизации в форме присоединения». Ранее стало известно, что учреждение планировали присоединить к МЧС-4, а всех работников трудоустроить.

Карелия

Сильный ветер снес кровлю с крыши дома в Карелии, пишет karelinform.ru. Отмечается, что из-за порыва ветра кровля со здания коммерческого объекта на улице Бондарева рухнула на федеральную трассу, перекрыв ее. На место прибыли спасательные службы.

Приморский край

В Приморье предприятия оборонно-промышленного комплекса испытывают острую нужду в кадрах. В настоящее время более 600 специалистов требуются на рынке труда именно в этой области, пишет vostokmedia.com. Более того, отмечается, что предприятиям оборонно-промышленного комплекса нужны именно молодые специалисты либо студенты вузов и выпускники колледжей.

Башкирия

На складе одного из предприятий Уфы обнаружена новогодняя иллюминация в большом количестве. Мэр города Ратмир Мавлиев сообщил, что в скором времени эта иллюминация будет использована в украшении города, пишет mkset.ru. При этом, он добавил, что «на складах много что есть». Напомним, до этого глава республики Радий Хабиров ввел запрет на закупки украшений города к Новому году.

Хабаровский край

В поселке Дуки Хабаровского края местные жители выступили против закрытия СМП. Как информирует transsibinfo.com, медицинский пункт планируют реорганизовать в неотложку, которая не будет работать в выходные дни и в ночные часы. В краевом Минздраве рассказали, что в те часы, когда неотложка не будет работать, все 1,7 тысячи жителей поселка теперь будут получать необходимую помощь в соседнем поселке. Кроме того, фельдшерский состав будет привлечен к дежурству на дому.