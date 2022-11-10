Новости регионов: в Башкирии могут разрешить отстреливать бродячих собак

Фото: shutterstock

В Волгоградской области на территории частного подворья 50-летний фермер попал в механизм зернодробилки. Мужчина умер от множественных переломов. Сейчас следствие выясняет обстоятельства произошедшей трагедии.

Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Ставропольский край

Ставропольских студентов привлекут к пошиву военной одежды, сообщает newstracker.ru. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров предложил привлекать студентов к выпуску товаров для нужд армии. По словам Владимирова, все необходимое для бойцов уже производят в крае, но новая рабочая сила поможет выпускать больше нужной продукции.

Удмуртия

В Ижевске установили первую новогоднюю елку, сообщает udm-info.ru. Ее поставили возле торгового центра «Мой порт». В 2021 году первая новогодняя ель в Ижевске появилась 9 ноября напротив торгового центра «Флагман».

Ростовская область

Ростовская прокуратура потребовала убрать ларьки с остановок общественного транспорта, сообщает rostovgazeta.ru. Проверки, проведенные прокуратурой, выявляют незаконность установки этих точек продаж. Более того, в час пик киоски создают угрозу безопасности горожан.

Республика Татарстан

В Верховном суде Татарстана начали рассмотрение дела Ильназа Галявиева, устроившего стрельбу в казанской гимназии № 175, сообщает inkazan.ru. Галявиева обвиняют в убийстве, покушении на убийство, незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ, в их изготовлении и уничтожении чужого имущества. Экспертиза признала Галявиева вменяемым.

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости Ильназ Галявиев, устроивший стрельбу в казанской гимназии

Волгоградская область

В Волгоградской области на территории частного подворья 50-летний фермер попал в механизм зернодробилки. Как сообщают novostivolgograda.ru, мужчина умер от множественных переломов. Сейчас следствие выясняет обстоятельства произошедшей трагедии.

Нижегородская область

В Нижнем Новгороде асфальтоукладчик повредил газовую трубу, пишет newsnn.ru. В связи с этим потребовалась эвакуация местных жителей. На место прибыли сотрудники МЧС и аварийная служба.

Свердловская область

Как сообщает tagilcity.ru, Свердловский областной суд оправдал жителя Байкаловского района. Тот получил девять лет лишения свободы за то, что выбросил из окна семимесячного ребенка. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности.

Оренбургская область

В Оренбурге пожарные спасли семь человек, среди которых было трое детей, пишет 56orb.ru. Как стало известно, в пятиэтажном доме загорелись два этажа. Задымление возникло на четвертом и пятом этажах. Возгорание успешно ликвидировали.

Фото: vk.com/mchsoren

Тюменская область

Тюменцы, призванные на военную службу в рамках частичной мобилизации, могут лишиться единовременной выплаты в размере 195 тысяч рублей. Как сообщает nashgorod.ru, данная мера поддержки действует, только если военнослужащий заключил после 21 сентября контракт с Министерством обороны сроком не менее, чем на год.

Омская область

В омской ДШИ № 16 массово увольняются педагоги, сообщает gorod55.ru. Родители учащихся утверждают, что опытным преподавателям создали невыносимые условия работы. Они написали открытое письмо в защиту педагогов.

Карелия

На телепередаче Первого канала показали карельский город, название которого сложно произнести, пишет karelinform.ru. Передача была посвящена российским городам с интересными названиями. Лахденпохью ведущие нарекли «городом-скороговоркой». Речь зашла и о том, как правильно называть его местных жителей.

Фото: wikipedia Город Лахденпохья

Неадекватный мужчина бросался под колеса машин в центре Владивостока, пишет vostokmedia.com . Он несколько часов бегал по оживленной трассе, сидел на дороге, а после «боролся» с жилыми домами и авто, видимо, заподозрив в них «врагов».

Депутаты Госсобрания Башкирии разработали поправки в федеральный закон об ответственном обращении с животными. Если данный документ будет одобрен, то численность бездомных собак можно будет регулировать так же, как, например, численность волков. Охотникам позволят отстреливать животных за вознаграждение, пишет mkset.ru. По мнению ученых, одичавшие собаки стали причиной исчезновения целых видов млекопитающих и птиц.

Хабаровский край

В Хабаровском крае воспитанников старшей группы «Крепкий орешек» детсада № 202 посвятили в кадеты. Как сообщает transsibinfo.com, после торжественной церемонии вручения почетных знаков «Юный кадет» для ребят устроили концерт с участием церемониального отряда барабанщиков и группы развертывания флага.