Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Татарстан

В Казани глава Минпромторга РТ включил отрывок из миниатюры Гарика Харламова в Comedy Club на заседании коллегии министерства. Как пишет inkazan.ru , таким образом он проиллюстрировал одну из основных проблем, которые сдерживают рост крупных предприятий.

Башкирия

В Башкирии растет количество преступлений связанных с домашним насилием. Как пишет mkset.ru , несмотря на громкие дела с убийством мужей в попытке защитить себя, больше всего пострадавших среди женщин. Так, по статистике на начало 2020 года, в тюрьмах по обвинению в причинении тяжких увечий, повлекших смерть человека, находятся 24 женщины и 2436 мужчин.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Нижегородская область

В Нижегородской области ветеринарная служба региона ищет рыбаков, ловивших рыбу сетям в Волге. Как пишет newsnn.ru , в соцсетях появились фотографии с множеством мертвой рыбы.

Удмуртия

В Удмуртии экс-начальника местной Службы гражданской защиты Андрея Левицкого перевели под домашний арест. Как пишет udm-info.ru , ранее его поймали с поличным при получении крупной взятки.

Ростовская область

Ростовский суд приговорил к 33 годам трех пособников террористической организации ИГ (запрещена в России). По данным rostovgazeta.ru , уроженцы Дагестана перевели боевикам более 9 тысяч долларов. На суде свою вину обвиняемые так и не признали.

Приморье

Во Владивостоке врачи неврологического отделения для больных с острым нарушением мозгового кровообращения больницы № 1 поздравили женщин с праздником своей песней на мотив “Зацепила” Александра Реввы. Как пишет vostokmedia.com , видео с поздравлением опубликовал заведующий отделения в своем Instagram.

Омская область

В Омске два бухгалтера МЧС начислили себе «лишние» 4.2 млн рублей. Как сообщает издание gorod55.ru , женщины вносили в реестры денежного довольствия сотрудников ведомства неверные данные, начисляя себе и друг другу «лишние» деньги. Им грозит наказание вплоть до шести лет тюрьмы.

Оренбургская область

В оренбургском заповеднике «Шайтан-Тау» обнаружили редкий тип выдры, занесенный в Красную книгу. Как сообщает издание 56orb.ru , в прошлый раз животное давало о себе знать лишь в далеком 2000 году. Численность северной выдры стремительно падает. За период с 1984 по 1992 годы количество особей сократилось с 500 до 20. Специалисты связывают это с обмелением рек, вырубкой лесов и сокращением количества рыбы в водоемах.

Карелия

Ссора бизнесмена и депутата из-за бездомных собак в Карелии закончилась «уголовкой». Как сообщает karelinform.ru , бизнесмен избил ногами депутата Регину Никитину, которая дежурила в приюте для бездомных животных. По словам мужчины, собаки задушили его цыплят, хотя на тот момент все животные находились в клетках. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством».

Тюменская область

В Тюмени депутат выступил за запрет абортов без согласия отца ребенка. Как сообщает издание nashgorod.ru , Владимир Ермолаев недоволен тем, что женщина может сделать аборт за спиной у мужчины. Его коллега по партии «Единая Россия» Евгений Макаренко, ссылаясь на общественные организации, выступил с предложением о введении уголовного наказания за склонение к аборту. Коммунист Юрий Юхневич предложил убрать из системы обязательного медицинского страхования аборт.

Хабаровский край

В Хабаровском крае полиция арестовала лесничего, который выделял места для рубок древесины в объемах, превышающих разрешенные. Как сообщает transsibinfo.com , этим он нанёс значительный ущерб государству. В отношении 44-летнего мужчины было возбуждено уголовное дело по злоупотреблению должностными полномочиями.

Ставропольский край

Мэрия Ставрополя потратила 1,7 млн на проектирование развязки, которой не будет. Проектом развязки на проспекте Кулакова – улице Ленина занималась компания «Геоверсум» пишет newstracker.ru . Однако этот проект вызвал широкий общественный протест. После этого в министерстве дорожного хозяйства и транспорта сообщили об отказе от проекта большой развязки в пользу развязки «эстакадного типа с одним кольцевым движением на нулевой отметке».

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Челябинская область

В Челябинске Центральный районный суд обязал министерство здравоохранения региона обеспечить маленького ребенка необходимым лекарством. Мать девочки со спинальной мышечной атрофией обратилась в суд, чтобы добиться от регионального минздрава обеспечения лекарством. В региональном минздраве требовали отклонить иск, так как подобное лекарство не входит в перечень льготных препаратов. Однако суд встал на сторону ребенка, сообщает kursdela.biz . Отмечается, что стоимость необходимых лекарств оценивается в 20 млн рублей.

ХМАО

Два сотрудника Росреестра Югры вернут в казну деньги, полученные в виде взяток. С этим требованием в суд обратилась прокуратура Сургута, сообщает muksun.fm . Сургутяне брали деньги за ускорение регистрационных действий с недвижимостью. Суд постановил взыскать с осужденных два миллиона рублей незаконных доходов.

Волгоградская область

В Волгограде управкомпания заплатит четверть миллиона за несбитые сосульки, сообщает портал novostivolgograda.ru . Проверяющие, после осмотра придомовой территории домов №49, №62 в поселке им. Саши Чекалина, выявили неубранный снег на внутридворовых проездах и дорожках к подъездам. Даже на момент проверки работники управляющей организацией не проводили уборку придомовой территории и очистку кровли. Доказательства выполнения работ не представлены и после окончания контрольных мероприятий. Организации назначен штраф в размере 250 тысяч рублей.

Свердловская область