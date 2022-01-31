Новости регионов: в дацанах Бурятии проведут традиционный обряд буддистов

Карелия вновь побила антирекорд по заболеваемости коронавирусом за сутки. За один день COVID выявили у 723 пациентов, 694 из которых были не вакцинированы.
Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.
Ставропольский край
Жители Ставрополья направили исковое заявление к губернатору и думе по поводу оспаривания закона об ООПТ, пишет
Удмуртия
В Ижевске мужчина умер, когда менял колёса на грузовике, сообщает
Ростовская область
Жителя Ростовской области принудили заплатить более миллиона рублей за совершение коррупционного преступления, пишет
Республика Татарстан
Жителей Татарстана попросили держаться подальше от зданий, пишет
Волгоградская область
Фермер из Волгоградской области высказал своё мнение относительно пугающей статистики вымирания российского населения. Он считает, что граждане умирают не только от коронавирусной инфекции, но и от некачественной еды, наводнившей магазины, пишут
Нижегородская область
Саровчане выразили жалобы на большую очередь для сдачи тестов на коронавирус. Для прохождения процедуры им потребовалось несколько часов простоять на морозе, сообщает
Свердловская область
Две сестры из Алапаевска получили реальные тюремные сроки за неуплату алиментов. Первой сестре суд назначил наказание 3 месяца и 10 дней за долг в 1,4 миллиона на двоих детей, а второй — 2 года и 2 месяца за долг в 1,7 миллиона, пишет
Омская область
В Омской области возбудили дело из-за большой коммунальной аварии под Новый год. Жители Омской области на сутки были оставлены без холодной воды. Предприятие Крутинского района не отремонтировало своевременно водопровод, когда случилась коммунальная авария, пишет
Оренбургская область
В Оренбурге лифт для инвалидов отказываются ремонтировать из-за холодов. Как пишет
Тюменская область
В Тюмени автомобиль съехал с проезжей части и снёс автобусный павильон. Из-за машины и крупногабаритных металлоконструкций травмы получили три женщины, которые находились на остановке. Их доставили в больницу, состояние одной из них оценивается как тяжёлое, пишет
Карелия
Карелия смогла побить очередной максимум по числу заразившихся коронавирусом за сутки. По информации
Приморский край
В Приморье насмерть сбили амурского тигра. Как сообщает
Башкирия
В Башкирии свыше двадцати школ Уфы будут полностью переведены на удалённое обучение с 1 по 7 февраля. Как сообщает
Хабаровский край
В Бурятии на территории дацанов Буддийской традиционной Сангхи России будет проведён обряд Дугжууба. Это один из наиболее зрелищных обрядов у буддистов. Как сообщает