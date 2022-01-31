Новости регионов: в дацанах Бурятии проведут традиционный обряд буддистов

Карелия вновь побила антирекорд по заболеваемости коронавирусом за сутки. За один день COVID выявили у 723 пациентов, 694 из которых были не вакцинированы.

Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Ставропольский край

Жители Ставрополья направили исковое заявление к губернатору и думе по поводу оспаривания закона об ООПТ, пишет newstracker.ru . Истцы потребовали отмены принятого в ноябре 2021 года закона, позволяющего изменять и упразднять границы особо охраняемых природных территорий региона.

Удмуртия

В Ижевске мужчина умер, когда менял колёса на грузовике, сообщает udm-info . Он менял колесо грузовой машины, принадлежащей его знакомому. Под кабиной транспортного средства он установил гидравлический домкрат на два деревянных бруска. Когда мужчина находился под кабиной, домкрат почему-то передвинулся и кабина насмерть придавила человека.

СУ СКР по УР

Ростовская область

Жителя Ростовской области принудили заплатить более миллиона рублей за совершение коррупционного преступления, пишет rostovgazeta.ru . Для должника был установлен запрет на выезд из страны, что ему и помешало. Он приобрел путёвку на отдых и узнал об ограничениях. Затем мужчина выплатил штраф.

Республика Татарстан

Жителей Татарстана попросили держаться подальше от зданий, пишет inkazan.ru . Причина этого решения властей — опасность в связи со сходом снега. Ранее в Казани рабочие в процессе уборки снега с крыши здания скинули кусок льда прямо на прохожую. Женщина была доставлена в больницу, а сами рабочие продолжили работы после инцидента.

Lutz Pape/imageBROKER.com/Global Look Press

Волгоградская область

Фермер из Волгоградской области высказал своё мнение относительно пугающей статистики вымирания российского населения. Он считает, что граждане умирают не только от коронавирусной инфекции, но и от некачественной еды, наводнившей магазины, пишут novostivolgograda.ru . В торговых точках, как пояснил фермер, вместо настоящего молока реализуется суррогат, а рыба, овощи и фрукты — низкого качества.

Нижегородская область

Саровчане выразили жалобы на большую очередь для сдачи тестов на коронавирус. Для прохождения процедуры им потребовалось несколько часов простоять на морозе, сообщает newsnn.ru .

Свердловская область

Две сестры из Алапаевска получили реальные тюремные сроки за неуплату алиментов. Первой сестре суд назначил наказание 3 месяца и 10 дней за долг в 1,4 миллиона на двоих детей, а второй — 2 года и 2 месяца за долг в 1,7 миллиона, пишет tagilcity.ru .

Zamir Usmanov/Global Look Press

Омская область

В Омской области возбудили дело из-за большой коммунальной аварии под Новый год. Жители Омской области на сутки были оставлены без холодной воды. Предприятие Крутинского района не отремонтировало своевременно водопровод, когда случилась коммунальная авария, пишет gorod55.ru .

Оренбургская область

В Оренбурге лифт для инвалидов отказываются ремонтировать из-за холодов. Как пишет 56orb.ru , подъёмник для инвалидов сломан, а дорога к нему занесена снегом. Сейчас использовать подъёмник для инвалидов-колясочников в областном центре на Уральской нельзя. Кнопка вызова отсутствует, конструкция перекосилась и находится в подвешенном состоянии. При этом работы по ремонту стартуют, только когда нормализуется погода.

Тюменская область

В Тюмени автомобиль съехал с проезжей части и снёс автобусный павильон. Из-за машины и крупногабаритных металлоконструкций травмы получили три женщины, которые находились на остановке. Их доставили в больницу, состояние одной из них оценивается как тяжёлое, пишет nashgorod.ru .

Карелия

Карелия смогла побить очередной максимум по числу заразившихся коронавирусом за сутки. По информации karelinform.ru , за один день опасный вирус выявили у 723 человек. Большинство новых пациентов не вакцинировались — 694.

Henning Kaiser/dpa/Global Look Press

Приморский край

В Приморье насмерть сбили амурского тигра. Как сообщает vostokmedia.com , водитель передвигался на легковушке, когда на дорогу вышел полосатый хищник. От полученных в результате аварии травм животное погибло.

Башкирия

В Башкирии свыше двадцати школ Уфы будут полностью переведены на удалённое обучение с 1 по 7 февраля. Как сообщает Mkset , в ситуации, если прирост количества заболевших не уменьшится, онлайн-формат обучения будет продлён ещё на неделю.

Хабаровский край

В Бурятии на территории дацанов Буддийской традиционной Сангхи России будет проведён обряд Дугжууба. Это один из наиболее зрелищных обрядов у буддистов. Как сообщает transsibinfo.com , Дугжууба делается накануне праздника Сагаалха (Сагаалган) — буддийского Нового года. В этом году он состоится 2 февраля.