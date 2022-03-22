Новости регионов: в магазинах Екатеринбурга закончились чеки
Андрей Кузнецов
NEWS.ru
10:07, 22 марта 2022
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В некоторых магазинах Волгограда больше нет офисной бумаги, а в других выросла её стоимость. В Интернете бумагу начали продавать в три-пять раз дороже.
Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.
Ставропольский край
В Ставрополе начали бесплатно раздавать сахар. Так, в одном из продуктовых магазинов покупатели смогут бесплатно взять его с полки. Как сообщает newstracker.ru, при необходимости каждый может взять один пакет сахара бесплатно.
Удмуртия
Как пишет udm-info, в Воткинске с пассажиров автобуса списывают оплату в двойном размере. По словам кондуктора автобуса, пассажиры не виноваты в том, что терминал списывает лишние средства. Жителям рекомендуют оплачивать проезд в общественном транспорте наличными.
Артём Соболев/NEWS.ru
Ростовская область
Маркетолог из Ростова-на-Дону прогнозирует возвращение иностранных компаний в Россию. Он считает, что рынок России приносил большую прибыль зарубежным предприятиям. Однако если они вернутся обратно, россияне могут бойкотировать их за политизированность, пишет rostovgazeta.ru.
Республика Татарстан
По данным inkazan.ru, картины казанского художника были проданы на аукционе за 100 млн рублей. Картина «Морской пейзаж. Калифорния» куплена за 36 млн рублей, «Портрет девушки в голубой блузе» — за 28 млн рублей, а работа «Кукурузны танец» — за 38 млн рублей. Стартовая цена составила один рубль.
Волгоградская область
В Волгограде в ряде магазинов отсутствует офисная бумага формата А4. При этом в тех магазинах, где бумага ещё осталась, внезапно поднялись цены. Об этом пишут горожане в соцсетях. Многие спекулянты, которые скупили продукцию, начали продавать её через Интернет в три и даже в пять раз дороже, сообщают novostivolgograda.ru.
pexels.com
Нижегородская область
Жители Нижнего Новгорода обвинили пенсионеров в нехватке сахара, пишет newsnn.ru. Известно, что в соцсетях призывают пенсионеров выстраиваться в очередь за сахаром. Нижегородцы просят не делать этого и предлагают отнимать запасы у людей пожилого возраста.
Свердловская область
Как сообщает tagilcity.ru, в Екатеринбургских магазинах закончилась бумага для печати чеков. Причина этому — истощение запасов кассовой ленты, которая привозилась из-за рубежа. Предприниматели говорят, что ранее один рулон ленты стоит 7-8 рублей, а сейчас от 150 рублей.
Оренбургская область
В Оренбургской области были осуждены иностранцы, которые незаконно прибыли в регион на лодке. Как сообщает 56orb.ru, трое граждан из Узбекистана пересекли реку Урал. Затем они поехали на автомобиле в сторону Казахстана, где по пути их задержали пограничники.
Сергей Булкин/NEWS.ru
Тюменская область
Как пишет nashgorod.ru, жители Тюмени не могут попасть в магазин из-за обвалившейся крыши. В результате часть кровли завалила крыльцо. По словам местных жителей, это второй инцидент в этом году с обрушением крыши в магазинах.
Омская область
В Омске объявлена прокурорская проверка в связи с серьёзными выбросами в Нефтяниках. Специалисты обнаружили в воздухе превышение аммиака, фенола и оксида азота. Как пишет gorod55.ru, природоохранные ведомства не смогли установить источник загрязнения
Карелия
По данным karelinform.ru, поставщики не привезли ряд лекарств для жителей Карелии, которые получают льготные препараты. Не поступил «Джардинс», который назначают больным сахарным диабетом. И нет препарата «Депакин».
Приморский край
В Приморском крае сахар из новой партии может продаваться по цене 92 рубля за килограмм, информирует vostokmedia.com. На данный момент товарные остатки есть в филиалах «Реми» и «Самбери». Там стоимость сахара составляет 79 рублей за килограмм.
Сергей Булкин/NEWS.ru
Башкирия
Жителям Башкирии больше недоступна бытовая техника и электроника в рассрочку. Причина этому — повышение ключевой ставки ЦБ и колебания валютного курса из-за геополитической ситуации в мире, пишет Mkset.
Хабаровский край
Как сообщает transsibinfo.com, из Улан-Удэ будут открыты прямые рейсы на Бали. Также Росавиация разрешила из города полёты в китайскую Санью и таиландский Утопао.