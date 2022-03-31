Новости регионов: в автобусах Казани кондукторы выдают маленькие билеты

В Оренбурге ищут подрядную организацию для уничтожения кровососущих насекомых. Власти ЮФО готовы заплатить подрядчику более 60 тысяч рублей. Планируется обработать территорию рядом с четырьмя населёнными пунктами. Работы должны быть завершены до конца июня.

Подборка ключевых, актуальных и резонансных событий регионов.

Ставропольский край

Ставропольский край признан худшим в экологическом рейтинге среди регионов Северо-Кавказского федерального округа, сообщает newstracker.ru . Рейтинг составили по итогам зимнего сезона. Каждый регион оценивали по нескольким параметрам.

Удмуртия

В Удмуртии в минувшем году уменьшилось число преступлений против личности — убийств и умышленных причинений тяжкого вреда здоровью. Количество убийств, совершённых в 2021 году, сократилось на 23,8%, пишет udm-info .

Ростовская область

В ростовском суде вновь рассмотрели уголовное дело, возбуждённое против учителя физкультуры. Мужчину обвинили в педофилии, информирует rostovgazeta.ru . Два года назад суд рассмотрел дело Вадима Шерстенникова и признал его виновным. Педагогу было назначено наказание в виде 13 лет колонии строгого режима. Однако через год Ростовский областной суд отменил решение суда первой инстанции и направил дело на повторное рассмотрение.

pixabay.com

Республика Татарстан

В автобусах города Казани кондукторы начали выдавать пассажирам билеты меньшего размера, чем обычно. Основанием для этого стал рост цен на ленту. Стоимость лент увеличилась с 20 до 120 рублей. Кроме того, при оплате проезда транспортными картами билеты не выдают, сообщает inkazan.ru .

Волгоградская область

Житель города Волгограда через суд смог взыскать с ФГБУЗ «Волгоградский клинический медицинский центр ФМБА России» 500 тысяч рублей за смерть матери в связи с ненадлежащим оказанием медицинской помощи. Как оказалось, лечебное учреждение провело диагностику здоровья женщины не в полном объёме, информируют novostivolgograda.ru .

Нижегородская область

Росприроднадзор проводит работу по выявлению лиц, причастных к разливу нефтепродуктов в Борском районе Нижегородской области. Как пишет newsnn.ru , на месте здания бывшей котельной нашли три ёмкости для хранения мазута. Одна из них была закопана. Государственные инспекторы обнаружили разлив и инициировали поиски владельца земельного участка.

Свердловская область

На территории Свердловской области обнаружены останки мамонтов и древних людей, информирует tagilcity.ru . Кости нашли на месте строительства платного скоростного автобана. Сообщается, что, несмотря на находку, рабочим предоставлено разрешение на дальнейшее проведение работ.

Оренбургская область

В Оренбурге ищут подрядную организацию для уничтожения кровососущих насекомых. Как сообщает 56orb.ru , власти ЮФО готовы заплатить подрядчику более 60 тысяч рублей. Планируется обработать территорию рядом с четырьмя населёнными пунктами. Работы должны быть завершены до конца июня.

Тюменская область

В тюменской поликлинике очередь из пенсионеров растянулась до соседнего здания. Как информирует nashgorod.ru , никто из них не соблюдает социальную дистанцию. Местные жители рассказали, что в ближайшие два дня в медучреждении будут принимать узкие специалисты, к которым проблематично записаться по телефону и через интернет.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Омская область

В Омске практически 50% IT-специалистов желает сменить место жительства. В целом число обновлённых и открытых резюме по городу увеличилось на 31% в период с 21 по 27 марта, информирует gorod55.ru . Около 27% резюме принадлежат разработчикам и программистам, 15% — дизайнерам и художникам digital-сферы. Еще 13% — это руководители проектов. По данным статистики, уехать за пределы региона готовы 44% айтишников.

Карелия

Жители республики Карелия не могли получить медицинскую помощь в связи с проведением видеосъёмок. Как сообщает karelinform.ru , медучреждение было предоставлено для съёмок фильма. Информация об этом появилась в социальных сетях.

Приморский край

В Уссурийске местную жительницу привлекли к ответственности за дискредитацию российских военнослужащих в социальных сетях. Женщина на личной странице в одной из соцсетей оставила ссылку, ведущую на видео с информацией дискредитирующего содержания, сообщает vostokmedia.com .

Башкирия

Как предположили власти Республики Башкортостан, ажиотаж на сахар могли спровоцировать самогонщики. Ссылаясь на статистические данные по потреблению человеком сахара в год, председатель республиканского правительства не исключил, что сахар нужен и для варки самогона, информирует Mkset .

Хабаровский край