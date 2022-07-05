Новости регионов: в Хабаровском крае открылся детский лагерь «Хогвартс»

Фото: Администрации Амурского муниципального района Хабаровского края

«Академия детского счастья» ДЭБЦ «Натуралист»

В Хабаровском крае в центре «Натуралист» открылся детский лагерь «Хогвартс». С 1 июня ребята из первой смены начали изучение полезных свойств растений на «зельеварении». Ребята, окончившие «Школу волшебства», получили грамоты и квалификацию Доброго Волшебника.

Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Республика Удмуртия

Нарушения правил организации детского питания выявлены в трех удмуртских учреждениях общего образования. Прокуратура информирует об уменьшении размера порций и несоответствии меню и подаваемых блюд. Кроме того, во время проверок были выявлены нарушения условий хранения пищевых продуктов, пишут журналисты udm-info.ru. Школьным администрациям внесли представления, директорам придется выплатить штрафы, всех ответственных должностных лиц уже привлекли к дисциплинарной ответственности.

Ставропольский край

Бизнесмену из Ставропольского края угрожает ограничение свободы на срок до 10 лет. Предприниматель обвиняется в хищении средств в размере 50 млн. руб. Директор частной организации из Кочубеевского района, на основании договора с партнером принял на хранение химические препараты, оцениваемые в 55,2 млн. руб. После чего бизнесмен вернул только часть продукции стоимостью 5,2 млн. руб., пишет newstracker.ru. Открыто и направлено в суд уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере.

Республика Татарстан

Более 70% молодежи Казани признается, что они мечтают о настоящей любви. Эта информация была получена от аналитиков «СберСтрахования». Половина опрошенных признались, что мечтают о высоком уровне доходов. Еще 36% горожан стремятся создать семью, пишет inkazan.ru. О потребности в покупке жилья сообщили 34% участников опроса, а о мечте открыть свое дело — 25% респондентов.

Фото: unsplash.com

Ростовская область

Государство выделило Ростовской области средства, которые будут потрачены на ликвидацию свалок. Национальный проект «Экология» направлен в том числе на устранение стихийных свалок на территории Ростова-на-Дону, Донецка и Таганрога, пишет rostovgazeta.ru. Общий объем неутилизированных отходов в регионе равен примерно 1,6 млн. тонн. Среди пяти самых «замусоренных» субъектов нашей страны фигурирует и Ростовская область.

Волгоградская область

В Камышине урожай был поврежден градом, сообщает novostivolgograda.ru. Местные жители делятся в Сети фотографиями, на которых зафиксированы градины величиной с перепелиное яйцо. Такой тип осадков в последний раз наблюдали в Волгоградской области 6 июня этого года.

Нижегородская область

Автограф рок-звезды Виктора Цоя выставили на продажу в Нижнем Новгороде. По данным newsnn.ru, за надпись «Удачных падений!», сделанную рукой певца, автор объявления просит 1 млн. рублей.

Свердловская область

В Нижнем Тагиле хотят выкупить 85 квартир в новостройках для сирот. Согласно данным tagilcity.ru, на этот проект государство выделило 161,5 млн. рублей. Еще трое горожан получат жилье в готовых дома, на что из бюджета потратят еще 8 млн. рублей.

Оренбургская область

В Оренбурге отмечается свадебный ажиотаж. Согласно статистике 56orb.ru, ЗАГС информирует, что в сроки с 20 по 26 июня было проведено 107 бракосочетаний.

Чуть раньше, с 6 по 12 того же месяца отношения зарегистрировали 74 пары, а еще неделей позже — 95 влюбленных вступили в законный союз. Таким образом, в городе отмечается еженедельный рост показателей.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Обручальные кольца

Тюменская область

На территории Тюмени замечены объявления, призывающие поддержать Виталия Бережного — он обвиняется в убийстве несовершеннолетнего.

По данным nashgorod.ru, в объявлениях размещена информация о фальсификации уголовного дела, сообщает nashgorod.ru. Петицию на сhange.org уже подписали более 100 человек. Граждане утверждают, что экспертиза проводилась с нарушениями.

Омская область

Житель Омска отправился в больницу из пиццерии. Мужчина был госпитализирован с черепно-мозговой травмой. Сотрудники gorod55.ru пишут, что на голову мужчине упали куски штукатурки, когда он переступил порог заведения. Курс лечения продлился четыре месяца. Тем не менее горожанину удалось добиться компенсации лишь при помощи приставов. Согласно постановлению суда «Жилищный сервис» выплатит омичу 235 тыс. руб. Сумма уже снята со счета управляющей.

Карелия

Ветеринары Карелии сообщают об отравлении пушистых пациентов игрушками-«скрепышами», информирует karelinform.ru. Сотрудники ветслужбы оперировали кошку, из желудка которой было изъято шесть вышеупомянутых игрушек. Для кошек процесс избавления от предметов, попавших в рот, затруднителен, что связано с особой анатомией ротового аппарата животных. Медики призывают следить за питомцами и прятать от них мелкие предметы.

Приморский край

Во Владивостоке подросток 350 метров тащил по трассе сотрудника ДПС. Юноше угрожает до пяти лет лишения свободы. По данным vostokmedia.com, событие произошло весной 2022 года. Страж закона остановил подростка за езду на мопеде без шлема, но молодой человек проигнорировал требование о предъявлении документов и предпринял попытку покинуть место события. Инспектор ДПС зацепился за мопед, но подросток продолжил движение. Против юного нарушителя открыто уголовное дело о применении неопасного для жизни насилия в отношении должностного лица.

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru Инспектор ДПС ГИБДД

Башкирия

В Демском районе города Уфы проживает настоящий живодер. Мужчина открывает стрельбу по кошкам из травматического оружия. Местная жительница жалуется, что живодер не щадит и котят, многие животные погибают и получают сильные травмы с повреждениями внутренних органов. Корреспонденты mkset.ru пишут, что на недавно жительница двора обратилась с заявлением в полицию, однако, жестокий сосед подал встречный иск о вымогательстве. Тем не менее у мужчины уже изъята пневматическая винтовка.

Хабаровский край

В Хабаровском крае в центре «Натуралист» открылся детский лагерь «Хогвартс». С 1 июня ребята из первой смены начали изучение полезных свойств растений на «зельеварении». Маленькие спортсмены участвовали в игре «Квиддич» и в интересных и познавательных квестах, пишет transsibinfo.com. Ребята, окончившие «Школу волшебства», получили грамоты и квалификацию Доброго Волшебника. Для второй смены планируется распределение детей по факультетам «Гриффиндор» и «Слизерин». Ребятам также предстоит изготавливать волшебные палочки.