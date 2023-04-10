Тюменские врачи стали фигурантами уголовного дела из-за проведения опасной операции, в ходе которой одной из жительниц был причинен вред здоровью. Между тем, врачи Владивостока спасли женщину, удалив с ее лица гигантскую опухоль размером с голову младенца.
Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.
Ставропольский край
Введение нового маршрута в столице Ставрополя может «выйти боком» для пассажиров, сообщает newstracker.ru. Речь идет о новом маршруте № 50 в Ставрополе, появление которого вызвало шквал негодования. Ранее город планировал избавиться от маршрутов-дублеров, однако взамен был запущен очередной дублер.
Республика Удмуртия
В Удмуртии пройдет обязательная аттестация для гидов, пишет udm-info.ru. Для получения статуса аттестованного экскурсовода, сотрудники туристической отрасли должны будут записаться на курсы повышения квалификации, если стаж гида не превышает пять лет, и выполнить практическое задание, которое предполагает демонстрацию реальной экскурсии.
Ростовская область
Ростовские археологи обнаружили следы ранее неизвестной науке греческой общины из Малой Азии. Как пишет rostovgazeta.ru, захоронение, датированное первым веком нашей эры, удалось обнаружить в ходе строительства водовода в Донбасс.
Республика Татарстан
Стоимость долгосрочной аренды квартир в Казани существенно выросла, пишет inkazan.ru. Так, в период с января по март включительно показатель заключения договоров ренты уменьшился на 12,3%, однако стоимость ее увеличилась — на 4,5%.
Волгоградская область
Для нужд Волгограда будет приобретено 20 новых электробусов, пишет издание novostivolgograda.ru. Первые 10 электробусов должны появиться в троллейбусном парке к 6 октября текущего года, а еще 10 машин должны поставить до 27 октября. Общая стоимость контракта составила 1 млрд рублей.
Нижегородская область
Проведение форума Росмолодежь в Нижнем Новгороде может стать ежегодным. Как информирует newsnn.ru, инициатором проведения данного мероприятия выступил замгубернатора Нижегородской области Олег Беркович. По его мнению, город на 100% зарекомендовал себя как молодежная столица.
Свердловская область
В Свердловской области ветврачи обнаружили у одной собаки сразу 23 клеща. Как пишет tagilcity.ru, животное убежало гулять в поле, через несколько дней собака перестала употреблять пищу и у нее резко поднялась температура до 40,7 градуса.
Оренбургская область
Снижение уровня рек зафиксировано в Оренбургской области, пишет 56orb.ru. Так, почти за одни сутки уровень реки Урал снизился на 11 см. Реки Орск и Новоорск еще не достигли уровня неблагоприятного значения.
Тюменская область
Тюменские врачи стали фигурантами уголовного дела из-за проведения опасной операции. Как информирует nashgorod.ru. в ходе проведения операция одной из жительниц был причинен вред ее здоровью. Невзирая на заключение судебно-медицинской экспертизы больница, в которой оперировали женщину, к ответственности привлечено не было. В настоящее время контроль за разбирательством осуществляет глава СК Александр Бастрыкин.
Омская область
Около 30% омских предприятий намерены провести летний корпоратив. Наиболее популярный вид отдыха — выезд на природу, пишет gorod55.ru. При этом, свыше 44% омских компаний отказались от их проведения. Вместе с тем, почти каждый четвертый работодатель еще не принял решение по этому поводу.
Карелия
В Карелии нашествие змей, пишет karelinform.ru. Местные жители поселка Пряжа обнаружили гадюку прямо на дороге, после того как ее «сбил» автомобиль.
Приморский край
Врачи Владивостока удалили гигантскую опухоль размером с голову младенца с лица местной жительницы. Как пишет vostokmedia.com, операцию проводили хирурги многопрофильной клиники Дальневосточного федерального университета. Новообразование перекрывало язык и сдавливало важные кровеносные сосуды и ткани. Пациентка испытывала трудности с дыханием, питанием, речью, что существенно ухудшало ее качество жизни.
Башкирия
Власти Башкирии намерены реконструировать почти 120 общественных территорий в текущем году. В число таких объектов вошли — парк Победы в городе Октябрьский, территория вблизи картинной галереей «Мирас» в Нефтекамске, набережная на противоположной стороне реки Стерля в Стерлитамаке, а также Центральный парк культуры и отдыха имени Матросова в Ишимбае, пишет mkset.ru.
Хабаровский край
Первый международный турнир по китайским шахматам прошел в Хабаровске. Как пишет transsibinfo.com, попробовать свои силы в китайской игре «Сянци» смогли юные хабаровчане.