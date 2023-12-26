Новости регионов: тигр прогулялся по улицам поселка в Приморском крае

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Тигр прогулялся по поселку в Приморском крае. Хищник успел пройтись между жилыми домами — там обнаружили его следы. Кроме того, животное запечатлели камеры видеонаблюдения. Тем временем в Оренбурге бродячие собаки покусали двоих детей. Суд уже взыскал компенсацию за моральный вред с местной администрации.

Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Ставропольский край

Председатель СКР Александр Бастрыкин потребовал доклад от чиновников Минвод из-за невыплаты компенсаций погорельцам. 9 ноября в результате крупного пожара сразу несколько семей остались без крыши над головой. Прошло полтора месяца, но люди так и не получили обещанное новое жилье, поскольку администрация отказалась выплачивать компенсацию, сообщает newstracker.ru.

Республика Удмуртия

Председатель СКР России Александр Бастрыкин принял решение возбудить уголовное дело из-за неправильного оказания медицинской помощи беременной женщине в Ижевске. Женщина наблюдалась у частного врача с января 2023 года и жаловалась на состояние здоровья. После того как она обратилась в другую клинику, ей назначили срочное кесарево сечение, ребенок родился с серьезными проблемами со здоровьем, информирует udm-info.ru.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Ростовская область

В Ростове-на-Дону автомобилистка перепутала педали и протаранила здание пекарни, а затем столкнулся с другой машиной. По предварительным данным, пострадавших в результате инцидента нет, сообщает rostovgazeta.ru.

Республика Татарстан

В Татарстане ввели особый противопожарный режим. Он продлится до конца новогодних праздников. В период с 25 декабря 2023 года по 8 января 2024 года будет запрещено пользоваться пиротехническими изделиями 1–3 классов опасности, кроме бенгальских огней и хлопушек, пишет inkazan.ru.

Нижегородская область

В Лыскове 26-летний фитнес-тренер погиб от отравления угарным газом у себя в гараже. Как пишет newsnn.ru, мужчина учился на заочном отделении в институте и проживал в Нижнем Новгороде, где работал тренером. На данный момент правоохранители проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего.

Свердловская область

Автомобилисты Нижнего Тагила создали новогоднюю елку из 256 машин, пишет tagilcity.ru. Впервые такая акция была проведена в 2017 году, тогда было всего 70 участников. Однако в 2021 году автолюбители поставили рекорд — в форме елки одновременно выстроились 450 автомобилей.

Оренбургская область

В Оренбурге бродячие псы покусали двоих детей. В Медногорске суд уже взыскал с местной администрации компенсацию морального вреда в пользу пострадавших детей, пишет 56orb.ru.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Тюменская область

На автодороге Тюмень — Омск одновременно столкнулись семь большегрузов. Как информирует nashgorod.ru, причиной массового ДТП стала ледяная корка после дождя.

Омская область

В Омске в одной из квартир многоэтажного жилого дома произошел хлопок газа из-за освежителя воздуха. Как сообщает gorod55.ru, 46-летний местный житель включил кухонную плиту и начал жечь газеты. В какой-то момент он решил воспользоваться баллоном освежителя воздуха. На кухне и балконе квартиры треснули окна, были выбиты внутренние и входные двери квартиры. Пострадавших нет.

Карелия

В центре Петрозаводска заработал мобильный каток. Как сообщает karelinform.ru, каждый житель, а также гости города смогут покататься на нем абсолютно бесплатно. Здесь также начала работать Рождественская ярмарка.

Приморский край

В поселке, расположенном вблизи Владивостока, были обнаружены следы тигра. Как пишет vostokmedia.com, хищник успел прогуляться между жилыми домами, а также был запечатлен на камеру видеонаблюдения. Случаев нападения хищника на людей не было.

Башкирия

В медицинских учреждениях Башкирии выявлены нарушения в закупке медицинского оборудования на 88 млн рублей. Как информирует mkset.ru, в период с 2020 года по 2023 год во исполнение государственных контрактов в десятки больниц республики поставлены 34 аппарата искусственной вентиляции легких и один кардиологический монитор, которые не были зарегистрированы на территории России.

Хабаровский край

Ежегодный фестиваль «Битломания» пройдет в Комсомольске-на-Амуре. Как сообщает transsibinfo.com, мероприятие, посвященное ливерпульской группе, пройдет в канун старого Нового года во дворце культуры.

Волгоградская область

В Дзержинском районе Волгограда ученица вечерней школы и ее сожитель были найдены мертвыми, пишут novostivolgograda.ru. Девушка посещала вечернюю школу, а ее ухажер был студентом третьего курса техникума. Причина их смерти пока не установлена, тела молодых людей отправили на экспертизу. По версии следствия, они могли умереть в результате употребления запрещенных веществ.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.