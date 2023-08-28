Новости регионов: труп мужчины обнаружили в квартире в Екатеринбурге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Екатеринбурге жители одного из домов обнаружили труп мужчины, который несколько дней пролежал в закрытой квартире. Соседи рассказали, что не видели жильца больше недели. Они узнали о его смерти после обращения бывшей супруги мужчины, которая попросила зайти к нему. Тем временем в Петрозаводске в лесу нашли тело школьника. Труп подростка обнаружили сверстники. По предварительным данным, он скончался после употребления наркотиков.

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Ставропольский край

В Махачкале следователи намерены проверить деятельность чиновников после нападения стаи собак на ребенка, пишет newstracker.ru. Издание отмечает, что в момент нападения ребенку удалось скрыться от животных в море. После происшествия мальчику была оказана медпомощь. Правоохранители должны дать оценку действиям всех причастных к отлову бездомных животных чиновников и служб.

Республика Удмуртия

В Ижевске суд вынес приговор мужчине, который нецензурно выражался в ходе судебного процесса, отмечает udm-info.ru. Его признали виновным по статье «неуважение к суду». Мужчина принимал участие в судебном разбирательстве по делу, согласно которому он обвинялся по статье «угроза убийством». Во время заседания гражданин нецензурно ругался в адрес потерпевшей.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ростовская область

В Ростовской области отменен приговор в отношении жителей, которых ранее оправдали по делу о перестрелке с пятью жертвами, информирует rostovgazeta.ru. Инцидент произошел в 2019 году. После судебного разбирательства шесть участников перестрелки были оправданы. Такое мнение выразила коллегия присяжных заседателей. В настоящее время дело направлено на новое рассмотрение.

Республика Татарстан

Возбуждено уголовное дело в отношении экс-прокурора в Татарстане, сообщает inkazan.ru. Бывший сотрудник надзорного ведомства был уволен после проверки, которую инициировало руководство региональной прокуратуры. Основанием стал факт получения должностным лицом взятки в виде iPhone 14. По материалам проверки, телефон он мог получить за попытку вмешательства в расследование уголовного дела о распространении наркотических средств.

Волгоградская область

В Волгограде школа № 55, расположенная в микрорайоне «Родниковая долина», установила рекорд по количеству первоклассников, пишет novostivolgograda.ru. Так, 1 сентября за парты в первый раз сядут 376 детей. Всего в школе набрали 12 первых классов — от «А» до «М».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Нижегородская область

В Нижегородской области следователи возбудили уголовное дело после дорожной аварии с пятью пострадавшими, сообщает newsnn.ru. В пресс-службе МВД по региону сообщили, что 20 августа нетрезвый 25-летний водитель не справился с управлением и допустил столкновение с опорой ЛЭП. В результате инцидента различные ранения получили 38-летний, 26-летний, 25-летний мужчины, а также два 21-летних парня.

Свердловская область

В Екатеринбурге труп мужчины пролежал в закрытой квартире несколько дней. В доме находилась только кошка. Как рассказали соседи, они не видели мужчину больше недели и узнали о его смерти после того, как бывшая супруга, переехавшая в Санкт-Петербурге, попросила зайти к нему, пишет tagilcity.ru.

Оренбургская область

Глава администрации Оренбурга Сергей Салмин за три дня четыре раза нарушил ПДД, информирует 56orb.ru. Сумма некоторых штрафов составляет 500 рублей. На практике такой штраф обычно выносят за превышение скорости от 20 до 40 км/ч, езду без страховки, тонированные стекла или нечитаемые госномера.

Тюменская область

Домохозяйка из Тюмени выиграла 13,4 млн рублей в лотерее. Часть выигранных денег девушка планирует потратить на новое жилье, а остальное направить на лечение матери, пишет nashgorod.ru.

Омская область

Уроженка ближнего зарубежья распространяла в Омске наркотики, пишет gorod55.ru. При досмотре у нее обнаружили 161 сверток с порошком светлого цвета. Экспертиза показала, что это героин. Полицейские установили, что злоумышленница успела сделать четыре закладки.

Карелия

Стали известны некоторые детали о школьнике, труп которого обнаружили в Петрозаводске, информирует karelinform.ru. Тело подростка нашли в лесу сверстники. Как уточняет издание, по предварительным данным, подросток скончался после употребления наркотиков.

Приморский край

Во Владивостоке огнеборцы спасли 12 человек из горящего дома. Как сообщает vostokmedia.com, сообщение о пожаре на улице Морозова поступило в 03:54 утра. Спустя девять минут на место происшествия прибыли пожарные бригады. Квартира полностью выгорела. Погибших нет, пострадал один человек. Причина возгорания и размер ущерба устанавливаются.

Фото: 25.mchs.gov.ru

Башкирия

В Ишимбае полицейские задержали двух женщин, которые оказались на сцене во время концерта. Как сообщает mkset.ru, инцидент произошел во время празднования Дня города. Женщины попали на сцену и хотели потанцевать вместе с приглашенными артистами. В пресс-службе МВД уточнили, что задержанным наказание не выносилось.

Хабаровский край

В Хабаровском крае прошел этап военно-спортивных соревнований «Зарница 2.0». Как пишет transsibinfo.com, в эстафете принимали участие 60 подростков от 14 до 17 лет. Ранее они прошли обучение по программе военного летнего лагеря «Время героев». В завершение соревнования были отобраны 20 подростков для участия во Всероссийском финале «Зарницы», который пройдет в сентябре в Нижним Новгороде.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.