Новости регионов: тюменца задержали в Екатеринбурге за ограбление женщины

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Екатеринбурге задержали 37-летнего уроженца Тюмени за ограбление женщины. По предварительным данным, во время встречи подозреваемый предложил новой знакомой «поиграть», после чего привязал ее к кровати. Он избил женщину и потребовал деньги. В результате мужчина забрал наличные, банковские карты и украшения. Общая сумма нанесенного ущерба составила 200 тысяч рублей. Тем временем в Омске будут судить конкурсного управляющего за смерть ребенка на недострое. 13-летний подросток погиб, упав с высоты первого этажа.

Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Ставропольский край

Жителя Ставрополья, сбившего насмерть двух школьниц, заключили под стражу, пишет newstracker.ru. Смертельная авария произошла в конце октября в селе Обильном. Мужчина сбил на пешеходном переходе двух девочек 14 и 15 лет. До этого водителя более 40 раз привлекали к административной ответственности за нарушение ПДД.

Республика Удмуртия

В Удмуртии посчитали всех медведей. Установлено, что на территории республики проживает 1396 особей, пишет udm-info.ru.

Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press

Ростовская область

В Ростове-на-Дону провели эвакуацию граждан из ТЦ «Плаза», сообщает rostovgazeta.ru. Без предупреждения всех сотрудников и посетителей попросили покинуть торговый комплекс, в котором сработала пожарная сигнализация.

Республика Татарстан

Сборная России по футболу хочет провести в Казани товарищеские матчи в рамках Игр БРИКС, информирует inkazan.ru. Спортивное событие пройдет с 12 по 23 июня и будет включать 25 видов спорта, в том числе футбол.

Волгоградская область

Массовый уличный бой пройдет 4 ноября в Волгограде, пишет novostivolgograda.ru. В Комсомольском саду ожидается турнир по уличному боксу «Игры джентльменов» для любителей. Принять участие в боях может любой желающий. Каждому боксеру выдадут перчатки и капу.

Нижегородская область

Глава администрации Чкаловска Нижегородской области Александр Кудряшов предстанет перед судом, сообщает newsnn.ru. Следователи полагают, что в декабре 2021 года он подписал акт о завершенном благоустройстве общественного пространства, зная, что работы выполнены не в полном объеме. Сумма ущерба, причиненная городу, составила свыше шести миллионов рублей.

Свердловская область

37-летний житель Тюмени задержан в Екатеринбурге за ограбление женщины, информирует tagilcity.ru. Во время встречи подозреваемый предложил новой знакомой «поиграть», после чего привязал ее к кровати. Он избил женщину и потребовал деньги. В результате мужчина забрал наличные, банковские карты и украшения. Общая сумма нанесенного ущерба составила 200 тысяч рублей.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Оренбургская область

Зоозащитница из Оренбурга выплатит приемной матери ребенка, погибшего в результате нападения стаи собак, 700 тысяч рублей за клевету. Она выложила в соцсетях ролик, в котором оклеветала мальчика и заявила, что он издевался над животными. Как пишет 56orb.ru, суд постановил компенсировать моральный ущерб и публично опровергнуть ошибочные доводы.

Тюменская область

Термальный сезон откроют в Тюменской области. Как пишет nashgorod.ru, 4 ноября гостей ждут свыше 20 термальных комплексов, которые считаются одной из туристических достопримечательностей региона.

Омская область

В Омске будут судить конкурсного управляющего за смерть ребенка на недострое, информирует gorod55.ru. 13-летний подросток играл на объекте в микрорайоне «Ясная Поляна». Он упал с высоты первого этажа и погиб.

Карелия

Глава СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после истории с санями и скорой в Карелии. В поселке Гайжево фельдшеры не смогли добраться на автомобиле до пациентки с инсультом из-за того, что проезд по единственному мосту был закрыт. Врачам пришлось идти до женщины пешком и тащить ее до машины на санях, пишет karelinform.ru.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Александр Бастрыкин

Приморский край

С начала года специалисты Уссурийского филиала Приморской ветлаборатории провели 844 исследования почвы на техногенное загрязнение. Как сообщает vostokmedia.com, в 243 случаях были выявлены положительные обнаружения (тяжелые металлы в 151 случае и пестициды в 92 случаях).

Башкирия

В Уфе произошло ДТП с участием маршрутного автобуса. Пострадали три человека, пишет mkset.ru. По данным ГИБДД, иномарка, выезжая со двора, врезалась в ПАЗ. У автобуса было разбито лобовое стекло и фара, сломан бампер. Водителя и 12-летнюю пассажирку госпитализировали.

Хабаровский край

В Хабаровском крае предьявили обвинение местному жителю, который в феврале 2023 года убил тигра, спасая жизнь двоюродного брата. В ходе дознания было установлено, что ружье, из которого произвел выстрелы 23-летний удэгеец, ему не принадлежит. Мужчине грозит до четырех лет лишения свободы, пишет transsibinfo.com.