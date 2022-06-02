Новости регионов: в Нижегородской области возобновилась работа IKEA

Фото: Valter James/flickr.com

В Нижегородской области частично возобновлена работа мебельного магазина IKEA. Пока в регионе функционируют только некоторые отделы. Горожане могут обменять ранее купленные товары или оформить возврат. Покупки совершать на данный момент нельзя.

Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Республика Татарстан

В Республике Татарстане впервые за последние 15 недель зафиксирован рост новых случаев инфицирования коронавирусом. За минувшие сутки заболел еще 121 местный житель, сообщает inkazan.ru.

Ставрополье

В Пятигорске отменил концерт поп-короля отечественной эстрады Филиппа Киркорова. Причиной стали массовые протестные акции верующих граждан. Как сообщает информационное издание newstracker.ru, они выразили недовольство выступлением, в ходе которого известный российский исполнитель взбирается на большой крест.

Республика Удмуртия

Житель Удмуртии нарубил деревьев на общую сумму в семь миллионов рублей. По данным корреспондентов udm-info, в декабре минувшего года 44-летний гражданин устроил незаконную вырубку на территории лесничества, относящегося к категории особо защищаемых участков лесных насаждений.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ростовская область

Один из районов Ростова-на-Дону убирали 15 дворников-призраков. По информации rostovgazeta.ru, суд вынес приговор экс-заместителю директора, а также мастеру МУП. Их признали виновными в мошенничестве в процессе трудоустройства.

Волгоградская область

Электронная переписка чиновников Волгоградской области получит защиту от хакеров. Как сообщает издание novostivolgograda.ru, программное обеспечение комплекса за 20 миллионов рублей будет вести мониторинг сообщений на предмет наличия ключевых слов, определённых документов во вложениях, «цифровых отпечаток» в конфиденциальной документации и даже по отдельным комбинациям чисел и букв.

Свердловская область

В Свердловской области в последнее время заметно участились случаи банкротств физических лиц. На сегодняшний день их численность составляет уже 4,5 тысячи. По информации корреспондентов tagilcity.ru, юридические лица при этом стали реже обращаться с заявлениями о признании их банкротами.

Нижегородская область

В Нижегородской области частично возобновлена работа IKEA, пишет newsnn.ru. Пока в регионе функционируют только некоторые отделы. Горожанам предоставили возможность вернуть ранее купленные товары либо оформить их обмен. Покупки совершать на данный момент нельзя.

Фото: Valter James/flickr.com

Тюменская область

В селе Велижаны Тюменской области планируют закрыть большую поликлинику. Причиной стало сокращение численности населения, сообщает nashgorod.ru. Здание медицинского учреждения пришло в негодность, а на проведение реконструкции необходимо примерно 150 миллионов рублей. В настоящее время поликлиника может принимать пациентов в одном кабинете: в ней пустует площадь в 1700 квадратных метров. Характерно, что эта больница обслуживает свыше двух десятков населенных пунктов региона.

Омская область

На кадрах американского постапокалиптического сериала появилась шина омского производства. Как сообщает gorod55ru, зрители увидели ее в фантастической картине Halo. Главная героиня Кван Ха в первой серии первого сезона прячется за колесом спецтехники. На покрышке колеса фигурирует надпись, что она от омского производителя. В кадре мелькает при этом маркировка «Модель Ви-3».

Карелия

Редкие ядовитые грибы обнаружили в Ленинградской области, сообщает karelinform.ru. В сообществе «Грибы и грибники Спб» во ВКонтакте появилась информация, что грибы были найдены на территории Тосненского района.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Оренбургская область

Администрацию Соль-Илецка вынудили ликвидировать свалку с битумом. По информации 56orb.ru, общая площадь залитой и заваленной отходами нефтяного производства свалки — примерно 16 тысяч квадратных километров. Природоохранная прокуратура установила, что весь находящийся там мусор относится к четвертому классу опасности и он крайне негативно воздействует на экологию.

Приморье

Жители Владивостока заметили голубя, которого подвесили за шею к балкону. Автор появившегося в Сети видеоролика предъявляет обвинения неким живодерам, а другие пользователи заявили, что это чистая случайность. Приморцы считают, что птица вполне могла сесть на антенну и запутаться в ней, сообщают корреспонденты информационного издания vostokmedia.com.

Хабаровский край

Чиновница из поселка Арка Хабаровского края похитила свыше миллиона бюджетных средств. По данным transsibinfo.com, уголовное дело возбуждено в отношении главного специалиста администрации по финансовым вопросам. По версии следствия, злоумышленница в течение года присваивала принадлежавшие государству деньги, запрашивая их в казначействе.

Башкирия

На низкую зарплату пожаловалась педагог из Уфы. Обращение опубликовано на портале единой электронной приемной органов власти, сообщает mkset.ru. Учитель указала на тот факт, что средняя оплата труда в регионе должна быть не ниже 41 тысячи рублей. Однако фактическая заработная плата находится сейчас на уровне, едва превышающем 30 тысяч. Педагоги вынуждены при этом выполнять большие объемы работы, которая не имеет никакого отношения к их основной профессиональной деятельности, посетовала жительница Уфы.