Новости регионов: в Чите водителей автобусов научат вежливости

Фото: MaxFand/wikipedia.org

Жители Омска жалуются на неприятный запах, распространившийся по всему городу. Горожане пишут в социальных сетях о «вони от газобензиновой смеси». Реакции на недовольство местных жителей от Минприроды Омской области и официальных ведомств не поступало.

Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Ставропольский край

Мэр Невинномысска обратился к жителям с просьбой помочь с уборкой снега, пишет newstracker.ru. Он попросил горожан сообщать о заснеженных местах в городе, чтобы коммунальщики могли оперативно убрать последствия непогоды.

Удмуртия

Реальные доходы жителей Удмуртии за прошлый год снизились на 2%, сообщает udm-info.ru. При этом каждое второе домохозяйство региона вынуждено тратить средства на погашение займов и банковских кредитов.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ростовская область

Ученый сообщил о риске землетрясений в Ростовской области. За сейсмической активностью в регионе следит Единая геофизическая служба Российской академии наук, пишет rostovgazeta.ru.

Республика Татарстан

Жители Казани жалуются на фейковые квитанции, сообщает inkazan.ru. В социальных сетях стали появляться сообщения о фальшивых квитанциях на техобслуживание газового оборудования, которые горожане находят в почтовых ящиках.

Волгоградская область

Продукты в Волгограде могут подорожать из-за землетрясения в Турции, сообщают novosti volgograda.ru. Это связано с задержкой поставок товаров в Россию, которые ввозятся из Турции или через нее.

Нижегородская область

В Нижегородской области произошел мощный пожар на базе «Лукойл». Как сообщает newsnn.ru, загорелась установка с бензином. Прокуратура проводит проверку по факту произошедшего.

Свердловская область

Волны от землетрясения в Турции дошли до Свердловской области, пишет tagilcity.ru. Они были зафиксированы специальной аппаратурой. Однако для самих жителей региона колебания прошли незаметно.

Оренбургская область

По данным 56orb.ru, в прошлом году в Оренбургскую область переехали свыше 2,2 тысячи человек из государств ближнего зарубежья. Чаще всего в регион прибывают граждане Таджикистана, Узбекистана и Азербайджана.

Тюменская область

В Тюмени собственницу земельного участка обязали очистить лес от горючего мусора. Как сообщает nashgorod.ru, сотрудники лесничества обнаружили сухую траву, порубочные остатки и прочий мусор на частном участке женщины, которая не обеспечила на территории, прилегающей к лесу, противопожарную безопасность.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Омская область

Жители Омска жалуются на неприятные запахи по всему городу, информирует gorod55.ru. Горожане сообщают в социальных сетях о «вони газобензиновой смеси», которая ощутима, даже несмотря на выпавший снег. Официальные ведомства, в частности Минприроды Омской области, пока не реагируют на жалобы.

Карелия

В Карелии в тарифы на электричество хотели заложить 12 млрд рублей. Как пишет karelinform.ru, государственный комитет по ценам и тарифам отказался включать в стоимость услуг эту сумму.

Приморский край

Бывший сотрудник прокуратуры осужден по статье о взяточничестве в Приморье, пишет vostokmedia.com. Адвокат в интересах своих подопечных обратился к тогда еще действующему прокурору с просьбой использовать связи и договориться о незаконной сделке с сотрудником прокуратуры в Приморье. Суд признал юриста виновным, приговорив к лишению свободы сроком на четыре года со штрафом в размере 3 млн рублей.

Башкирия

В Башкирии родители школьников вновь сообщают о принуждении приобретать лыжи. На этот раз жалобы поступают от жителей Гафурийского района республики, пишет mkset.ru. В местной администрации пояснили, что школа может только предложить, но не требовать от учеников приносить лыжи на занятия.

Хабаровский край

В Чите водителей автобусов научат корректно общаться с пассажирами. Как пишет transsibinfo.com, решение о проведении инструктажа по общению с пассажирами приняли в комитете городского хозяйства в связи с многочисленными жалобами местных жителей.