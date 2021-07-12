Новости регионов: ставропольский Минздрав запасётся лекарствами

Ветерана труда переселят из аварийного дома в Татарстане спустя восемь лет. Его жильё было признано угрожающим жизни ещё в 2014 году.
Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.
Ставропольский край
Ставропольский Минздрав намерен сделать запасы лекарственных препаратов в связи с «непредсказуемой ситуацией». Как сообщает newstracker.ru, региональная власть рассчитывает на создание переходящего остатка из 2022 в 2023 год.
Республика Удмуртия
Региональная научно-техническая конференция проходит в Ижевске. По данным корреспондентов udm-info, в 2022 году свои проекты представили свыше 100 молодых специалистов предприятий и студентов Института нефти и газа УдГУ.
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Республика Татарстан
Из аварийного дома в новую квартиру скоро переедет 84-летний ветеран труда в Татарстане. Как сообщает inkazan.ru, пенсионерку, проживающую в доме № 30 на улице Полевой, переселят в ЖК «Салават Купер». В список аварийных дом ветерана попал ещё в 2014 году.
Ростовская область
Ростовский Росздравнадзор принял решение о блокировании 19 интернет-ресурсов, нелегально торгующих медикаментами. По информации корреспондентов rostovgazeta.ru, сайты предлагали потребителям лекарство от коронавируса с трёхкратной наценкой.
Волгоградская область
В Волгограде бывшие руководители района и администрации Фролово приговорены к семилетним тюремным срокам за взяточничество. Как сообщает novostivolgograda.ru, преступления были совершены чиновниками в период с 2018 по 2019 год. В ходе следствия было установлено, что экс-глава Фроловского муниципального района Волгоградской области Андрей Кругляков, экс-глава местной администрации Сергей Кириченко и заместитель руководителя Пётр Громада получили от местного предпринимателя 391 тысячу рублей.
Zamir Usmanov/Global Look Press
Нижегородская область
Уровень смертности среди младенцев в Нижегородской области снизился. Корреспонденты newsnn.ru пишут, что в начале текущего года он составил 2,9 промилле. В среднем по России младенческая смертность сейчас находится на уровне 4,1 на 1000 новорождённых. В Европе этот показатель составляет 3,1 промилле.
Оренбургская область
В аптеках на территории Оренбургской области исчезли ценники на лекарственные препараты. Как сообщает сайт 56orb.ru, граждане сейчас постоянно уточняют стоимость медикаментов у фармацевтов. Лекарства, относящиеся к товарам первой необходимости, ощутимо подорожали.
Свердловская область
В Горноуральском под Нижним Тагилом свыше 300 детей уже в течение недели не посещают садик из-за плохой воды, сообщает tagilcity.ru. По этой же причине на дистанционное обучение были переведены свыше 600 учеников местных школ. В образовательных учреждениях сейчас не работают пищеблоки.
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Тюменская область
Житель Тюмени выставил на продажу акулу из IKEA за 50 тысяч рублей, сообщает nashgorod.ru. Автор объявления в шутливой форме сообщил, что готов обменять свою мягкую игрушку на иномарку. Ажиотаж на товары популярной шведской торговой сети возник после того, как стало известно о закрытии её магазинов на территории Российской Федерации.
Омская область
Омичи рассказали о том, в каких валютах предпочитают хранить сбережения. Как сообщает gorod55.ru, 30% респондентов вкладываются в доллары, а 27% — в единую валюту Европы. При этом 48% участников анкетирования признались, что хранят сбережения в рублях.
Приморье
Огромное количество запросов от жителей Владивостока обрушило сайт аптечной сети «Монастырёв», сообщает vostokmedia.com. Пользователи массово пожаловались на то, что не могут делать заказы и знакомиться с ассортиментом медикаментов, а также сопутствующих товаров. Адреса аптек тоже оказались вне доступа.
Карелия
Повышение цен на рынке жилой недвижимости негативно сказалось на сиротах из Карелии. Как сообщает karelinform.ru, в минувшем году местная власть бесплатно выдала квартиры более чем 160 гражданам из числа детей-сирот. Однако жильё в регионе резко подорожало, и чиновники срочно изменили планы.
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Башкирия
«Пятёрочку» в Башкирии уличили в завышении цен на куриные яйца. По информации Mkset, высший сорт продукции марки «Красная цена» стоил 78,99 рубля, а десяток яиц второго сорта — 67,99 рубля. В Уфе цены составляли тем временем 77,99 и 65,99 рубля соответственно.
Хабаровский край
Жителей Хабаровска предупредили о подорожании импортных овощей и фруктов. Как сообщает transsibinfo.com, цены на указанную продукцию вырастут на 40%. Стоимость одного килограмма салатного набора на данный момент повысилась в городе уже до 800 рублей.