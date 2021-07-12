Новости регионов: ставропольский Минздрав запасётся лекарствами

Ветерана труда переселят из аварийного дома в Татарстане спустя восемь лет. Его жильё было признано угрожающим жизни ещё в 2014 году.

Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Ставропольский край

Ставропольский Минздрав намерен сделать запасы лекарственных препаратов в связи с «непредсказуемой ситуацией». Как сообщает newstracker.ru , региональная власть рассчитывает на создание переходящего остатка из 2022 в 2023 год.

Республика Удмуртия

Региональная научно-техническая конференция проходит в Ижевске. По данным корреспондентов udm-info , в 2022 году свои проекты представили свыше 100 молодых специалистов предприятий и студентов Института нефти и газа УдГУ.

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Республика Татарстан

Из аварийного дома в новую квартиру скоро переедет 84-летний ветеран труда в Татарстане. Как сообщает inkazan.ru , пенсионерку, проживающую в доме № 30 на улице Полевой, переселят в ЖК «Салават Купер». В список аварийных дом ветерана попал ещё в 2014 году.

Ростовская область

Ростовский Росздравнадзор принял решение о блокировании 19 интернет-ресурсов, нелегально торгующих медикаментами. По информации корреспондентов rostovgazeta.ru , сайты предлагали потребителям лекарство от коронавируса с трёхкратной наценкой.

Волгоградская область

В Волгограде бывшие руководители района и администрации Фролово приговорены к семилетним тюремным срокам за взяточничество. Как сообщает novostivolgograda.ru , преступления были совершены чиновниками в период с 2018 по 2019 год. В ходе следствия было установлено, что экс-глава Фроловского муниципального района Волгоградской области Андрей Кругляков, экс-глава местной администрации Сергей Кириченко и заместитель руководителя Пётр Громада получили от местного предпринимателя 391 тысячу рублей.

Zamir Usmanov/Global Look Press

Нижегородская область

Уровень смертности среди младенцев в Нижегородской области снизился. Корреспонденты newsnn.ru пишут, что в начале текущего года он составил 2,9 промилле. В среднем по России младенческая смертность сейчас находится на уровне 4,1 на 1000 новорождённых. В Европе этот показатель составляет 3,1 промилле.

Оренбургская область

В аптеках на территории Оренбургской области исчезли ценники на лекарственные препараты. Как сообщает сайт 56orb.ru , граждане сейчас постоянно уточняют стоимость медикаментов у фармацевтов. Лекарства, относящиеся к товарам первой необходимости, ощутимо подорожали.

Свердловская область

В Горноуральском под Нижним Тагилом свыше 300 детей уже в течение недели не посещают садик из-за плохой воды, сообщает tagilcity.ru . По этой же причине на дистанционное обучение были переведены свыше 600 учеников местных школ. В образовательных учреждениях сейчас не работают пищеблоки.

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Тюменская область

Житель Тюмени выставил на продажу акулу из IKEA за 50 тысяч рублей, сообщает nashgorod.ru . Автор объявления в шутливой форме сообщил, что готов обменять свою мягкую игрушку на иномарку. Ажиотаж на товары популярной шведской торговой сети возник после того, как стало известно о закрытии её магазинов на территории Российской Федерации.

Омская область

Омичи рассказали о том, в каких валютах предпочитают хранить сбережения. Как сообщает gorod55.ru , 30% респондентов вкладываются в доллары, а 27% — в единую валюту Европы. При этом 48% участников анкетирования признались, что хранят сбережения в рублях.

Приморье

Огромное количество запросов от жителей Владивостока обрушило сайт аптечной сети «Монастырёв», сообщает vostokmedia.com . Пользователи массово пожаловались на то, что не могут делать заказы и знакомиться с ассортиментом медикаментов, а также сопутствующих товаров. Адреса аптек тоже оказались вне доступа.

Карелия

Повышение цен на рынке жилой недвижимости негативно сказалось на сиротах из Карелии. Как сообщает karelinform.ru , в минувшем году местная власть бесплатно выдала квартиры более чем 160 гражданам из числа детей-сирот. Однако жильё в регионе резко подорожало, и чиновники срочно изменили планы.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Башкирия

«Пятёрочку» в Башкирии уличили в завышении цен на куриные яйца. По информации Mkset , высший сорт продукции марки «Красная цена» стоил 78,99 рубля, а десяток яиц второго сорта — 67,99 рубля. В Уфе цены составляли тем временем 77,99 и 65,99 рубля соответственно.

Хабаровский край