Новости регионов: в центре Ростова-на-Дону обнаружили древнее захоронение

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Специалисты Роспотребнадзора рассказали волгоградцам об опасном картофеле на прилавках магазинов и рынков. Очень важно обращать внимание на цвет клубней. Если их цвет желтый или красный, то картофель безопасен, а картофель с зелеными пятнами, скорее всего, будет ядовитым, так как содержит в себе массу пестицидов и нитратов. Кроме того, при покупке овоща надо обращать внимание на дату сбора, поскольку срок его хранения не более года.

Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Ставропольский край

Родители ставропольских школьников не перестают жаловаться на различные сборы денежных средств в школах. Кроме сбора денег на тетрадки или бумажные полотенца для класса, в текущем году их попросили скинуться на оплату работы охранника, а также на тряпки и ведра, пишет newstracker.ru.

Удмуртия

С начала года более 100 нарушений хода реализации Программы переселения граждан из аварийного жилья выявлено надзорным ведомством в Удмуртии. Как уточнили в прокуратуре, 37 исков уже направлены суд, информирует udm-info.ru. Кроме того, прокуратурой внесено 36 представлений, объявлено четыре предостережения, а 16 виновных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности.

Ростовская область

Древнее захоронение обнаружили ростовские археологи в центре города. Находка оказалась на улице Социалистической, где ранее находили захоронения сарматов, пишет rostovgazeta.ru. Древние останки, возраст которых более четырех тысяч лет, направлены на экспертизу.

Республика Татарстан

В некоторых школах Казани набрали по 15 первых классов, об этом рассказал руководитель управления образования Казани Ирек Ризванов. Как сообщает inkazan.ru, школами-рекордсменами по числу первоклассников в нынешнем учебном году стали лицей № 188 «Бионикл» в «Салават купере» и лицей № 185 в ЖК «Весна».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Волгоградская область

Специалисты Роспотребнадзора рассказали волгоградцам об опасном картофеле на прилавках магазинов и рынков. Очень важно обращать внимание на цвет клубней, пишет издание novostivolgograda.ru. Если их цвет желтый или красный, то картофель безопасен, а картофель с зелеными пятнами, скорее всего, будет ядовитым, так как содержит в себе массу пестицидов и нитратов. Кроме того, при покупке овоща надо обращать внимание на дату сбора, поскольку срок его хранения не более года.

Нижегородская область

Трое школьников приняли участие в тушении пожара в Нижегородской области. Как пишет newsnn.ru, трое братьев-школьников, двум из которых восемь лет, а третьему — шесть лет, не дожидаясь их прибытия пожарных, выстроились в живую цепь, передавая друг другу ведра с водой. По словам одного из школьников, он в течение двух часов носил по три ведра, которые затем передавал взрослым.

Свердловская область

Екатеринбургский школьник Алексей Николаев спас от пожара людей в деревне Марийский Усть-Маш. Как сообщает tagilcity.ru, школьник увидел, как загорелись пять домов. Тогда он решил, что будет носить воду из реки, чтобы потушить возгорание. Помощь подростка оценили, его наградили 1 сентября.

Оренбургская область

1 сентября аэропорт Оренбург Центральный имени Юрия Гагарина возобновил работу после реконструкции взлетно-посадочной полосы, которую провели в рекордные сроки за четыре месяца, пишет 56orb.ru.

Тюменская область

В Тюмени состоялось открытие нового микрорайона под названием «Корней». Церемония закладки символического кирпича прошла в преддверии Дня строителя, пишет nashgorod.ru. Среди всех микрорайонов в Тюмени «Корней» будет отличаться атмосферой загородной жизни. Всего запланировано 14 очередей строительства.

Омская область

В Омске завели уголовное дело после пожара в Кировском детском доме-интернате. Бывший директор учреждения обвиняется в превышении полномочий. Как сообщает областная прокуратура, подрядчик, который отвечал за ремонт автоматической пожарной сигнализации, выполнил работы не в полном объеме, пишет gorod55.ru. При этом эти работы были приняты и оплачены. Полная стоимость работ составила 5 млн рублей. Кроме того, обвиняемый заплатил стройфирме лишние 675 тысяч рублей.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru МЧС России

Карелия

Отопительный сезон начался в Карелии 5 сентября. Соответствующий приказ издан Министерством строительства, ЖКХ и энергетики региона, сообщает karelinform.ru. Начало сентября в Карелии началось с аномального холода, средняя дневная температура воздуха оказалась на 2-4 градуса ниже климатической нормы.

Приморский край

Один из самых больших скейт-парков на Дальнем Востоке «Семь сопок» открылся во Владивостоке 4 сентября, сообщает vostokmedia.com. По словам замглавы Владивостока Масима Акульшина, этот парк — самая большая площадка для экстрима во всем ДФО.

Башкирия

В Башкирии в уфимской школе № 23 после жалоб родителей отменили обязательное изучение башкирского языка. Как отметил в интервью корреспондентам mkset.ru директор школы Андрей Шорин, учебный план был изменен, так как не все родители школьников согласились, чтобы их дети изучали башкирский в качестве родного языка.

Хабаровский край

В одном из образовательных учреждений города Бикин нашли колонию тараканов. Прокуратура направила предписание в адрес директора школы для дальнейшей ликвидации нарушения, пишет transsibinfo.com. На основании представления прокурора виновное должностное лицо было привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере трех тысяч рублей.