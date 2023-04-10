Новости регионов: тюменские врачи стали фигурантами уголовного дела

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Тюменские врачи стали фигурантами уголовного дела из-за проведения опасной операции, в ходе которой одной из жительниц был причинен вред здоровью. Между тем, врачи Владивостока спасли женщину, удалив с ее лица гигантскую опухоль размером с голову младенца.

Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Ставропольский край

Введение нового маршрута в столице Ставрополя может «выйти боком» для пассажиров, сообщает newstracker.ru. Речь идет о новом маршруте № 50 в Ставрополе, появление которого вызвало шквал негодования. Ранее город планировал избавиться от маршрутов-дублеров, однако взамен был запущен очередной дублер.

Республика Удмуртия

В Удмуртии пройдет обязательная аттестация для гидов, пишет udm-info.ru. Для получения статуса аттестованного экскурсовода, сотрудники туристической отрасли должны будут записаться на курсы повышения квалификации, если стаж гида не превышает пять лет, и выполнить практическое задание, которое предполагает демонстрацию реальной экскурсии.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Ростовская область

Ростовские археологи обнаружили следы ранее неизвестной науке греческой общины из Малой Азии. Как пишет rostovgazeta.ru, захоронение, датированное первым веком нашей эры, удалось обнаружить в ходе строительства водовода в Донбасс.

Республика Татарстан

Стоимость долгосрочной аренды квартир в Казани существенно выросла, пишет inkazan.ru. Так, в период с января по март включительно показатель заключения договоров ренты уменьшился на 12,3%, однако стоимость ее увеличилась — на 4,5%.

Волгоградская область

Для нужд Волгограда будет приобретено 20 новых электробусов, пишет издание novostivolgograda.ru. Первые 10 электробусов должны появиться в троллейбусном парке к 6 октября текущего года, а еще 10 машин должны поставить до 27 октября. Общая стоимость контракта составила 1 млрд рублей.

Нижегородская область

Проведение форума Росмолодежь в Нижнем Новгороде может стать ежегодным. Как информирует newsnn.ru, инициатором проведения данного мероприятия выступил замгубернатора Нижегородской области Олег Беркович. По его мнению, город на 100% зарекомендовал себя как молодежная столица.

Фото: Росмолодёжь/vk.com

Свердловская область

В Свердловской области ветврачи обнаружили у одной собаки сразу 23 клеща. Как пишет tagilcity.ru, животное убежало гулять в поле, через несколько дней собака перестала употреблять пищу и у нее резко поднялась температура до 40,7 градуса.

Оренбургская область

Снижение уровня рек зафиксировано в Оренбургской области, пишет 56orb.ru. Так, почти за одни сутки уровень реки Урал снизился на 11 см. Реки Орск и Новоорск еще не достигли уровня неблагоприятного значения.

Тюменская область

Тюменские врачи стали фигурантами уголовного дела из-за проведения опасной операции. Как информирует nashgorod.ru. в ходе проведения операция одной из жительниц был причинен вред ее здоровью. Невзирая на заключение судебно-медицинской экспертизы больница, в которой оперировали женщину, к ответственности привлечено не было. В настоящее время контроль за разбирательством осуществляет глава СК Александр Бастрыкин.

Омская область

Около 30% омских предприятий намерены провести летний корпоратив. Наиболее популярный вид отдыха — выезд на природу, пишет gorod55.ru. При этом, свыше 44% омских компаний отказались от их проведения. Вместе с тем, почти каждый четвертый работодатель еще не принял решение по этому поводу.

Карелия

В Карелии нашествие змей, пишет karelinform.ru. Местные жители поселка Пряжа обнаружили гадюку прямо на дороге, после того как ее «сбил» автомобиль.

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Приморский край



Врачи Владивостока удалили гигантскую опухоль размером с голову младенца с лица местной жительницы. Как пишет vostokmedia.com, операцию проводили хирурги многопрофильной клиники Дальневосточного федерального университета. Новообразование перекрывало язык и сдавливало важные кровеносные сосуды и ткани. Пациентка испытывала трудности с дыханием, питанием, речью, что существенно ухудшало ее качество жизни.

Башкирия



Власти Башкирии намерены реконструировать почти 120 общественных территорий в текущем году. В число таких объектов вошли — парк Победы в городе Октябрьский, территория вблизи картинной галереей «Мирас» в Нефтекамске, набережная на противоположной стороне реки Стерля в Стерлитамаке, а также Центральный парк культуры и отдыха имени Матросова в Ишимбае, пишет mkset.ru.

Хабаровский край

Первый международный турнир по китайским шахматам прошел в Хабаровске. Как пишет transsibinfo.com, попробовать свои силы в китайской игре «Сянци» смогли юные хабаровчане.