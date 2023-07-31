Новости регионов: в Хабаровске арендатор квартиры отрезал голову ее хозяину

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В Хабаровске арендатор квартиры отрезал голову ее хозяину. Соседи обратили внимание, что квартирант внезапно начал делать ремонт — как выяснилось, чтобы избавиться от испачканных кровью обоев и обивки дивана. Между тем матери детей двух и четырех лет, гулявших без одежды по проезжей части дороги в Екатеринбурге, грозит наказание. 42-летнюю жительницу города привлекут за ненадлежащее воспитание несовершеннолетних.

Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Ставропольский край

На Ставрополье водитель после смертельного ДТП получил шесть лет тюрьмы, информирует newstracker.ru. Дорожно-транспортное происшествие произошло еще в ноябре 2022 года. Водитель, не имея прав на управление автомобилем, а также страхового полиса, сбил переходившую дорогу женщину. После аварии он не помог пострадавшей и не вызвал скорую, а скрылся с места происшествия. Через некоторое время женщину доставили в больницу, где она скончалась.

Республика Удмуртия

В Удмуртии осужден 34-летний экс-сотрудник МВД, сообщает udm-info.ru. По версии следствия, он самовольно изъял из дела доказательства своего участия в банде и в совершенном ею разбойном нападении. Во время судебного разбирательства мужчина признал вину. Приговором суда виновному назначено наказание в виде пяти лет и четырех месяцев лишения свободы.

Ростовская область

Глава Таганрога Андрей Фатеев попросил губернатора Ростовской области Василия Голубева помочь с выплатами пострадавшим от сбитой украинской ракеты. Как пишет rostovgazeta.ru, на данный момент заявления на единовременную выплату поступили от 108 граждан, еще 22 человека подали заявления на возмещение вреда здоровью.

Фото: t.me/Fateev_A_E Последствия падения украинской ракеты в Таганроге

Республика Татарстан

В Казани задержана 62-летняя пенсионерка за попытку поджога здания военного комиссариата. Женщина облила стену военкомата бензином и подожгла ее, сообщает inkazan.ru. Когда ее задержали, она рассказала, что ей якобы позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками спецслужб. При этом в ходе разговора они угрожали проблемами для ее дочери.

Волгоградская область

В Волгограде сотрудники полиции установили личность водителя Audi Q8, устроившего стрельбу вечером в пятницу, 28 июля, информирует novostivolgograda.ru. Как оказалось, стрелявший является местным предпринимателем. Согласно решению суда, за выстрелы на дороге и неповиновение сотрудникам полиции мужчина арестован на пять суток. Причины своего поступка он внятно пояснить не смог.

Фото: МВД РФ

Нижегородская область

Председатель СК России Александр Бастрыкин взял под личный контроль инцидент с обрушением автобусной остановки в Нижегородской области в субботу, 29 июля. Как информирует newsnn.ru, в результате пострадали три человека, которых доставили в медучреждения с различными травмами. В настоящее время по данному факту следователи проводят проверочные мероприятия.

Свердловская область

Матери детей двух и четырех лет, гулявших без одежды по проезжей части дороги в Екатеринбурге, грозит наказание. Как пояснили в полиции, 42-летнюю жительницу города привлекут за ненадлежащее воспитание несовершеннолетних, пишет tagilcity.ru. Женщина пожаловалась полицейским, что в тот день плохо себя чувствовала и не могла контролировать досуг своих детей.

Оренбургская область

В жилом квартале Оренбурга обнаружен арсенал взрывоопасных снарядов. Как информирует 56orb.ru, боеприпасы обнаружил местный житель. Мужчина занимался поиском металлолома и случайно заметил предметы, которые были засыпаны землей.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Тюменская область

В Тобольске помощь врачей потребовалась Леониду Агутину. Как пишет nashgorod.ru, из-за напряженного графика работы, а также частых перелетов перед концертом в рамках фестиваля «Лето в Тобольском кремле» артист испытывал серьезное переутомление.

Омская область

Жителю Омской области грозит тюремное заключение за пьяную езду со смертельным исходом. Как информирует gorod55.ru, в середине мая мужчина сбил человека на обочине, а затем врезался в автомобиль.

Карелия

В Петрозаводске парк, благоустроенный за миллионы рублей, стал превращаться в болото. Местные жители полагают, что это происходит из-за засыпанного русла реки, сообщает karelinform.ru. По мнению горожан, в случае сильных дождей парк рискует стать «самой настоящей трясиной».

Приморский край

В Приморье рыбаки столкнулись с большой акулой. Ее заметили рядом с надувной лодкой. Как пишет vostokmedia.com, возможно, хищницу привлекла мелкая рыба, которая плавала рядом с судном. Рыбаки затеяли с хищницей игру — она гонялась за камбалой на удочке, чем очень веселила приморцев, заснявших происшествие на телефон.

Фото: Norbert Probst/imageBROKER.com/Global Look Press

Башкирия

В Уфе завершено расследование уголовного дела о краже драгоценностей на 12 млн рублей. Как сообщает mkset.ru, консультант ювелирного магазина, которая проходила обучение в «консалтинговой фирме из Екатеринбурга», украла драгоценности по просьбе директора этой фирмы. В течение всего времени работы в магазине девушка передавала руководителю «консалтинговой фирмы» информацию о сотрудниках, режиме работы магазина, а также ассортименте и товарообороте.

Хабаровский край

В Хабаровске арендатор квартиры отрезал голову ее хозяину. Как пишет transsibinfo.com, соседи обратили внимание, что квартирант внезапно начал делать ремонт — как выяснилось, чтобы избавиться от испачканных кровью обоев и обивки дивана. Труп без головы был обнаружен в 100 метрах от дома. Руки погибшего были связаны шнуром. Обвиняемый не стал отрицать вину и полностью сознался в содеянном.