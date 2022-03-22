Новости регионов: в магазинах Екатеринбурга закончились чеки

В некоторых магазинах Волгограда больше нет офисной бумаги, а в других выросла её стоимость. В Интернете бумагу начали продавать в три-пять раз дороже.

Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Ставропольский край

В Ставрополе начали бесплатно раздавать сахар. Так, в одном из продуктовых магазинов покупатели смогут бесплатно взять его с полки. Как сообщает newstracker.ru , при необходимости каждый может взять один пакет сахара бесплатно.

Удмуртия

Как пишет udm-info , в Воткинске с пассажиров автобуса списывают оплату в двойном размере. По словам кондуктора автобуса, пассажиры не виноваты в том, что терминал списывает лишние средства. Жителям рекомендуют оплачивать проезд в общественном транспорте наличными.

Артём Соболев/NEWS.ru

Ростовская область

Маркетолог из Ростова-на-Дону прогнозирует возвращение иностранных компаний в Россию. Он считает, что рынок России приносил большую прибыль зарубежным предприятиям. Однако если они вернутся обратно, россияне могут бойкотировать их за политизированность, пишет rostovgazeta.ru .

Республика Татарстан

По данным inkazan.ru , картины казанского художника были проданы на аукционе за 100 млн рублей. Картина «Морской пейзаж. Калифорния» куплена за 36 млн рублей, «Портрет девушки в голубой блузе» — за 28 млн рублей, а работа «Кукурузны танец» — за 38 млн рублей. Стартовая цена составила один рубль.

Волгоградская область

В Волгограде в ряде магазинов отсутствует офисная бумага формата А4. При этом в тех магазинах, где бумага ещё осталась, внезапно поднялись цены. Об этом пишут горожане в соцсетях. Многие спекулянты, которые скупили продукцию, начали продавать её через Интернет в три и даже в пять раз дороже, сообщают novostivolgograda.ru .

pexels.com

Нижегородская область

Жители Нижнего Новгорода обвинили пенсионеров в нехватке сахара, пишет newsnn.ru . Известно, что в соцсетях призывают пенсионеров выстраиваться в очередь за сахаром. Нижегородцы просят не делать этого и предлагают отнимать запасы у людей пожилого возраста.

Свердловская область

Как сообщает tagilcity.ru , в Екатеринбургских магазинах закончилась бумага для печати чеков. Причина этому — истощение запасов кассовой ленты, которая привозилась из-за рубежа. Предприниматели говорят, что ранее один рулон ленты стоит 7-8 рублей, а сейчас от 150 рублей.

Оренбургская область

В Оренбургской области были осуждены иностранцы, которые незаконно прибыли в регион на лодке. Как сообщает 56orb.ru , трое граждан из Узбекистана пересекли реку Урал. Затем они поехали на автомобиле в сторону Казахстана, где по пути их задержали пограничники.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Тюменская область

Как пишет nashgorod.ru , жители Тюмени не могут попасть в магазин из-за обвалившейся крыши. В результате часть кровли завалила крыльцо. По словам местных жителей, это второй инцидент в этом году с обрушением крыши в магазинах.

Омская область

В Омске объявлена прокурорская проверка в связи с серьёзными выбросами в Нефтяниках. Специалисты обнаружили в воздухе превышение аммиака, фенола и оксида азота. Как пишет gorod55.ru , природоохранные ведомства не смогли установить источник загрязнения

Карелия

По данным karelinform.ru , поставщики не привезли ряд лекарств для жителей Карелии, которые получают льготные препараты. Не поступил «Джардинс», который назначают больным сахарным диабетом. И нет препарата «Депакин».

Приморский край

В Приморском крае сахар из новой партии может продаваться по цене 92 рубля за килограмм, информирует vostokmedia.com . На данный момент товарные остатки есть в филиалах «Реми» и «Самбери». Там стоимость сахара составляет 79 рублей за килограмм.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Башкирия

Жителям Башкирии больше недоступна бытовая техника и электроника в рассрочку. Причина этому — повышение ключевой ставки ЦБ и колебания валютного курса из-за геополитической ситуации в мире, пишет Mkset .

Хабаровский край