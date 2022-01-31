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Новости регионов: в дацанах Бурятии проведут традиционный обряд буддистов

10:27, 01 февраля 2022
Новости регионов: в дацанах Бурятии проведут традиционный обряд буддистов Фото: Александр Гармаев/ТАСС
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Карелия вновь побила антирекорд по заболеваемости коронавирусом за сутки. За один день COVID выявили у 723 пациентов, 694 из которых были не вакцинированы.

Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Ставропольский край

Жители Ставрополья направили исковое заявление к губернатору и думе по поводу оспаривания закона об ООПТ, пишет newstracker.ru. Истцы потребовали отмены принятого в ноябре 2021 года закона, позволяющего изменять и упразднять границы особо охраняемых природных территорий региона.

Удмуртия

В Ижевске мужчина умер, когда менял колёса на грузовике, сообщает udm-info. Он менял колесо грузовой машины, принадлежащей его знакомому. Под кабиной транспортного средства он установил гидравлический домкрат на два деревянных бруска. Когда мужчина находился под кабиной, домкрат почему-то передвинулся и кабина насмерть придавила человека.

Новости регионов: в дацанах Бурятии проведут традиционный обряд буддистовСУ СКР по УР

Ростовская область

Жителя Ростовской области принудили заплатить более миллиона рублей за совершение коррупционного преступления, пишет rostovgazeta.ru. Для должника был установлен запрет на выезд из страны, что ему и помешало. Он приобрел путёвку на отдых и узнал об ограничениях. Затем мужчина выплатил штраф.

Республика Татарстан

Жителей Татарстана попросили держаться подальше от зданий, пишет inkazan.ru. Причина этого решения властей — опасность в связи со сходом снега. Ранее в Казани рабочие в процессе уборки снега с крыши здания скинули кусок льда прямо на прохожую. Женщина была доставлена в больницу, а сами рабочие продолжили работы после инцидента.

Новости регионов: в дацанах Бурятии проведут традиционный обряд буддистовLutz Pape/imageBROKER.com/Global Look Press

Волгоградская область

Фермер из Волгоградской области высказал своё мнение относительно пугающей статистики вымирания российского населения. Он считает, что граждане умирают не только от коронавирусной инфекции, но и от некачественной еды, наводнившей магазины, пишут novostivolgograda.ru. В торговых точках, как пояснил фермер, вместо настоящего молока реализуется суррогат, а рыба, овощи и фрукты — низкого качества.

Нижегородская область

Саровчане выразили жалобы на большую очередь для сдачи тестов на коронавирус. Для прохождения процедуры им потребовалось несколько часов простоять на морозе, сообщает newsnn.ru.

Свердловская область

Две сестры из Алапаевска получили реальные тюремные сроки за неуплату алиментов. Первой сестре суд назначил наказание 3 месяца и 10 дней за долг в 1,4 миллиона на двоих детей, а второй — 2 года и 2 месяца за долг в 1,7 миллиона, пишет tagilcity.ru.

Новости регионов: в дацанах Бурятии проведут традиционный обряд буддистовZamir Usmanov/Global Look Press

Омская область

В Омской области возбудили дело из-за большой коммунальной аварии под Новый год. Жители Омской области на сутки были оставлены без холодной воды. Предприятие Крутинского района не отремонтировало своевременно водопровод, когда случилась коммунальная авария, пишет gorod55.ru.

Оренбургская область

В Оренбурге лифт для инвалидов отказываются ремонтировать из-за холодов. Как пишет 56orb.ru, подъёмник для инвалидов сломан, а дорога к нему занесена снегом. Сейчас использовать подъёмник для инвалидов-колясочников в областном центре на Уральской нельзя. Кнопка вызова отсутствует, конструкция перекосилась и находится в подвешенном состоянии. При этом работы по ремонту стартуют, только когда нормализуется погода.

Тюменская область

В Тюмени автомобиль съехал с проезжей части и снёс автобусный павильон. Из-за машины и крупногабаритных металлоконструкций травмы получили три женщины, которые находились на остановке. Их доставили в больницу, состояние одной из них оценивается как тяжёлое, пишет nashgorod.ru.

Карелия

Карелия смогла побить очередной максимум по числу заразившихся коронавирусом за сутки. По информации karelinform.ru, за один день опасный вирус выявили у 723 человек. Большинство новых пациентов не вакцинировались — 694.

Новости регионов: в дацанах Бурятии проведут традиционный обряд буддистовHenning Kaiser/dpa/Global Look Press

Приморский край

В Приморье насмерть сбили амурского тигра. Как сообщает vostokmedia.com, водитель передвигался на легковушке, когда на дорогу вышел полосатый хищник. От полученных в результате аварии травм животное погибло.

Башкирия

В Башкирии свыше двадцати школ Уфы будут полностью переведены на удалённое обучение с 1 по 7 февраля. Как сообщает Mkset, в ситуации, если прирост количества заболевших не уменьшится, онлайн-формат обучения будет продлён ещё на неделю.

Хабаровский край

В Бурятии на территории дацанов Буддийской традиционной Сангхи России будет проведён обряд Дугжууба. Это один из наиболее зрелищных обрядов у буддистов. Как сообщает transsibinfo.com, Дугжууба делается накануне праздника Сагаалха (Сагаалган) — буддийского Нового года. В этом году он состоится 2 февраля.

Новости регионов: в дацанах Бурятии проведут традиционный обряд буддистовChristopher Roberts/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
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