Новости регионов: в автобусах Казани кондукторы выдают маленькие билеты

В Оренбурге ищут подрядную организацию для уничтожения кровососущих насекомых. Власти ЮФО готовы заплатить подрядчику более 60 тысяч рублей. Планируется обработать территорию рядом с четырьмя населёнными пунктами. Работы должны быть завершены до конца июня.
Подборка ключевых, актуальных и резонансных событий регионов.
Ставропольский край
Ставропольский край признан худшим в экологическом рейтинге среди регионов Северо-Кавказского федерального округа, сообщает
Удмуртия
В Удмуртии в минувшем году уменьшилось число преступлений против личности — убийств и умышленных причинений тяжкого вреда здоровью. Количество убийств, совершённых в 2021 году, сократилось на 23,8%, пишет
Ростовская область
В ростовском суде вновь рассмотрели уголовное дело, возбуждённое против учителя физкультуры. Мужчину обвинили в педофилии, информирует
Республика Татарстан
В автобусах города Казани кондукторы начали выдавать пассажирам билеты меньшего размера, чем обычно. Основанием для этого стал рост цен на ленту. Стоимость лент увеличилась с 20 до 120 рублей. Кроме того, при оплате проезда транспортными картами билеты не выдают, сообщает
Волгоградская область
Житель города Волгограда через суд смог взыскать с ФГБУЗ «Волгоградский клинический медицинский центр ФМБА России» 500 тысяч рублей за смерть матери в связи с ненадлежащим оказанием медицинской помощи. Как оказалось, лечебное учреждение провело диагностику здоровья женщины не в полном объёме, информируют
Нижегородская область
Росприроднадзор проводит работу по выявлению лиц, причастных к разливу нефтепродуктов в Борском районе Нижегородской области. Как пишет
Свердловская область
На территории Свердловской области обнаружены останки мамонтов и древних людей, информирует
Оренбургская область
В Оренбурге ищут подрядную организацию для уничтожения кровососущих насекомых. Как сообщает
Тюменская область
В тюменской поликлинике очередь из пенсионеров растянулась до соседнего здания. Как информирует
Омская область
В Омске практически 50% IT-специалистов желает сменить место жительства. В целом число обновлённых и открытых резюме по городу увеличилось на 31% в период с 21 по 27 марта, информирует
Карелия
Жители республики Карелия не могли получить медицинскую помощь в связи с проведением видеосъёмок. Как сообщает
Приморский край
В Уссурийске местную жительницу привлекли к ответственности за дискредитацию российских военнослужащих в социальных сетях. Женщина на личной странице в одной из соцсетей оставила ссылку, ведущую на видео с информацией дискредитирующего содержания, сообщает
Башкирия
Как предположили власти Республики Башкортостан, ажиотаж на сахар могли спровоцировать самогонщики. Ссылаясь на статистические данные по потреблению человеком сахара в год, председатель республиканского правительства не исключил, что сахар нужен и для варки самогона, информирует
Хабаровский край
Жители Хабаровского района планировали расстрелять около школы собаку с шестью щенками, сообщает