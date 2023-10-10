Новости регионов: учитель умер в драке на корпоративе под Волгоградом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Волгоградской области в ходе драки на корпоративе в честь Дня учителя погиб преподаватель. Известно, что 36-летний педагог работал в Савинской средней школе. У погибшего остались жена и маленькие дети. Тем временем в Ижевске возбудили уголовное дело по факту гибели постояльцев пансионата для пожилых. По данным следствия, 82-летняя пенсионерка растворила в воде хлорсодержащие таблетки для уборки помещения. В результате четверо женщин отравились парами хлора, трое из них скончались.

Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Ставропольский край

На Ставрополье за год резко увеличилось количество автомобилей, стоимостью выше 10 млн рублей, сообщает newstracker.ru. Так, в 2021 году в крае насчитывалось 186 единиц такого транспорта. В 2022 году их стало уже 234. Рост составил 25,8%. В целом по стране этот показатель увеличился на 22%.

Республика Удмуртия

В Ижевске следователи возбудили уголовное дело по факту гибели постояльцев пансионата для пожилых людей. По данным следствия, 82-летняя пенсионерка растворила в воде хлорсодержащие таблетки, предназначенные для уборки помещения. С диагнозом «отравление парами хлора» госпитализировали четырех женщин, трое из них скончались, сообщает udm-info.ru.

Фото: Пресс-служба администрации правительства/РИА Новости

Ростовская область

Три сухогруза столкнулись в акватории Дона в Ростовской области. Как информирует rostovgazeta.ru, из-за сильного ветра один из сухогрузов сорвало с якоря, и он протаранил еще два судна.

Республика Татарстан

В Верховном суде Татарстана вынесли приговор мужчине, который приставал к 14-летней девочке в парке Нижнекамска. Подсудимого приговорили к 16 годам колонии общего режима. Как сообщает inkazan.ru, в 2020 году он освободился из мест лишения свободы за совершение двух аналогичных преступлений.

Волгоградская область

В Волгоградской области после драки на корпоративе в честь Дня учителя скончался 36-летний преподаватель, сообщает novostivolgograda.ru. Известно, что он работал в Савинской средней школе. У него остались жена и маленькие дети.

Нижегородская область

Государственный обвинитель запросил 17 лет колонии строгого режима бывшему руководителю нижегородского Росприроднадзора. Как пишет newsnn.ru, его подозревают во взяточничестве на сумму более чем 11 млн рублей. Подозреваемого заключили под стражу на время следствия.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Свердловская область

В Каменске-Уральском жители одного из домов жалуются на мужчину, который избивает свою собаку и грозится ее убить, информирует tagilcity.ru. Издание уточняет, что два года назад у мужчины умерла супруга и дочь подарила ему собаку. Зоозащитники обратились в полицию.

Оренбургская область

В Оренбуржье девятилетняя девочка приняла большое количество таблеток глицина, пишет 56orb.ru. Она решила, что это витамины, и съела несколько десятков таблеток. Ребенка госпитализировали с признаками отравления.

Тюменская область

Жители Тюмени стали чаще интересоваться покупкой вторичной недвижимости, сообщает nashgorod.ru. Летом стоимость квадрата на рынке вторичек Тюмени составляла 109,1 тысячи рублей, а на первичном рынке — 118,4 тысячи рублей. В настоящее время цены на вторичную недвижимость приближаются к шести миллионам рублей.

Омская область

В Омской области злоумышленники похитили у жителей региона более 13 млн рублей материнского капитала, пишет gorod55.ru. По версии следствия, в период с апреля 2020 года по март 2021 года преступники совершили 26 эпизодов краж.

Карелия

Под Петрозаводском в пожаре погиб один человек. Как сообщает karelinform.ru, огонь разгорелся в одном из домов на территории СНТ «Виктория». По информации издания, еще один потерпевший получил ожоги второй и третьей степени. Причины пожара и ущерб устанавливаются.

Фото: МЧС РФ

Приморский край

Житель Приморья, которого сбил тепловоз, встал, отряхнулся и пошел дальше. Как информирует vostokmedia.com, очевидцами происшествия стали автомобилисты, которые ждали открытия дороги и поднятия шлагбаума. Данных о том, обращался ли пострадавший в медучреждения, нет.

Башкирия

В Башкирии активист требует объяснений от руководителя Роспотребнадзора Анны Казак из-за ее постов в соцсети, признанной экстремистской. Как сообщает mkset.ru, до этого руководитель получила предостережение, но ее реакцией общественник оказался не доволен. Он намерен добиться, чтобы Центр по противодействию экстремизму провел проверку о наличии в действиях Казак преступления или правонарушения.

Хабаровский край

В Хабаровске в соревнованиях по самбо приняли участие 120 спортсменов из разных регионов России. Как пишет transsibinfo.com, турнир был посвящен 85-й годовщине образования Хабаровского края и памяти чемпиона мира по самбо Валерия Тюлькевича.