Новости регионов: таксисты в Казани устроили забастовку из-за зарплаты

Хабаровские экологи обнаружили на одной из помоек несколько сотен килограммов испорченного камчатского краба. Специалисты предполагают, что от партии испорченных морепродуктов избавились браконьеры.

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Удмуртия

На многих тротуарах, которые отремонтировали в минувшем году в Ижевске, плитка проваливается и уходит под воду. Как сообщает udm-info , тротуарная плитка начала проваливаться в первую оттепель, в конце марта. Одна из причин разрушения брусчатки — некачественная партия плитки.

Ставрополье

В Новотроицкое водохранилище в Ставропольском крае сливают чёрную жидкость. Местные жители жалуются на гибель рыбы, сообщает newstracker.ru . Неизвестные лица подключили трубу к ливнёвке, и по ней сливается жидкость, по запаху напоминающая канализационные стоки.

Ростовская область

Мясоперерабатывающее предприятие в Ростовской области уличили в выпуске продукции с антибиотиками. По информации rostovgazeta.ru , эксперты отобрали пробы мясной продукции. Свиные сардельки не соответствовали требованиям.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Республика Татарстан

Таксисты в Казани устроили забастовку, сообщает inkazan.ru . По неподтвержденным данным, водители требуют повышения оплаты труда. Якобы цены на всё выросли, а стоимость поездок по-прежнему остаётся невысокой.

Нижегородская область

В Нижнем Новгороде «чёрные ассенизаторы» сливают отходы в городскую канализацию. По информации newsnn.ru , местные жители массово жалуются на очень неприятный запах, распространяющийся на сотни метров вокруг. Горожане сетуют на то, что, слив отходов сильно вредит окружающей среде.

Волгоградская область

Жителей Волгоградской области назвали злостными должниками по кредитам, сообщают корреспонденты novostivolgograda.ru . Регион вошел в десятку российских субъектов с высокой долей просроченных выплат по ипотеке. Волгоградская область находится на 76-м месте рейтинга.

Роман Васильев/NEWS.ru

Оренбургская область

Оренбуржцы жалуются на горы бытовых отходов в своих дворах. Как сообщает 56orb.ru , из-за мусора порой даже не видно контейнеров. Горожане сетуют на неудовлетворительную работу оператора и указывают на то, что Приволжский федеральный в минувшем году стал одними из самых аккуратных плательщиков за вывоз мусора.

Свердловская область

Инвалида из Нижнего Тагила отказались признавать безработным по той причине, что у него не подтверждён аккаунт на едином портале госуслуг. Как сообщает tagilcity.ru , сотрудница службы занятости написала мужчине пошаговую инструкцию по трудоустройству через интернет.

Омская область

В Омской области зафиксирован замор рыбы в озере. По информации gorod55.ru , местные жители полагают, что ответственные чиновники не проводили мероприятия по аэрации. Кроме того, никто не держал на контроле уровень кислорода в озере, полагают омичи.

Тюменская область

Тюменская область оказалась в тройке лидеров по размерам заработных плат в Уральском федеральном округе. По информации nashgorod.ru , среднемесячная зарплата в регионе в январе текущего года составляла 52,5 тысячи. Урал обошли ЯНАО и ХМАО.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Приморье

Бывший кандидат на пост руководителя Приморского края Андрей Ищенко пройдёт психиатрическую проверку. Как сообщает vostokmedia.com . Политика обвиняют в обмане дольщиков. Экспертиза покажет, насколько вменяемым был Ищенко, когда совершал мошеннические действия.

Карелия

Министерство здравоохранения Карелии обратилось в Арбитражный суд с требованием о взыскании 28 млн рублей с бизнесмена, который сделал поставки некачественных медицинских масок. По данным корреспондентов karelinform.ru , в ходе проверки выяснилось, что продукция не соответствует условиям закупки.

Башкирия

Свыше 2,5 тысячи жителей Башкирии поставили подписи под петицией против начала строительства новых химзаводов в южной части региона. Корреспонденты Mkset пишут, что авторы петиции указали на следующий момент: Ишимбай, Салават и Стерлитамак и без того перенасыщены химическими производствами.

Хабаровский край