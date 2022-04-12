Новости регионов: таксисты в Казани устроили забастовку из-за зарплаты

Хабаровские экологи обнаружили на одной из помоек несколько сотен килограммов испорченного камчатского краба. Специалисты предполагают, что от партии испорченных морепродуктов избавились браконьеры.
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