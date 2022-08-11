Новости регионов: участник «Дома-2» из Приморья осужден за сбыт наркотиков

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Суд Хабаровского края огласил приговор жителю Приморья, который обвинялся в попытке сбыта наркотиков в составе банды. Оказалось, что осужденный является бывшим участником известного реалити-шоу. В соцсетях обсуждается присуждение 6 лет колонии бывшему участнику «Дома-2» Илье Тарасову.

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Ставропольский край

В течение нескольких дней в Будённовске на полигон ТБО происходит пожар. Как сообщает newstracker.ru, огонь охватил около 200 кв. метров свалки, расположенной на юге города. На ликвидацию уже ушло порядка 1000 кубометров воды.

Удмуртия

В Удмуртии планируется проведение ремонта трех плотин. По информации udm-info.ru, на водных объектах производят досыпку грунта до проектных отметок, отремонтируют водопропускную систему, обновят затворы с подъемным механизмом и приведут в порядок конструкцию сооружения для защиты от льда.

Ростовская область

В Ростове разработчики собрали робота-пожарного. Как передает rostovgazeta.ru, устройство отслеживает только возникшие пожары, сообщает о возгорании посредством смартфона. Робот способен показывать пожар в реальном времени, а также приводить в действие механизмы пожаротушения в течение 1,5 минуты.

Фото: ГУ МЧС РФ по Ростовской области

Республика Татарстан

В казанском магазине произошло нападение двух злоумышленников на охранника. Помимо этого они украли детскую одежду. Как сообщает inkazan.ru, преступники были задержаны в течение часа после инцидента. Пострадавший получил медицинскую помощь, его жизни ничего не угрожает.

Волгоградская область

В Волгограде хотят создать подобие Мальдив. Как передает издание novostivolgograda.ru, депутат выступил с инициативой установить канатную дорогу до островов Сарпинский и Голодный. По мнению парламентария, регион после реализации этого проекта сможет получить прибыль сдаче земли в аренду и налогах.

Нижегородская область

Нижегородцам не понравилось, как прошло празднование Дня города. Об это сообщают newsnn.ru. В соцмедиа горожане высказали пожелание властям, вместо празднований решать насущные проблемы города. В частности, необходимо установить освещение на улицах, провести ремонт ливневок, убрать нелегальные алкомаркеты, расположенные в жилых домах.

Свердловская область

В Нижнем Тагиле с помощью газоанализатора обнаружено концентрация диоксида азота в 1,5 раза выше нормы. Об этом рассказали на tagilcity.ru. Данное вещество относят ко 2-му классу опасности. Оно может провоцировать легочные патологии, такие как: астма, воспaление легких, обструктивный брoнхит и другие.

Оренбургская область

В Оренбургской области ликвидировано 20 тонн импортного миндаля, согласно требованию прокуратуры. Такую информацию передает 56orb.ru. Как объяснили в ведомстве, данная продукция попадает под санкции, поэтому при обнаружении ее на границе, было принято соответствующее решение.

Фото: shutterstock

Тюменская область

Гражданская жена Виталия Бережного, который обвиняется в убийстве 8-летней Анастасии Муравьевой, обратилась с письмом к министру цифрового развития Максуту Шадаеву. Об этом сообщает nashgorod.ru. Женщина просит чиновника наказать журналистов, которые участвовали в распространении видеоматериалов со следственными действиями, в которых принимал участие Бережной.

Омская область

Омский суд вынес решение отказать истцам, добивавшимся установки портрета Сталина на Аллее Славы. Как передает gorod55.ru, суд рассмотрел иск «Музея славы» к мэрии и Совету ветеранов и пенсионеров. Представители учреждения планировали получить разрешение на установку портрета Иосифа Сталина и Дмитрия Язова на территории Аллеи Славы.

Карелия

В Петрозаводске наладят производство электробайков. Как сообщает karelinform.ru, согласно итогам текущего года предприятие запланировало реализацию 200 единиц оборудования. Электробайки, собираемые в Петрозаводске, могут использоваться круглогодично.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Башкирия

В Башкирии чаще всего новорожденным детям дают такие имена, как: Даир, Таир, Август, Еремей, Дариана и Брианна-Валерия. Об этом пишет mkset.ru. В топ популярных девичьих имен попали: София, Эмилия, Ева, Дарина, Полина, а для мальчиков башкирцы выбирают имена — Карим, Дмитрий, Егор, Артем и Искандер,

Хабаровский край

В Хабаровском крае начало работать кризисное отделение для матерей с детьми. Как уточняют в transsibinfo.com, данная структура предназначена для помощи женщинам, пострадавшим от домашнего насилия. В центре предлагается бесплатное проживание сроком до полугода. Женщинам выделяется отдельная комната, оснащенная всем необходимым для воспитания ребенка. В отделении уже живут 5 женщин и 4 ребенка.