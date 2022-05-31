Новости регионов: в Хабаровском крае увеличили штраф за поджог травы

Фото МЧС России

В Хабаровском крае десятикратно увеличили штраф за поджог травы. Физическим лицам за нарушения правил пожарной безопасности в лесах грозят отныне штрафы в сумме не от полутора до трех тысяч, а от 15 до 30 тысяч рублей, сообщает transsibinfo.com. Штрафы предусмотрены в регионе также для нарушителей правил пожарной безопасности на участках, примыкающих к лесным насаждениям.

Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Ростовская область

В Ростове состоялся суд над директором, который присвоил средства, выделенные на благоустройство. Как сообщает rostovgazeta.ru, компания обязана была провести работы в парке на общую сумму, превышающую 34 млн рублей. Между тем фирма выполнила не весь запланированный объем работ, а часть денег присвоила.

Ставрополье

В Ставропольском крае обнародован перечень вузов, в которых самые богатые выпускники, сообщает newstracker.ru. Свыше половины из них получали образование на Ставрополье. У местных богачей преимущественно технические и сельскохозяйственные специальности.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Республика Удмуртия

Жители Завьяловского района Удмуртии попросили разобраться с «концлагерем» для собак. Пользователи соцсетей проинформировали о живодере из деревни Кашабеги. На территории его участка привязанные собаки сидят без еды и воды, пишет udm-info.

Республика Татарстан

В Казани обнаружена свалка небезопасных для людей ртутных ламп. По информации inkazan.ru, общая площадь участка составляет 30 квадратных метров.

Нижегородская область

Житель Нижегородской области потребовал от корпорации Apple выплатить ему миллион рублей за моральный ущерб, однако суд вынес решение не в пользу россиянина. Корреспонденты информационного портала newsnn.ru пишут, что нижегородец купил часы Apple Watch, после чего отвык всегда иметь при себе пластиковые банковские карты. Мужчина неоднократно оказывался в неловких ситуациях: не мог оплачивать продукты или расплачиваться в транспорте.

Свердловская область

Корреспонденты tagilcity.ru пишут об издевательствах подростков над воспитанниками детского сада. По словам жительницы Нижнего Тагила, детей оскорбляют и сбивают с ног.

Тюменская область

Пять основных купальных зон в Тюмени на сегодняшний день не готовы к открытию предстоящего летнего сезона. Официальные представители городской администрации сообщили, что ждут от специалистов Центра гигиены и эпидемиологии результаты анализов проб песка и воды, сообщает издание nashgorod.ru.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Оренбургская область

В Оренбургской области состоялся суд над чиновницей, уличенной в присвоении бюджетных средств. По информации 56orb.ru, за период с 2019 по 2020 год женщина присвоила 45 тысяч рублей. Суд оштрафовал злоумышленницу на сумму в 100 тысяч рублей и запретил ей занимать должности в органах местного самоуправления на протяжении ближайшего года.

Омская область

В Омске пропал 14-летний подросток, проживающий на территории Центрального округа. По данным корреспондентов gorod55ru, вечером минувшего дня мальчик вышел из своего дома на улице Завертяева и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. По словам представителей правоохранительных структур, поиски осложняет отсутствие у подростка мобильного телефона.

Карелия

В Карелии под запрет попала любительская, а также спортивная рыбалка. Как сообщает karelinform.ru, введенные властями ограничения уже действуют на ряде водоемов региона.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Приморье

В Приморском крае разработан аналог популярного западного приложения. По информации vostokmedia.com, Go Primorye презентовали в рамках работы Туристского форума, состоявшегося 25–27 мая текущего года.

Хабаровский край

В Хабаровском крае в 10 раз выросли размеры штрафов для поджигателей травы. Физическим лицам за нарушения правил пожарной безопасности в лесах грозят отныне штрафы в сумме не от полутора до трех тысяч, а от 15 до 30 тысяч рублей, сообщает transsibinfo.com. Штрафы предусмотрены в регионе также для нарушителей правил пожарной безопасности на участках, примыкающих к лесным насаждениям.

Башкирия

В Башкирии отменены штрафы для тех, кто не соблюдает масочный режим и социальную дистанцию, пишут корреспонденты mkset.ru. В ходе Госсобрания республики стало известно о том, что подпись под соответствующим постановлением поставил руководитель региона Радий Хабиров.