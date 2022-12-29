Новости регионов: в нижегородской школе обрушился потолок Новости регионов: в нижегородской школе обрушился потолок

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Республике Татарстан в отношении директора гимназии № 175 Амины Валеевой ведется дополнительное расследование. Ранее ее адвокаты направили ходатайство с просьбой отменить уголовное дело. Директор школы обвиняется в том, что не могла предотвратить стрельбу, поскольку государство не обеспечило образовательное учреждение охраной.

Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Ставропольский край

В Ставропольском крае пьяный водитель катал на автомобиле несовершеннолетнего родственника. Когда его остановили, он еле говорил и стоял на ногах. Об этом сообщил newstracker.ru.

Удмуртия

Несколько остановок общественного транспорта в Ижевске получили новые названия. Как передает udm-info.ru, постановление об этом подписала врио главы города Вера Решетникова.

Ростовская область

В Ростове-на-Дону легковой автомобиль врезался в информационный новогодний стенд, сообщила rostovgazeta.ru. В ДТП никто не пострадал, сотрудники полиции устанавливают причины случившегося.

Фото: ГИБДД Новочеркасска

Республика Татарстан

В отношении директора гимназии № 175 Амины Валеевой ведется дополнительное расследование. Как передает inkazan.ru, ранее ее адвокаты направили ходатайство с просьбой отменить уголовное дело. Директор школы обвиняется в том, что не могла предотвратить стрельбу, поскольку государство не обеспечило образовательное учреждение охраной.

Волгоградская область

В Волгоградской области из-за взрыва газа погибли 52-летняя женщина и ее 15-летняя дочь. Травмы получил ее супруг, который сейчас лежит в больнице. Как сообщают novostivolgograda.ru, взрыв произошел из-за утечки газа в автомобиле, припаркованном у дома. В результате обрушилась часть дома.

Нижегородская область

В школе в Нижегородской области произошло обрушение потолка, о чем сообщает newsnn.ru. Учащиеся и сотрудники не пострадали. По предварительным данным, причиной происшествия могло быть «физическое воздействие».

Свердловская область

В Свердловской области в районе аэропорта мужчину насмерть сбил автомобиль. Он скончался от полученных травм еще до приезда медиков, об этом пишет tagilcity.ru. По информации сотрудников ГИБДД, мужчина переходил дорогу в неположенном месте. В настоящее время выясняются детали случившегося.

Фото: vk.com/kolcovoekb

Оренбургская область

В пригороде Оренбурга загорелся жилой дом. Пожар был ликвидирован через час. Огонь успел распространиться на пол и мебель, охватив площадь 5 кв. м. Информации о погибших и пострадавших нет. По факту пожара ведется проверка, об этом сообщает 56orb.ru.

Тюменская область

В Тюмени произведен снос многоквартирного аварийного дома. Как передает nashgorod.ru, в нем жили двенадцать семей. Пять из них, являющихся собственниками муниципального жилья, уже получили новые квартиры.

Омская область

В Омске ожидается подорожание новогодних напитков — цены на игристые вина поднимутся минимум на 41,4%, об этом сообщает gorod55.ru. В начале 2023 года возрастет также минимальная розничная стоимость на водку — она достигнет 281 рубля за 0,5 литра вместо 261 рубля. Кроме того, подорожает коньяк — с 458 до 517 рублей, а бренди — с 348 до 375 рублей. Новые цены будут актуальны до 31 декабря 2028 года.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Карелия

В Карелии произведена закупка лекарств для льготников на сумму полмиллиарда рублей. Как сообщили karelinform.ru, оставшиеся денежные средства являются «подушкой безопасности», которые будут тратиться в случае меняющихся назначений препаратов больным.

Приморский край

На оживленной дороге Владивостока дрифтеры спровоцировали ДТП. Об этом сообщает vostokmedia.com. Нарушители дорожного движения не дают проехать другим автомобилистам в городе. Наматывая круги, они провоцируют возникновение ДТП. Из-за дрифтеров в засаду попал автобус.

Башкирия

В Уфе бывшего руководителя банка, которая украла из кассы 48 млн рублей, суд приговорил к лишению свободы на 5 лет и 6 месяцев. Как сообщает mkset.ru, женщина признана виновной по уголовному делу об особо крупной растрате и мошенничестве.

Хабаровский край

Хабаровский край вошел в 30 лучших регионов по социально-экономическому развитию. В самом конце федерального рейтинга оказались ЕАО, Забайкалье, Амурская область и Камчатка, сообщает transsibinfo.com.