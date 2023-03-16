Новости регионов: отдохнувшие в Египте дети привезли в Башкирию корь

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В метро Екатеринбурга на станции «Уралмаш» произошел пожар. Спасатели эвакуировали из метрополитена 385 пассажиров, среди них 58 детей. Возгорание началось в вентиляционной камере, переходы на станции оказались задымлены. Причиной пожара стало короткое замыкание проводки.

Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Ставропольский край

В пригороде Нальчика в пойме реки несколько мужчин нашли цинковый гроб, который, судя по всему, выбросили. Как сообщает newstracker.ru, гроб пытались сжечь, однако от огня он закоптился, но не сгорел.

Удмуртия

Жители Ижевска рассказали, что семь машин повредили колеса из-за ямы на перекрестке улиц Ленина и Орджоникидзе, пишет udm-info.ru. В марте на городских дорогах уже происходили случаи, когда асфальт буквально «таял на глазах». Местные жители в социальных сетях жалуются на ямы и пробитые из-за них колеса.

Ростовская область

Активизировавшиеся с наступлением весны клещи все чаще стали нападать на ростовчан. Свыше 20 жителей Ростовской области с начала года обратились в больницы из-за укусов опасных насекомых, сообщает rostovgazeta.ru. Среди пострадавших 12 детей младше 14 лет.

Республика Татарстан

С января этого года в Татарстане произошло 2,5 тысячи официально зарегистрированных случаев телефонного мошенничества. Каждую неделю жители республики отдают в руки аферистов около 20 млн рублей, пишет inkazan.ru. Ежедневно поступает около 35 обращений из-за кражи средств с банковских карт.

Волгоградская область

Волгоградский бренд модной одежды для женщин откроет свои магазины в Санкт-Петербурге, пишут novosti volgograda.ru. В течение 2023 года планируется открытие сразу нескольких точек.

Нижегородская область

Нижегородский государственный художественный музей был признан лучшим, по версии экспертов The Art Newspaper Russia. Как пишет newsnn.ru, за звание самого достойного музея кроме НГХМ боролись два московских учреждения. Однако победителем впервые за все время существования премии стал региональный музей.

Свердловская область

На станции метро «Уралмаш» в Екатеринбурге произошел пожар, сообщает tagilcity.ru. Спасатели эвакуировали из метрополитена 385 пассажиров, среди них 58 детей. Возгорание началось в вентиляционной камере, переходы на станции оказались задымлены. Причиной пожара стало короткое замыкание проводки.

Оренбургская область

По сведениям 56orb.ru, в Оренбурге ведется ремонт дорог к медучреждениям. Работы планируется провести на улицах Рыбаковская, Терешковой и Северном проезде. Помимо дорожного покрытия отремонтируют бордюры, тротуары, пешеходные дорожки, знаки и разметку.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Тюменская область



30% работников тюменских компаний задумываются об увольнении. Как пишет nashgorod.ru, 55% трудоустроенных тюменцев уверены, что сейчас поиски достойной работы займут много времени.

Омская область

В Омске 41 млн рублей будет передан на ремонт трамвайных путей, сообщает gorod55.ru. Капитальный ремонт стартовал в областном центре два года назад. В 2021 году удалось отремонтировать 1,5 км путей, в прошлом году — 1,3 км, а в 2023 году планируется восстановить около 1,5 км.



Карелия

В Карелии стартовала закупка авиационных услуг для ликвидации лесных пожаров. Как сообщает karelinform.ru, сумма контрактов на портале госуслуг уже достигла отметки в 12 млн рублей.



Приморский край

В Приморье начнется строительство баржи для переправы на остров Путятина, сообщает vostokmedia.com. Баржа сможет перевозить 30 человек и несколько автомобилей. Работы начнутся в ближайшее время, завершить их планируется спустя полтора года.

Башкирия

В Башкирии у детей, которые ранее отдыхали в Египте, обнаружили корь. В региональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что заболевшие не делали прививок от заболевания. Сейчас дети пребывают под наблюдением медиков, им пришлось провести экстренную иммунизацию, сообщает mkset.ru.

Хабаровский край

В Хабаровской школе № 26 появилась Парта Героя имени Михаила Еремина. Торжественная церемония открытия состоялась при поддержке депутатов региональной Законодательной думы. Как сообщает transsibinfo.com, в зоне спецоперации подразделение Еремина попало под обстрел, но, несмотря на серьезные потери, выполнило боевую задачу. Командир взвода скончался из-за ранения. Он получил орден Мужества.