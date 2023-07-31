В Хабаровске арендатор квартиры отрезал голову ее хозяину. Соседи обратили внимание, что квартирант внезапно начал делать ремонт — как выяснилось, чтобы избавиться от испачканных кровью обоев и обивки дивана. Между тем матери детей двух и четырех лет, гулявших без одежды по проезжей части дороги в Екатеринбурге, грозит наказание. 42-летнюю жительницу города привлекут за ненадлежащее воспитание несовершеннолетних.
Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.
Ставропольский край
На Ставрополье водитель после смертельного ДТП получил шесть лет тюрьмы, информирует newstracker.ru. Дорожно-транспортное происшествие произошло еще в ноябре 2022 года. Водитель, не имея прав на управление автомобилем, а также страхового полиса, сбил переходившую дорогу женщину. После аварии он не помог пострадавшей и не вызвал скорую, а скрылся с места происшествия. Через некоторое время женщину доставили в больницу, где она скончалась.
Республика Удмуртия
В Удмуртии осужден 34-летний экс-сотрудник МВД, сообщает udm-info.ru. По версии следствия, он самовольно изъял из дела доказательства своего участия в банде и в совершенном ею разбойном нападении. Во время судебного разбирательства мужчина признал вину. Приговором суда виновному назначено наказание в виде пяти лет и четырех месяцев лишения свободы.
Ростовская область
Глава Таганрога Андрей Фатеев попросил губернатора Ростовской области Василия Голубева помочь с выплатами пострадавшим от сбитой украинской ракеты. Как пишет rostovgazeta.ru, на данный момент заявления на единовременную выплату поступили от 108 граждан, еще 22 человека подали заявления на возмещение вреда здоровью.
Республика Татарстан
В Казани задержана 62-летняя пенсионерка за попытку поджога здания военного комиссариата. Женщина облила стену военкомата бензином и подожгла ее, сообщает inkazan.ru. Когда ее задержали, она рассказала, что ей якобы позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками спецслужб. При этом в ходе разговора они угрожали проблемами для ее дочери.
Волгоградская область
В Волгограде сотрудники полиции установили личность водителя Audi Q8, устроившего стрельбу вечером в пятницу, 28 июля, информирует novostivolgograda.ru. Как оказалось, стрелявший является местным предпринимателем. Согласно решению суда, за выстрелы на дороге и неповиновение сотрудникам полиции мужчина арестован на пять суток. Причины своего поступка он внятно пояснить не смог.
Нижегородская область
Председатель СК России Александр Бастрыкин взял под личный контроль инцидент с обрушением автобусной остановки в Нижегородской области в субботу, 29 июля. Как информирует newsnn.ru, в результате пострадали три человека, которых доставили в медучреждения с различными травмами. В настоящее время по данному факту следователи проводят проверочные мероприятия.
Свердловская область
Матери детей двух и четырех лет, гулявших без одежды по проезжей части дороги в Екатеринбурге, грозит наказание. Как пояснили в полиции, 42-летнюю жительницу города привлекут за ненадлежащее воспитание несовершеннолетних, пишет tagilcity.ru. Женщина пожаловалась полицейским, что в тот день плохо себя чувствовала и не могла контролировать досуг своих детей.
Оренбургская область
В жилом квартале Оренбурга обнаружен арсенал взрывоопасных снарядов. Как информирует 56orb.ru, боеприпасы обнаружил местный житель. Мужчина занимался поиском металлолома и случайно заметил предметы, которые были засыпаны землей.
Тюменская область
В Тобольске помощь врачей потребовалась Леониду Агутину. Как пишет nashgorod.ru, из-за напряженного графика работы, а также частых перелетов перед концертом в рамках фестиваля «Лето в Тобольском кремле» артист испытывал серьезное переутомление.
Омская область
Жителю Омской области грозит тюремное заключение за пьяную езду со смертельным исходом. Как информирует gorod55.ru, в середине мая мужчина сбил человека на обочине, а затем врезался в автомобиль.
Карелия
В Петрозаводске парк, благоустроенный за миллионы рублей, стал превращаться в болото. Местные жители полагают, что это происходит из-за засыпанного русла реки, сообщает karelinform.ru. По мнению горожан, в случае сильных дождей парк рискует стать «самой настоящей трясиной».
Приморский край
В Приморье рыбаки столкнулись с большой акулой. Ее заметили рядом с надувной лодкой. Как пишет vostokmedia.com, возможно, хищницу привлекла мелкая рыба, которая плавала рядом с судном. Рыбаки затеяли с хищницей игру — она гонялась за камбалой на удочке, чем очень веселила приморцев, заснявших происшествие на телефон.
Башкирия
В Уфе завершено расследование уголовного дела о краже драгоценностей на 12 млн рублей. Как сообщает mkset.ru, консультант ювелирного магазина, которая проходила обучение в «консалтинговой фирме из Екатеринбурга», украла драгоценности по просьбе директора этой фирмы. В течение всего времени работы в магазине девушка передавала руководителю «консалтинговой фирмы» информацию о сотрудниках, режиме работы магазина, а также ассортименте и товарообороте.
Хабаровский край
В Хабаровске арендатор квартиры отрезал голову ее хозяину. Как пишет transsibinfo.com, соседи обратили внимание, что квартирант внезапно начал делать ремонт — как выяснилось, чтобы избавиться от испачканных кровью обоев и обивки дивана. Труп без головы был обнаружен в 100 метрах от дома. Руки погибшего были связаны шнуром. Обвиняемый не стал отрицать вину и полностью сознался в содеянном.